28 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Международный день защиты персональных данных

Отмечается ежегодно, начиная с 2007 года. Праздник был учрежден для того, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.

Дата соответствует годовщине подписания Конвенции Совета Европы от 28 января 1981 года «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных». В некоторых странах этот праздник называется «Днем конфиденциальности».

Международный день LEGO

Современный дизайн кирпичиков LEGO был запатентован 28 января 1958 года. Именно эту дату считают настоящим днем рождения одного из самых популярных в мире конструкторов.

День органов по финансовому мониторингу

28 января профессиональный праздник органов по финансовому мониторингу стал праздничным днем в Казахстане. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, непосредственно подчиненное и подотчетное Президенту, было образовано 28 января 2021 года. Агентство противодействует легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, а также выявляет экономические и финансовые правонарушения. Установление профессионального праздника органов по финансовому мониторингу направлено на объединение сотрудников и работников в общую команду, а также на причастность к общему делу, повышение значимости выполняемой работы. Это подведение итогов, обозначение основных путей будущего развития, поздравление коллег и награждение лучших в своем деле. Таким образом, в списке праздничных дат Казахстана День органов по финансовому мониторингу занял свое достойное место.

СОБЫТИЯ

В 1955 году народный артист Казахской ССР Аскар (Алиаскар) Токпанов открыл при Алма-Атинской государственной консерватории имени Курмангазы театральный факультет, на базе которого в 1977 году был создан Алма-Атинский театрально-художественный институт. В 1989 году Алматинскому государственному театрально-художественному институту было присвоено имя первого народного комиссара просвещения Казахстана Темирбека Караевича Жургенова, внесшего огромный вклад в развитие отечественной культуры и искусства. В 1993 году Алма-Атинский государственный театрально-художественный институт имени Т. Жургенова был преобразован в Казахский государственный институт театра и кино имени Т. Жургенова. Затем на базе слияния Казахского государственного института театра и кино имени Т. Жургенова и Казахской государственной художественной академии была создана Казахская государственная академия искусств имени Т. Жургенова.

В 1992 году состоялось подписание Протокола об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Корея. 30 июня 1993 года в Алматы было открыто Посольство Республики Корея, а 12 мая 1995 года — Посольство Республики Казахстан в Сеуле.

Республика Корея — страна, расположенная в Восточной Азии, на юге Корейского полуострова, широко известная под неофициальным названием Южная Корея. Площадь — 100 210 км². Столица — Сеул. Государственные языки — корейский и корейский жестовый язык. Денежная единица — вона. Глава государства и исполнительной власти — президент, избираемый на всеобщих прямых выборах путем тайного голосования на 5 лет (без права переизбрания). Президент является также и Верховным главнокомандующим вооруженными силами.

В 1993 году была принята первая Конституция Республики Казахстан. Согласно переходным положениям было прекращено действие Конституции (Основного Закона) Казахской ССР 1978 года за исключением ст. 98, 100, 104, 105, 110 и 113, которые в свою очередь перестали действовать 10 декабря 1993 года, когда досрочно прекратились полномочия Верховного Совета Республики Казахстан XII созыва. Казахская ССР была окончательно переименована в Республику Казахстан.

В 1994 году в Абайском районе Семипалатинской (ныне — Абайской) области был открыт фонд поэта, друга, ученика Абая Кунанбайулы Кокбая Жанатайулы (1861-1925), в художественном наследии которого особенно выделяются поэмы «Сабалак», «Аблай», «Кулынды», «Наурызбай — Фатима», «Гарун Рашид» и другие.

В 1994 году на базе совместной казахско-турецкой газеты «Заман-Казахстан» вышел первый номер международной еженедельной газеты на казахском языке «Түркістан». Первый главный редактор — народный писатель Казахстана Калтай Мухамеджанов.

В 2010 году заместитель председателя Ассамблеи народа Татарстана (АНТ) Сагит Жаксыбаев вручил Национальному архиву РК оригиналы писем народного писателя Казахстана, лауреата Государственной премии РК Музафара Алимбаева, которые в период войны он адресовал своему другу, заслуженному композитору Максуту Латыпову.

Половина письма была написана на русском, половина — на казахском, а последние фразы написаны латинским шрифтом.

В 2010 году река Кошкарата, которая протекает через Шымкент, получила статус особо охраняемой природной территории. Территория в 12,3 гектара — от родников, где река берет начало, до площади Ордабасы в центре города теперь считается частью городского дендропарка.

В 2015 году Национальный банк РК выпустил в обращение из серебра 925 пробы памятные монеты «Тайказан», «Amir Timur», «Буран», «Шәкен Айманов», «8 Марта» и «Баскетбол. Олимпийские игры-2016».

