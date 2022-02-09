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28 домов построят в Семее

9 Февраля 2022 20:34
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28 домов построят в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее в этом году планируется строительство 417,1 тыс.кв.м. жилья. Об этом на пресс-конференции в РСК рассказала исполняющая обязанности руководителя отдела строительства города Семея Салия Жумабаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

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«В 2022 году за счет всех источников финансирования планируется строительство 417,1 тысячи квадратных метров жилья на 4 716 квартир стоимостью 57,8 млрд тенге. По итогам года ожидается ввод 256 тыс.кв.м. жилья. Также в этом году для очередников, состоящих в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда 128 арендных квартир в Карагайлы. Из них 32 многодетным семьям, 71 – социально-уязвимым слоям населения, 25 квартир – детям-сиротам, – сообщила Салия Жумабаева.

В этом году будет построено 28 домов. Реализация планируется в рамках программы «Бақытты отбасы». Еще 30 квартир, построенных в рамках программы «Одноэтажный Восток», планируется выдать по программам «Шаңырақ» и «Әскери баспана» до 1 марта.


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#Восточно-Казахстанская область   #Строительство   #Жилье  
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