28 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

69 лет назад (1957) родился АБДУЛЛАЕВ Марат Шадыбаевич — президент Ассоциации врачей-колопроктологов Республики Казахстан.

Родился в городе Кызыл-Орда (ныне — Кызылорда). Окончил Алма-Атинский государственный медицинский институт, специальность «Врач» (1980), доктор медицинских наук (1997).

Трудовая деятельность: врач-интерн, врач-хирург Кзылординской областной больницы (1980-1983); врач-хирург Алма-Атинской ГКБ-1 (1983-1985); ординатор Казахского научно-исследовательского института клинической и экспериментальной хирургии (1985-1987); старший лаборант Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии (1987-1989); врач, заведующий проктологическим отделением Алматинской ЦГКБ (1989-2005); профессор Алматинского института усовершенствования медицинских кадров (1998-2005); директор Кызылординского областного департамента здравоохранения (2005-2007); заведующий курса колопроктологии РГП на ПХВ «Алматинского государственного института усовершенствования врачей» (2007-2008); заведующий кафедрой амбулаторной хирургии и колопроктологии, Профессор курса колопроктологии РГП на ПХВ «Алматинского государственного института усовершенствования врачей» (2008-2011); директор ГКП на ПХВ «Центральная городская клиническая больница» Управления здравоохранения г. Алматы (2012-2017); директор ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница № 7» г. Алматы (2017-2019); директор Центра колопроктологии ЦГКБ г. Алматы (2019-2020); и. о. руководителя Центральной городской клинической больницы Алматы (2020).

66 лет назад (1960) родился ЕРАЛИЕВ Абзал Жумашович — председатель Федерации настольного тенниса Кызылординской области, государственный и общественный деятель Республики Казахстан, «Қазақстанның Еңбек Ері».

Родился в Кызылординской области. Окончил Кызылординский филиал Джамбульского гидромелиоративно-строительного института, инженер-строитель (1982).

Трудовая деятельность: мастер строительства Кызылординского домостроительного комбината (1984); мастер, прораб, начальник конструкторского участка Кызылординского домостроительного комбината (1994); основатель, директор компании по производству и переработке риса ПТ «Абзал и Компания» (1994-2016); президент Ассоциации производителей и переработчиков риса (2008-2016); депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, член Комитета по аграрным вопросам (2016-2021).

Награжден орденом «Құрмет» (2010), юбилейными медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл», золотой медалью «Меценат» (2012), нагрудными знаками Министерства сельского хозяйства РК «Ауыл шаруашылығы саласының үздігі» (2013), «Құрметті құрылысшы» (2015), «Дене шынықтыру мен спортты дамытуғасіңірген еңбегі үшін» (2015). Удостоен звания Герой труда Казахстана с вручением знака «Алтын жұлдыз» и ордена «Отан» (2013).

57 лет назад (1969) родился АБЛАЗИМОВ Бахаридин Нугманович — председатель совета директоров АО «КазАзот».

Родился в Южно-Казахстанской области.

Трудовая деятельность: коммерческий директор «Озеньмунайгаз» (2002-2005); генеральный директор «ОрдабасыМунайГаз», позже «Матен Петролеум» (2005-2012); член совета директоров «Каспий нефть» (2012-2017).

На занимаемой должности с 2021 года.

50 лет назад (1976) родился АЙСАРИЕВ Искандер Жусипулы — чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Албания.

Родился в Алматы. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая, специальность «Международные отношения» (1998). Дипломатический ранг — советник I класса.

Трудовая деятельность: работа в системе МИД РК (1999-2015); заместитель шефа Службы Государственного протокола МИД Республики Казахстан (2015-2019); руководитель Службы государственного протокола МИД РК (07.2019-04.2023); посол по особым поручениям МИД Республики Казахстан (2023-2024).

На занимаемой должности — с июля 2024 года.

49 лет назад (1977) родился БЕРКІНҒАЛИ Нұрданат — заместитель председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК.

Родился в Алматинской области. Окончил Алматинский государственный медицинский институт, специальность «Врач общей практики (оториноларингология)» (2000); докторантура в Hannover Medical School (2008).

