28 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

СОБЫТИЯ

В 1934 году начал свою деятельность Казахский научно-исследовательский институт национальной культуры. Целью созданного Казахского научно-исследовательского института национальной культуры были интеграция и координация всей научно-исследовательской работы в области национального культурного строительства, обобщение и сведение в единую базу результатов научных исследований, постройка фундамента культурной политики Казахстана.

В 2000 году «Клуб меценатов Казахстана» учредил ежегодную независимую общенациональную премию «Тарлан» (дословно «вырвавшийся вперед»). Премия присуждается в семи областях: литература, музыка, театр, изобразительное искусство, кинематограф, наука и просвещение. В каждой из номинаций — три степени признания: «Платиновый Тарлан», «За вклад», «Новое имя — надежда».

В 2005 году Павлодарский областной музей литературы и искусства имени Бухар жырау получил в дар от горожан в ходе акции «Поддержи местные музеи» 418 новых экспонатов.

Среди подарков есть редкие издания — «Коран Мэди» и «Абай» Мухтара Ауэзова выпуска 1947 года. Оба раритета отпечатаны арабской вязью. Библиотеку музея пополнили книги известных павлодарских писателей Музафара Алимбаева, Нутфоллы Шакенова, четырехтомник Ефима Пермитина, ссыльного сибирского писателя, жившего в годы репрессий в селе Иртышск, «Воспоминания» Анастасии Цветаевой с автографом писательницы. В музей поступили личные вещи и фотографии известных павлодарцев — композитора Рахметхана Нурбасарова и певца Суата Абусеитова.

В 2011 году в Корейском фонде инновационного кластера (г. Даеджон, Республика Корея) состоялось торжественное открытие корейско-казахстанского центра технологического сотрудничества. Основными функциями центра стали установление сотрудничества между компаниями стран путем распространения информации, поиска инвесторов, партнеров и технологий, координация совместных научно-исследовательских и инновационных проектов, организация совместных программ по подготовке и повышению квалификации персонала в сфере создания и управления инновациями и другие.

В 2011 году космический аппарат фиксированной спутниковой связи «KazSat-2» был передан в собственность Республики Казахстан.

Запуск космического спутника KazSat-2 был произведен 16 июля 2011 года с космодрома Байконур. Зона обслуживания включает всю территорию Республики Казахстан, территорию стран Центральной Азии и центральной части России с неравномерностью не более 3 дБ.

В 2012 году на воинском кладбище в городе Пила, что на северо-западе Польши, состоялось торжественное открытие памятной таблички над могилой Героя Советского Союза Жолдыбая Нурлыбаева.

После торжественного открытия таблички над братской могилой были прочитаны строки Священного Корана, возложены венки, а родные Жолдыбая Нурлыбаева смогли положить в его могилу горсть казахской и забрать немного польской земли, в которой покоится наш соотечественник.

В 2013 году Главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан генерал-лейтенант Мурат Майкеев по итогам международного фестиваля «Выбор года — Человек года» за победу в номинации «Военный 2013 года» был награжден статуэткой «Алтын адам».

В 2017 году за вклад в развитие дружественных отношений между Японией и Казахстаном в сфере нераспространения ядерного оружия состоялось вручение императорского ордена Восходящего солнца «Золотые лучи с розеткой» известному казахстанскому писателю, президенту международного антиядерного движения «Невада-Семей» Олжасу Сулейменову.

В 2017 году в Алматы на открытии международного фестиваля фольклора «Ұлы дала елі», собравшего лучших поэтов-сказителей из тюркских стран, казахстанская поэтесса, жырау Улжан Байбосынова была удостоена ордена искусства и литературы Министерства культуры Французской Республики.

Орден вручается деятелям культуры, внесшим большой вклад в развитие искусства и литературы не только Франции, но и всего мира.

В 2018 году Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия, заседание которого проходило в Порт-Луи (Республика Маврикий), включил эпос тюркских народов «Деде Горгуд» в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Наследие Деде Горгуда — эпос, народные предания и музыка (Азербайджан, Казахстан, Турция). Культура, заключающая эпос, народные предания, музыку в исполнении легендарного персонажа основана на 12 героических легендах, историях, сказаниях и 13 традиционных музыкальных произведениях, передающихся устно во время выступлений.

