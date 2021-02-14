28 новых жилых домов введут в эксплуатацию в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Порядка 620 тысяч кв. метров жилья, а это 28 новых жилых домов, планируется ввести в эксплуатацию в текущем году в Акмолинской области. Об этом сообщил аким региона Ермек Маржикпаев, отчитываясь перед населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Активными темпами продолжается жилищное строительство. За 2020 год в Акмолинской области введено 574 тысяч кв. метров жилья. Рост по сравнению с 2019 годом составил 7,4%. А это значит, что почти 5000 семей акмолинцев стали в 2020 году новоселами.

В жилищное строительство, по словам спикера, было инвестировано 66 млрд тенге.

В рамках строительства арендного жилья введено 12 многоквартирных жилых домов площадью 34 тысяч кв. метров (по два 45-квартирных жилых дома - в городах Атбасар и Степногорск, по одному 45-квартирному жилому дому - в городе Есиле Есильского района, в селах Косшы и Акмол Целиноградского района, 45-ти и 60-квартирные жилые дома - в городе Макинске, 60- квартирный жилой дом - в городе Державинске Жаркаинского района, 36-квартирный жилой дом - в селе Зеренде и 21-квартирный жилой дом - в городе Степняке района Биржан сал).

«По Программе «7-20-25» возможности для приобретения жилья получили 1112 семей. Продолжается поэтапная работа по обеспечению жильем социально-уязвимых слоев населения. В рамках программы «Бақытты Отбасы», инициированной Елбасы, по итогам 2020 года принято 282 заявки, из них одобрена - 181. В 2020 году для малообеспеченных многодетных семей выдано 98 квартир арендного жилья», - пояснил Е. Маржикпаев.

В разрезе районов такое жилье получили в городе Степногорске и Целиноградском районе – по 30 семей, в Атбасарском районе – 16, Есильском – 12, Биржан сал – 10.

Как добавил спикер, в текущем году в сфере жилищного строительства планируется сделать качественный рывок и ввести порядка 620 тысяч кв. метров жилья, а это 28 новых жилых домов, из которых 17 будут арендными и 11 кредитными.



