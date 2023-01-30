Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

28 сельхозкооперативов создано в Актюбинской области по проекту «Ауыл аманаты»

30 Января 2023, 09:45
28 сельхозкооперативов создано в Актюбинской области по проекту «Ауыл аманаты»

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области активизирована работа по приему заявок от сельчан, желающих участвовать в проекте «Ауыл аманаты». На сегодня в рамках проекта создано 28 сельхозкооперативов. О ходе реализации проекта говорили на совещании в акимате области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В целях своевременной и качественной реализации проекта проведена большая работа по максимальному сокращению срока рассмотрения документов, который на сегодня составляет 15 рабочих дней. В ЦОНах выделены отдельные специалисты для рассмотрения обращений участников проекта. В районных филиалах Палаты предпринимателей кандидатам оказывается помощь в составлении бизнес-планов, сборе документов, проводится обучение и оказываются консультации.

Отличием проекта «Ауыл аманаты» в Актюбинской области является предоставление товарных кредитов в виде скота. На сегодня крупными сельхозтоваропроизводителями выдано в виде товарных кредитов 658 голов скота 47 личным подсобным хозяйствам. В целях защиты интересов двух сторон утверждена единая форма договора, организовано страхование скота.

Особое внимание в ходе совещания было уделено вопросам развития кооперации. Ранее аким области Ералы Тугжанов дал поручение по объединению всех участников проекта в кооперативы в качестве учредителей, что позволит наладить переработку и сбыт продукции, получить до 50 % субсидий на приобретение сельхозтехники. Кроме того, сельхозкооперативы могут наладить производство кормов и реализовать их своим участникам по цене ниже рыночной.

На сегодня в регионе создано 28 сельскохозяйственных кооперативов. Ералы Тугжанов поручил усилить разъяснительную работу в данном направлении.

«Это очень важный проект для развития сельского хозяйства, повышения благосостояния села и его жителей. Прошу каждого подойти к его реализации с особой ответственностью и самоотдачей», - сказал он.


Новости по теме
ДТП со снегоходом в Актобе: врачи рассказали о состоянии пострадавших
Запрет на экспорт лука и чеснока предлагают ввести в Кыргызстане
Формализм приводит к гибели деревьев и хаотичному спилу – Антикор СКО
Теги:
Читайте также
Возобновляются прямые авиарейсы между Астаной и Пекином
Обновленные миграционные правила разъяснили в Министерстве внутренних дел
ДТП со снегоходом в Актобе: врачи рассказали о состоянии пострадавших
Запрет на экспорт лука и чеснока предлагают ввести в Кыргызстане
О краже электроэнергии на 29 млн тенге заявил монополист в СКО
Около 8 млрд тенге незаконно выплатил подрядчику акимат Петропавловска
В Казахстане официально зарегистрирована компания STADA AG
Только одна семья жамбылского села Альжан-ана получила финансовую помощь
Новости партнеров
Популярное
1 Кадровые назначения в Казахстане за неделю
2 17 человек пропало с начала года в Павлодарской области
3 Более двух тысяч рабочих мест создадут в Астане в этом году
4 Десятилетнюю проблему карагандинского предпринимателя помогли решить сотрудники Антикора
5 Ситуация на ТЭЦ в Экибастузе: Асаин Байханов собрал оперштаб и устроил проверку

Лента новостей