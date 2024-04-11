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    17:53, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    28 фактов распространения ложной информации о паводках выявлено в РК

    В WhatsApp распространяют фейк от департамента юстиции Павлодарской области
    Фото: stopfake.kz

    Вице-министр культуры и информации РК Канат Искаков сообщил о фактах вбросов ложной информации касательно паводков в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В настоящее время в ходе мониторинга информационного поля было выявлено 28 фактов распространения ложной и некорректной информации, которые впоследствии получили опровержение со стороны уполномоченных центральных и местных исполнительных органов, — сказал Канат Искаков на брифинге в СЦК.

    По его словам, наиболее часто вбрасывание недостоверной информации касается угроз прорыва плотин, разрушения дорог республиканского и местного значения, аварий на водохранилищах и электростанциях и других стратегических объектах, заражения питьевой воды, распространяются ложные сообщения о местах и порядке эвакуации.

    — Например, распространенная в соцсетях о возможной аварийной остановке водоснабжения в Актобе и, якобы, открытии шлюзов водохранилища, была вовремя опровергнута акиматом Актюбинской области, — добавил К. Искаков.

    Теги:
    Фейки Наводнение Минкультуры и информации Водохранилище Социальные сети Паводки
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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