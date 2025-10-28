28 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

68 лет назад (1957) родилась РЫМБАЕВА Роза Куанышевна — казахская эстрадная певица (сопрано), педагог, профессор, народная артистка Казахской ССР (1986), лауреат Государственной премии Республики Казахстан (2004), заслуженная артистка Кыргызстана и Узбекистана.

Фото: sxodim.com

Уроженка Семипалатинской области. Окончила Алматинский театрально-художественный институт им. Т. Жургенова, актер музыкальной комедии (1976).

Творческая деятельность: с 1976 года — солистка республиканского эстрадно-молодежного ансамбля «Гульдер»; с 1979 года — солистка-вокалистка Казахского государственного концертного объединения «Казахконцерт».

Награждена орденом «Парасат» (2000). Имеет звание «Человек года» в номинации «Звезда эстрады» (2000). Лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана, I премии телевизионного конкурса «С песней по жизни», Всесоюзного конкурса молодых исполнителей. Обладатель Гран-при фестивалей «Золотой Орфей», «Сопот-77», «Алтын микрофон».

65 лет назад (1960) родился АПРЫМОВ Серик Секенович — сценарист, режиссер, актер, продюсер, заслуженный деятель искусств Казахстана (1998).

Фото: vosmerka.kz

Родился в Семипалатинской области. Окончил Алма-Атинский индустриальный техникум1979; Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК), режиссерский факультет (1989).

Член киноакадемии «НИКА». Лауреат премии Союза молодежи Казахстана; дважды удостоен Государственной стипендии РК, лауреат Независимой премии «Тарлан» (2000); присвоен титул «Экран Шеберi» (2009).

Фильмография составляет 18 работ в жанрах драма, мелодрама, приключения, семейный, сериал, фильм-притча.

48 лет назад (1977) родился ИСАБЕКОВ Тимур Шамсатович — заместитель директора РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации РК» Министерства юстиции РК.

Фото: Gov.kz

Окончил Казахский государственный университет имени Аль Фараби (1999); Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева (2004); Университет Южной Калифорнии (США) (2020).

Трудовая деятельность: ведущий, главный специалист Управления по вопросам защиты имущественных прав государства и координации международной донорской помощи Министерства юстиции РК (2000-2001); консультант, референт, старший специалист Отдела международных связей и протокола Верховного суда РК (2001-2004); начальник управления защиты имущественных прав государства, договоров претензионно-исковой работы Министерства юстиции РК (2004-2006); начальник департамента международного права, защиты имущественных прав государства, договоров претензионно-исковой работы Министерства юстиции РК (2006); заместитель начальника Департамента юстиции г. Астана (2006-2009); заместитель председателя Комитета регистрационной службы и оказанию правовой помощи Министерства юстиции РК (2009); заместитель директора департамента контроля и внутреннего администрирования Министерства юстиции РК (2009-2010); директор департамента внутреннего администрирования Министерства юстиции (2010); заместитель начальника департамента юстиции Алматинской области (2010-2012); начальник департамента юстиции Актюбинской области (2012-2013); директор института судебной экспертизы по г. Астана Министерства юстиции РК (2015); заместитель директора Центра судебной экспертизы Министерства юстиции РК (2015); директор департамента по организации экспертной деятельности Министерства юстиции РК (2015-2017); обучение по программе «Болашақ», университет Южной Калифорнии (США) (2017-2020); директор департамента по организации экспертной деятельности Министерства юстиции РК (2020-2021); директор департамента стратегического планирования и организационно-аналитической работы Министерства юстиции РК (2022-2023); директор Департамента организации экспертной деятельности Министерства юстиции Республики Казахстан (2023-2024).

40 лет назад (1985) родился КАРИМОВ Алишер Шукурович — казахстанский эстрадный певец, музыкант, заслуженный деятель Республики Казахстан.

Фото: wikipedia.org

Родился в городе Джамбуле (ныне Тараз). Окончил музыкальный колледж, Казахскую национальную академию искусств имени Т. К. Жургенова, класс вокала; Казахский национальный университет искусств, факультет «музыковедение».

Творческая деятельность: представлял Казахстан на международных вокальных конкурсах «Славянский базар», «Новая волна», «Ереван зовёт»; финалист второго сезона проекта «SuperStar KZ», супер-финалист десятого сезона шоу «Голос»; занял 15 место в рейтинге лучших звёзд шоу-бизнеса и спорта по версии журнала Forbes Kazakhstan (2015).

