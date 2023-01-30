28 сельхозкооперативов создано в Актюбинской области по проекту «Ауыл аманаты»

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области активизирована работа по приему заявок от сельчан, желающих участвовать в проекте «Ауыл аманаты». На сегодня в рамках проекта создано 28 сельхозкооперативов. О ходе реализации проекта говорили на совещании в акимате области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В целях своевременной и качественной реализации проекта проведена большая работа по максимальному сокращению срока рассмотрения документов, который на сегодня составляет 15 рабочих дней. В ЦОНах выделены отдельные специалисты для рассмотрения обращений участников проекта. В районных филиалах Палаты предпринимателей кандидатам оказывается помощь в составлении бизнес-планов, сборе документов, проводится обучение и оказываются консультации.

Отличием проекта «Ауыл аманаты» в Актюбинской области является предоставление товарных кредитов в виде скота. На сегодня крупными сельхозтоваропроизводителями выдано в виде товарных кредитов 658 голов скота 47 личным подсобным хозяйствам. В целях защиты интересов двух сторон утверждена единая форма договора, организовано страхование скота.

Особое внимание в ходе совещания было уделено вопросам развития кооперации. Ранее аким области Ералы Тугжанов дал поручение по объединению всех участников проекта в кооперативы в качестве учредителей, что позволит наладить переработку и сбыт продукции, получить до 50 % субсидий на приобретение сельхозтехники. Кроме того, сельхозкооперативы могут наладить производство кормов и реализовать их своим участникам по цене ниже рыночной.

На сегодня в регионе создано 28 сельскохозяйственных кооперативов. Ералы Тугжанов поручил усилить разъяснительную работу в данном направлении.

«Это очень важный проект для развития сельского хозяйства, повышения благосостояния села и его жителей. Прошу каждого подойти к его реализации с особой ответственностью и самоотдачей», - сказал он.