28 фактов распространения ложной информации о паводках выявлено в РК

Вице-министр культуры и информации РК Канат Искаков сообщил о фактах вбросов ложной информации касательно паводков в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В настоящее время в ходе мониторинга информационного поля было выявлено 28 фактов распространения ложной и некорректной информации, которые впоследствии получили опровержение со стороны уполномоченных центральных и местных исполнительных органов, — сказал Канат Искаков на брифинге в СЦК.

По его словам, наиболее часто вбрасывание недостоверной информации касается угроз прорыва плотин, разрушения дорог республиканского и местного значения, аварий на водохранилищах и электростанциях и других стратегических объектах, заражения питьевой воды, распространяются ложные сообщения о местах и порядке эвакуации.