Трудовая деятельность: фельдшер скорой медицинской помощи г. Алматы (1999-2002); врач-оториноларинголог в Научном центре хирургии им. А. Н. Сызганова, г. Алматы (2002-2005); эксперт, главный эксперт управления человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Республики Казахстан (2009-2010); генеральный директор ТОО «Каракас» г. Алматы, директор ТОО «Медицелл» г. Астана (2010-2017); руководитель Управления здравоохранения Западно-Казахстанской области (2018-2020); заместитель директора Департамента стратегии и международного сотрудничества и директора Департамента науки и человеческих ресурсов МЗ РК (2020-2021); директор ГКП на ПХВ «Центр первичной медико-санитарной помощи „Достык“, г. Астана (2021-2024); директор ГКП на ПХВ „Городская станция скорой медицинской помощи“, г. Астана (2024-11.2025).

На занимаемой должности — с ноября 2025 года.

40 лет назад (1986) родился АБДУКАЛИМОВ Нурлан Ерболатович - руководитель управления экономики области Ұлытау.

Окончил Алматинскую академию экономики и статистики (2008).

Трудовая деятельность: бухгалтер ГККП «Городская больница 1 города Астаны», г. Астана (2009); эксперт управления исполнения расходной части местных бюджетов департамента анализа и методологии исполнения государственного бюджета Министерства финансов РК (2009-2010); эксперт управления формирования инфраструктуры финансовых систем Департамента координации и методологии развития инфраструктуры финансовых систем Министерства финансов РК (2010); эксперт управления промышленных и топливно-энергетических комплексов департамента планирования, анализа и оценки реализации бюджетных программ в сфере материального производства Министерства финансов РК (2010-2012); главный эксперт управлений промышленных и топливно-энергетических комплексов департамента планирования, анализа и оценки реализации бюджетных программ в сфере материального производства, планирования бюджетных программ в области промышленности и топливно-энергетических комплексов Министерства финансов РК (2012-2014); главный эксперт Управления бюджета промышленности и топливно-энергетических комплексов Департамента бюджета промышленности, транспорта и коммуникаций МФ РК (2014-2019); заместитель директора департамента экономики и бюджетного планирования АО «Национальная компания» Астана Экспо-2017» (2019-2021); директор департамента экономики и бухгалтерского учета АО «Национальная компания QazExpo Congress» (2021-2023); заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области (2023-2024); руководитель управления финансов области Ұлытау (2024).

На занимаемой должности — с октября 2024 года.

Также в этот день родились:

146 лет назад (1880-1921) родился БАПИУЛЫ Мади — казахский акын, певец и композитор.

Происходит из подрода Таз Шаншар рода Каракесек племени аргын. С детства прославился своим пением и игрой на домбре. Встречаясь с известными певцами-импровизаторами Аханом сере, Биржан-салом, Мади демонстрировал свое искусство, учился у них.

Мади Бапиулы был осужден и отбывал наказание в Атбасаре, Каркаралинске, Семипалатинске, Омске. В тюрьме, тоскуя по родному краю, написал песню «Каракесек», в которой с горечью говорит о своей тяжелой судьбе, царящей в мире несправедливости.

Во время национально-освободительного движения 1916 года в Казахстане в своих стихах обличал произвол царской администрации и патриархально-феодальной верхушки аула. В 1917 году волостной правитель Айкожа Темиржанов обвинил Мади в конокрадстве, побеге из тюрьмы, и поэта снова арестовали. В Каркаралинской тюрьме Мади встретил весть об Октябрьской революции. В 1918 году был освобожден. В это время родилась еще одна песня композитора, ставшая популярной в народе и названная «Мади». В 1919 году в рядах красных партизан воевал против войск Колчака. После установления Советской власти был обвинен в поддержке повстанцев и был вынужден скрыться в родном ауле. Однако его выследил в степи отряд НКВД и расстрелял без суда и следствия.

Творческое наследие Мади Бапиулы полностью не собрано. Его песни были использованы Е. Г. Брусиловским в первых казахских национальных операх: «Каракесек», «Ширкин-ай», «Мади», «Кыз Жибек». Жизни и творчеству Мади Бапиулы посвящены исследования А. К. Жубанова, А. Бектасова, роман А. Абишева «Гроза».