Памятная серебряная монета «Тайказан», биколорная монета «Буран» и серебряная монета «Шәкен Айманов», посвященная 100-летию со дня его рождения, представлены номиналом 500 тенге. Памятная серебряная монета «8 Марта», серебряная монета «Amir Timur» из серии «Великие полководцы» и серебряная монета «Баскетбол. Олимпийские игры-2016» представлены номиналом 100 тенге.

В 2015 году казахстанское АО «Республиканский центр космической связи» и российское ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева» в качестве заказчика и изготовителя казахстанского спутника «KazSat-3» объявили о создании космической системы связи «KazSat-3».

Таким образом Казахстан стал обладателем полноценной космической системы спутниковой связи и вещания «KazSat», в состав которой также входят наземный комплекс управления космическими аппаратами и система мониторинга связи — Центр космической связи (ЦКС) «Акколь», расположенный недалеко от города Астаны, и резервный наземный комплекс управления — ЦКС «Коктерек» вблизи города Алматы.

В 2017 году в Алматы стартовала XXVIII зимняя Всемирная Универсиада. Первые соревнования прошли среди хоккеистов. В борьбу за медали вступили хоккейные дружины Великобритании, Казахстана, Канады, Китая, Словакии, Латвии и Японии.

В 2017 году состоялась торжественная церемония открытия консульства Венгрии в городе Шымкент. Почетным консулом Венгрии в Республике Казахстан назначен президент компании «OTAU Group», известный меценат Кайрат Молдасеитов.

На сегодняшний день Венгрия является одним из самых перспективных партнеров Казахстана в Восточной Европе. Несмотря на географическую отдаленность, Казахстан является третьим торговым партнером для Венгрии среди стран СНГ после России и Украины.

В 2018 году в Китае на церемонии Global golden chart awards казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген победил в номинации «Лучший артист». Церемония прошла в Пекине на стадионе «Рабочие». Димаш исполнил песню на китайском языке.

В 2018 году казахстанский актер, продюсер и режиссер Санжар Мади стал обладателем премии «Оскар спорта» в США.

Престижное мероприятие — вручение «Оскара спорта» — проводится ежегодно в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси (США). В акции участвуют известные политики, бизнесмены, актеры и спортсмены со всего мира. «Оскар спорта» является одним из знаковых международных событий в области боевых искусств и спортивных единоборств.

В 2019 году в самом центре Атырау был установлен памятник знаменитому домбристу, народному артисту Казахстана Каршыге Ахмедиярову, который был не просто виртуозным исполнителем, но и педагогом, внесшим значительный вклад в воспитание молодого поколения, в формирование национального сознания. Его по праву считали музыкантом-универсалом — он дирижер, исследователь, композитор, кюйши, выдающийся исполнитель.

В 2020 году в Актобе в торжественной обстановке в рамках празднования 750-летия государства Алтын орда был открыт памятник известному батыру и полководцу Едіге.

На гранитном постаменте находится 4-метровая бронзовая фигура батыра, который поднял вверх левую руку и держит правую руку на рукояти меча. Автор памятника — скульптор Женис Жубанкосов.

В 2020 году Национальный банк Республики Казахстан выпустил в обращение биколорные циркуляционные монеты номинальной стоимостью 200 тенге образца 2020 года. Дизайн монет выполнен в соответствии с Концепцией дизайна банкнот и монет национальной валюты — казахстанского тенге, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 12 декабря 2018 года № 804. В стилистике дизайна биколорных циркуляционных монет прослеживается симбиоз художественных элементов восточной и западной культур.

В 2021 году в целях повышения эффективности противодействия теневой экономике было образовано Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу является государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа.

В 2024 году Казахский национальный университет им. Аль-Фараби впервые провел научно-инновационную выставку в г. Урумчи Китайской Народной Республики. На выставке отечественные ученые представили свой нано-космический аппарат, запущенный в космос.

В 2025 году в городе Курчатов (область Абай) и в селе Тузусай Талгарского района Алматинской области начались работы по созданию двух наукоградов. Первый научный городок будет расположен в Курчатове. Он соответствует всем критериям для присвоения статуса «наукограда». В этом городе сосредоточены интеллектуальные ресурсы научных организаций и высших учебных заведений. Здесь развиваются горнодобывающая и перерабатывающая отрасли. В Курчатове уже функционирует Национальный ядерный центр и АО «Парк ядерных технологий. Второй научный городок будет возведен на участке, который прилегает к Большой Алматинской кольцевой автодороге, рядом с Институтом ядерной физики.