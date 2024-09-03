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    21:43, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    2,8 млн безработных насчитали в Германии

    безработные в Германии
    Фото: BILD

    Число безработных в Германии в августе увеличилось на 63 000 по сравнению с июлем и составило примерно 2,8 млн человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на Telegram-канал издания BILD.

    По сравнению с августом 2023 года эта цифра возросла на 176 000, как сообщает Федеральное агентство занятости.

    Статистика агентства основана на данных, актуальных на 14 августа.

    - Рынок труда продолжает испытывать последствия экономической стагнации. Безработица и неполная занятость увеличились в летний период, — заявила председатель правления агентства Андреа Налес.

    Спрос на рабочую силу в компаниях также снижается. В августе, по данным агентства, было зарегистрировано 699 000 открытых вакансий, что на 72 000 меньше, чем год назад.

    Между тем, как сообщалось ранее, Германия остро нуждается в квалифицированных работниках - воспитателях, садовниках, механиках, врачах и сантехниках.

    Теги:
    Мировые новости Трудовые мигранты Германия Трудоустройство
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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