В 2019 году 40-я Генеральная конференция ЮНЕСКО, прошедшая в парижской штаб-квартире Организации, приняла специальную резолюцию о включении в международный календарь памятных дат на следующий год 1150-летия великого ученого и философа средневекового Востока Абу Насыра Аль-Фараби и 2200-летия основания города Шымкент.

Согласно коллективному решению 193 государств-членов Организации, секретариату ЮНЕСКО поручено принять участие в праздновании указанных юбилеев.

В 2019 году в Астане состоялось торжественное подписание Соглашения о запуске реализации трех масштабных программ ЕС в Центральной Азии — «Центральная Азия Инвест», «Продвижение международной торговли в Центральной Азии», «Развитие верховенства закона в Центральной Азии». Эти новые региональные программы позволят достичь увеличения объемов торговли, ускорения роста ВВП и создания рабочих мест, что будет контролироваться в рамках деятельности по управлению проектами.

В 2020 году лидер категории до 102 кг Артем Антропов установил на чемпионате Казахстана рекорд в «толчке» — 216 кг. В итоге он стал чемпионом Казахстана, в сумме подняв 373 кг (157+216).

В 2020 году под патронажем Международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО была создана Евразийская сеть университетов в поддержку культуры знаний без границ. Центр расположен в Алматы и является уникальным международным институтом, специально учрежденным для придания нового импульса диалогу и воспитанию планетарного сознания на основе развития науки, образования, укрепления общечеловеческих ценностей и культурного многообразия.

Церемония официального открытия Евразийской сети университетов в поддержку культуры знаний без границ завершилась принятием итогового коммюнике и устава объединения.

В 2021 году художественный фильм «Мукагали» режиссера Булата Калымбетова получил приз жюри на 25-м Таллиннском кинофестивале «Темные ночи» (PÖFF).

— Поэтический язык и визуальное богатство фильма позволяют перевести самые чувствительные темы на язык человеческой души. Фильм открывает дверь для восхваления настоящих духовных ценностей, — прокомментировали члены экуменического жюри, в состав которого вошли представители религиозных организаций Эстонии.

В 2023 году алматинские школьники завоевали три золотые медали на международной выставке науки и изобретений среди учащихся — INTERNATIONAL SCIENCE AND INVENTION FAIR (ISIF — 2023). Победителями стали учащийся лицея № 24 Халбай Дияр, а также ученицы специализированного лицея № 178 Ажар Нышанбай и Тогжан Жандарбек. На выставке они представили свои научные разработки в категории Life science, которые могут найти применение в повседневной жизни.

В 2023 году в Астану с официальным визитом прибыл президент Тоголезской Республики. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Того Фор Эссозимна Гнассингбе провели переговоры в узком составе и обсудили перспективы экономического сотрудничества. Глава государства отметил, что визит гостя в Казахстан открывает новую страницу во взаимоотношениях двух государств.

В 2023 году Постановлением Правительства Республики Казахстан Южно-Казахстанскому университету имени М. Ауэзова присвоен статус исследовательского университета.

В 2024 году казахстанский певец Димаш Кудайберген стал обладателем премии DIAFA в Дубае. Артист поблагодарил организаторов DIAFA за награду за вклад в искусство.

DIAFA (Distinctive International Arab Festivals Awards) — это ежегодная международная премия, проводимая в Дубае. Она отмечает выдающихся личностей из разных стран за их вклад в искусство, культуру, бизнес и гуманитарную деятельность. Лауреатов выбирают за их достижения и влияние на международной арене.

В 2024 году в Астане состоялась сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, в которой приняли участие главы государств — членов, Генеральный секретарь Организации Имангали Тасмагамбетов и начальник Объединенного штаба генерал-полковник Андрей Сердюков. Участники заседания подробно обменялись мнениями о военно-политической обстановке в зоне ответственности ОДКБ, обсудили итоги сотрудничества и перспективы дальнейшего развития системы коллективной безопасности. Результаты обсуждения отражены в принятой в ходе сессии Декларации Совета коллективной безопасности.

В 2024 году ученые КаздорНИИ презентовали инновационную разработку для строительства автодорог. Новый метод переработки золы-уноса в минеральный порошок позволяет создавать продукт, который улучшает характеристики асфальта. Это решение является не только эффективным, но и экономически доступным.