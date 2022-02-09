28 домов построят в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее в этом году планируется строительство 417,1 тыс.кв.м. жилья. Об этом на пресс-конференции в РСК рассказала исполняющая обязанности руководителя отдела строительства города Семея Салия Жумабаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

«В 2022 году за счет всех источников финансирования планируется строительство 417,1 тысячи квадратных метров жилья на 4 716 квартир стоимостью 57,8 млрд тенге. По итогам года ожидается ввод 256 тыс.кв.м. жилья. Также в этом году для очередников, состоящих в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда 128 арендных квартир в Карагайлы. Из них 32 многодетным семьям, 71 – социально-уязвимым слоям населения, 25 квартир – детям-сиротам, – сообщила Салия Жумабаева.

В этом году будет построено 28 домов. Реализация планируется в рамках программы «Бақытты отбасы». Еще 30 квартир, построенных в рамках программы «Одноэтажный Восток», планируется выдать по программам «Шаңырақ» и «Әскери баспана» до 1 марта.