Указом Президента Республики Казахстан награждён почетным званием «Народный артист Казахстана» (2025).

Награжден юбилейной медалью «25 лет Ассамблеи народа Казахстана».

37 лет назад (1988) родился РАЙЫМКУЛОВ Кайрат Мирболатович — руководитель Департамента торговли и защиты прав потребителей по Актюбинской области.

Фото: avestnik.kz

Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, бакалавр экономики и бизнеса (2010); Казахский гуманитарно-правовой университет, бакалавр права (2012).

Трудовая деятельность: ведущий специалист, главный специалист Управления финансов Актюбинской области (2010); главный специалист отдела организационной и кадровой работы, руководитель отдела организационной работы, руководитель отдела производственной сферы аппарата акима города Актобе; руководитель ГУ «Отдел экономики и финансов города Актобе»; руководитель аппарата акима города Актобе (2016-2020); руководитель ГУ «Управление финансов города Актобе» (2020-2021); руководитель аппарата акима Актюбинской области (2021-07.2023).

На занимаемой должности с января 2024 года.

Также в этот день родились:

132 года назад (1893-1920) родился ТОРАЙГЫРОВ Султанмахмут — поэт-демократ.

Фото: anatili.kazgazeta.kz

Родился в Кызыл-Тауском районе Кокшетауской области. Ребенком он познал всю горечь тяжелой, полуголодной жизни, постоянных лишений. Вначале мальчика учил грамоте отец, затем он продолжил обучение у аульного муллы. С 1908 по 1910 годы занимался в духовной школе-медресе в Баянауле. Любознательный и трудолюбивый мальчик проявил необычайную настойчивость и упорство в достижении цели. Не имея средств к существованию, он был вынужден выполнять всю тяжелую работу у муллы, в семье которого он жил.

В конце 1912 года Султанмахмут приехал в Троицк, чтобы продолжать учение. Он решил овладеть русским языком и изучить такие науки, как история и география. В Троицке он поступил в духовную школу, изучал произведения Абая, Пушкина, Лермонтова, Крылова. В июле 1913 года он оставил учение, так как лишения и голод подорвали здоровье, он заболел туберкулезом и уехал в аул.

Желание учиться вскоре снова привела его в Троицк, где он стал одним из ведущих сотрудников известного прогрессивного журнала «Айқап», на страницах которого впервые выступил как поэт, публицист и очеркист. В 1914 году Султанмахмут создал роман «Қамар сұлу», одно из самых значительных произведений всей казахской литературы дореволюционного периода.

После февральской революции 1917 года, стремясь быть ближе к народу, он приехал в Семипалатинск, где тесно общался с алашординцами, публиковал статьи в их газете «Сары Арка». Горячо подхватывая идеи лидеров «Алаша», он восхищался ими в своих стихах. Здоровье его ухудшилось и летом 1918 года Султанмахмут уехал в Баянаул. В 1920 году Султанмахмут Торайгыров умер от туберкулеза.

91 год назад (1934-2015) родился БЕЛЬГЕР Герольд Карлович — казахстанский переводчик, прозаик, публицист, литературовед, заслуженный работник культуры Казахской ССР.

Фото: e-history.kz

Уроженец Саратовской области (РФ). Окончил Казахский педагогический институт имени Абая и аспирантуру.

Трудовая деятельность: учитель средней школы совхоза «Байкадам» Жамбылской области (1958-1960); литературный сотрудник журнала «Жулдыз» (1963-1964); на творческой работе (с 1964 года); заместитель редактора альманаха «Феникс», выпускающегося на немецком языке (с 1992 года).

Произведения писал на немецком, русском и казахском языках. Автор исследовательских трудов «Ауыл шетіндегі үй», «Даладағы шағалалар», «Алты асу», «Тас өткел», «Бауырластықтың жанды бейнесі», «Созвучие», «Уақытпен бетпе-бет», «Мотивы трех струн», «Гете и Абай», «Родство», «Земные избранники», около 25 сборников рассказов и статей.

Перевел ряд произведений Б. Майлина, Х. Есенжанова, А. Нурпеисова, А. Кекилбаева, Д. Досжанова с казахского на русский язык, ряд произведений немецких поэтов, писателей — с немецкого на русский язык.

Награжден орденом «Парасат». Обладатель премии имени Б. Майлина Союза писателей Казахстана, премии мира и духовного согласия Президента РК, обладатель премии ПЕН-клуба (1996).