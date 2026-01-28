28 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

55 лет назад (1971) родился АШИМБАЕВ Маулен Сагатханулы — председатель Сената Парламента Республики Казахстан.

Фото: кадр из видео

Родился в Алматы. Окончил Казахский государственный Национальный университет имени аль-Фараби, экономист (1993); Школу права и дипломатии имени Флетчера Университета Тафтса, (США), магистр международных отношений. Кандидат политических наук.

Трудовая деятельность: ведущий специалист отдела маркетинга, главный специалист, заместитель исполнительного директора Фонда печати Министерства печати и массовой информации РК (1993-1994); помощник депутата Верховного совета РК Д. Нурахметова (1994-1995); консультант Совета Безопасности РК (1995); старший эксперт, заведующий сектором, первый заместитель руководителя Центра анализа и стратегических исследований Администрации Президента РК (1995-1999); заведующий аналитическим центром Совета Безопасности РК (1999-2000); директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (2000-2005); директор Института мировой экономики и политики при Фонде первого Президента РК (2004-2005); заместитель секретаря Совета Безопасности РК (2005-2006); заместитель руководителя Администрации Президента РК (2006-2011); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва (2012-2016); депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности (2016-2018); первый заместитель председателя партии «Нұр Отан» (2018-2019); помощник Президента Республики Казахстан (2019); первый заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (2019-2020).

На занимаемой должности — с мая 2020 года. Переизбран председателем Сената Парламента РК 26 января 2023 года.

Награжден орденом «Құрмет»; юбилейной медалью «10 жыл Астана»; Почетной грамотой Республики Казахстан.

55 лет назад (1971) родился МУХАМЕТЖАНОВ Алмаз Оралович — руководитель аппарата генерального прокурора Республики Казахстан.

Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РК

Окончил Карагандинский госуниверситет им. Е.Букетова (1994).

Трудовая деятельность: помощник прокурора Советского района города Караганда, следователь прокуратуры, прокурор отдела по надзору законностью в социально-экономической сфере прокуратуры Карагандинской области (1994-1998); начальник ЦПСИ по городу Астана, заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, заместитель начальника Управления международных отношений Генеральной прокуратуры, начальник отдела организационно-контрольной работы Аппарата Генерального прокурора (1998-2003); заместитель председателя Комитета правовой статистики и специальным учетам ГП (2003-2006); помощник Генерального прокурора, начальник отдела организационно-контрольной работы аппарата Генерального прокурора (2006-2009); директор департамента регистрации НПА Министерства юстиции (2009-2012); начальник Управления, начальник Департамента координации нормотворческой деятельности Генеральной прокуратуры РК (2012-2024).

На занимаемой должности — с января 2024 года.

47 лет назад (1979) родился ЖУМАКАНОВ Бауыржан Альбертович — прокурор области Жетісу.

Фото: пресс-служба Прокуратуры Атырауской области

Родился в Актюбинской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, правоведение.

Трудовая деятельность: специалист Центра правовой статистики и информации при прокуратуре Актюбинской области (2001); помощник, старший помощник Кандыагашского прокурора (2003); старший помощник Актюбинского транспортного прокурора; прокурор, старший прокурор управления Западной региональной транспортной прокуратуры; старший прокурор управления прокуратуры Актюбинской области; заместитель прокурора, прокурор Бостандыкского района г. Алматы; помощник генерального прокурора управления по расследованию уголовных дел особой важности службы специальных прокуроров; помощник генерального прокурора контрольно-методического управления службы специальных прокуроров (2018-2019); заместитель прокурора Атырауской области (2019-2022); прокурор Атырауской области (2022-2025).

На занимаемой должности — с сентября 2025 года.

27 лет назад (1999) родился ЖУМАГАЛИ Нурдаулет Максутович — казахстанский пловец-паралимпиец, серебряный призер летних Паралимпийских игр 2024 в Париже, бронзовый призёр летних Паралимпийских игр 2020 в Токио.

Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности «Физическая культура и спорт». Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан по пара плаванию.

Спортивная деятельность: пришел в паралимпийский спорт в 2020 году; Паралимпийские игры Токио 2020 — серебро (100 м брасс); Чемпионат мира 2022 — серебро (100 м брасс); Чемпионат мира 2023 — серебро (100 м брасс); Азиатские пара игры 2022 — два золота (100 м брасс и 200 комплексное плавание).