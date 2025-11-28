28 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

53 года назад (1972) родился МАГАУОВ Асет Маратович — заместитель председателя Правления АО «НК КазМунайГаз».

Фото: kazservice.kz

Родился в Гурьевской (ныне — Атырауской) области. Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени И. М. Губкина, экономика и управление в областях ТЭК (1994); стажировался в МВФ и АБР, г. Манила (1999).

Трудовая деятельность: экономист, заместитель начальника отдела ПО «Тенгизмунайгаз» (1994-1998); заместитель начальника, начальник управления, заместитель директора департамента налоговой и тарифной политики, заместитель директора департамента управления государственными активами МЭИиТ Республики Казахстан (1998-2001); главный менеджер департамента Тенгизского проекта ЗАО «ННК «Казахойл» (2001); заместитель директора департамента сервисных проектов АО «НК «Транспорт нефти и газа» (2001-2002); заместитель директора, директор департамента по управлению долей в ТШО АО «НК «КазМунайГаз» (2002-2004); заместитель генерального директора ТОО «Тенгизшевройл» (2004-2006); управляющий директор по управлению долями в СП АО «НК «КазМунайГаз» (2006-2008); вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (2008-2010); вице-министр нефти и газа Республики Казахстан (2010-2011); генеральный директор АО «Мангистаумунайгаз» (2011-2012); генеральный директор ОЮЛ «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY» (2012-2016); вице-министр энергетики Республики Казахстан (2016-2017); генеральный директор ОЮЛ «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY» (2017-2019); вице-министр энергетики Республики Казахстан (2019-2024).

На занимаемой должности — с сентября 2024 года.

53 года назад (1972) родился КОНУРОВ Айкын Ойратович — государственный, политический деятель Казахстана.

Фото: parlam.kz

Родился в Кокшетауской области. Окончил Кокшетауский государственный университет, преподаватель русского языка в школах с нерусским языком обучения (1997); Карагандинскую юридическую академию «Фемида», юрист-правовед (2005).

Трудовая деятельность: слесарь ТО автобазы Куйбышевского райсельхозуправления, предпринимательская деятельность (1989-2004); руководитель ТОО «News Print» (выпуск газеты «Московский комсомолец в Казахстане») (2004-2011); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, член Комитета по аграрным вопросам (2012-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по аграрным вопросам (2016-2021); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по аграрным вопросам (2021-2023).

Второй секретарь Алматинского горкома, руководитель аппарата ЦК КНПК (2004-2012); член Бюро Коммунистической народной партии Казахстана (2008-2020); секретарь Центрального комитета Коммунистической народной партии Казахстана (05.2013-09.2018); председатель Народной партии Казахстана (11.2020-03.2022), первый заместитель Председателя Народной партии Казахстана (2022).

44 года назад (1981) родился СЕРИКОВ Тансауле Габдыманапович — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва, член Комитета по социально-культурному развитию.

Фото: mazhilis.parlam.kz

Родился в селе Нураталды Шетского района Карагандинской области. Окончил Алматинский институт энергетики и связи, специальность «Автоматическая электросвязь» (2003); Карагандинский финансовый институт, специальность «Экономика» (2005); Карагандинский государственный технический университет, специальность «Автоматизация и управление» (2014). Доктор PhD (2017), ассоциированный профессор по специальности «Радиотехника и связь» (2022), академик Международной академии информатизации (МАИН) (2022).

Трудовая деятельность: инженер, инженер высшей категории, главный инженер Шетского РУТ, начальник цеха Карагандинской областной дирекции телекоммуникации — филиала АО «Казахтелеком» (2003-2015); внештатный советник Министра науки и высшего образования по вопросам инклюзивного образования (2022).

На занимаемой должности — с марта 2023 года.

Награжден медалью имени академика А. Сагинова для молодых ученых; медалью «Ерен еңбегі үшін» (2023); Заслуженный энергетик РК (2022).

43 года назад (1982) родился КАЗУТИН Николай Юрьевич — председатель Совета директоров АО «Самрук-Энерго».

Фото: samruk-energy.kz

Родился в Алматы. Окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, специальность «Бухгалтерский учет и аудит» (2003).

Трудовая деятельность: специалист по страхованию и бухгалтерскому учету филиалов ОАО «Промышленная страховая группа», г. Алматы (02.2001-2003); финансовый аналитик АО «Страховая компания Amanat Insurance» (07.2003-2005); финансовый аналитик ТОО «Страховой брокер «Казинтерполис» (03.2005-02.2006); старший менеджер департамента ТОО «Прайсуотерхаускуперс такс энд эдвайзори» (03.2006-06.2016); советник председателя правления АО «Кокшетауские минеральные воды» (08.2016-01.2018); руководитель службы внутреннего аудита АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» (01.2018-11.2019); заместитель Председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (02.2020-2022).

На занимаемой должности — с июня 2025 года.

Также в этот день родились:

90 лет назад (1935-1983) родился НАЖИМЕДЕНОВ Жумекен Сабырович — казахский поэт, писатель и переводчик, автор слов Гимна Казахстана.

Фото: cultural.kz

Родился в ауле Кошалак (ныне — Курмангазинский район Атырауской области). Рос и воспитывался у своего деда Нажимедена Стамгазиева. Именно он привил мальчику любовь к слову, истории Родины, традициям казахского народа, что оказало влияние на формирование его личности.

В 1956–1959 годах учился в Казахской государственной консерватории (ныне — Казахская национальная консерватория имени Курмангазы). Позже работал редактором издательства «Жазушы», заведующим отделом газеты «Лениншіл жас», литературным консультантом Союза писателей Казахстана, редактором Госкомиздата, заведующим отделом издательства «Мектеп». Не дожив шесть дней до своего 48-летия, Жумекен Нажимеденов скончался 22 ноября 1983 года.

Всего при жизни Жумекена Нажимеденова было опубликовано десять сборников стихов и поэм, а также три романа. После смерти поэта в свет вышли еще десять сборников, в которые вошли неопубликованные при жизни стихи, поэмы, повести, романы, статьи, переводы и девять кюев. Его произведения были переведены и опубликованы на многих языках. В свою очередь Жумекен Нажимеденов перевел на казахский язык произведения А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Н. Хикмета и других.

Жумекен Нажимеденов является автором текста действующего Гимна Республики Казахстан. Текст песни «Менің Қазақстаным» был написан им в начале его творческого пути, в возрасте 21 года. Тогда на его стихи «Мой Казахстан» музыку написал композитор Шамши Калдаяков. В исполнении Жамал Омаровой песня стала очень популярной, чуть ли не народным гимном.

11 января 2006 года песня «Менің Қазақстаным» («Мой Казахстан») впервые зазвучала в качестве Государственного гимна страны.