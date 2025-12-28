28 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

61 год назад (1964) родился УТЕГУЛОВ Арман Каримович — депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Западно-Казахстанской области.

Фото: primeminister.kz

Родился в Западно-Казахстанской области. Окончил Саратовский зоотехническо-ветеринарный институт, ветеринарный врач (1989); Западно-Казахстанский инженерно-технологический университет, бакалавр экономики (2007); Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем, магистр экономических наук.

Трудовая деятельность: рабочий совхоза, старший, главный ветеринарный врач совхоза «Аккульский» (1989-1996); директор КП «Талдаапан» (1996-1998); заместитель акима Казталовского района (1998-2002); главный инспектор аппарата акима Западно-Казахстанской области (2002); аким Каратобинского района (2002-2010); аким Теректинского района Западно-Казахстанской области (2010-2013); начальник управления сельского хозяйства Западно-Казахстанской области (2013-2014); заместитель акима Западно-Казахстанской области (2014-2015); первый заместитель акима Западно-Казахстанской области (2015-2018); председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (2018-2020); аким Теректинского района Западно-Казахстанской области (2020-2021); первый заместитель акима Западно-Казахстанской области (2021-2023).

Награжден орденом «Құрмет»; юбилейными медалями.

61 год назад (1964) родился БИСЕТАЕВ Кайрат Серикбаевич — директор ТОО «Научно-производственный центр «Eurasia Farm Innovations».

Фото: dzen.ru

Родился в городе Курган Российской Федерации. Окончил Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства (1987); Академию народного хозяйства при правительстве РФ (1997).

Трудовая деятельность: директор областного департамента сельского хозяйства, заместитель акима области; организатор сельскохозяйственных производственных кооперативов в Костанайской области (1989); основатель холдинга «Биско» (1992); председатель правления «Союза картофелеводов и овощеводов Казахстана» (2016-2025).

Награжден медалью «Ерен еңбегi ушiн».

58 лет назад (1967) родилась МУСАТАЕВА Гульнара Абаевна – председатель Правления АО «Нурбанк».

Фото: inbusiness.kz

Окончила Карагандинский государственный университет (1990) специальность «Правоведение».

Трудовая деятельность: старший, ведущий юрисконсульт юридического департамента, начальник управления Национального банка РК (1994-2008); сотрудник Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (2008-2011); управляющий директор, член правления АО «Нурбанк» (2011-2020); заместитель председателя правления АО «Нурбанк» (2020-2021).

На занимаемой должности — с сентября 2021 года.

47 лет назад (1978) родился ПУЛАТОВ Шерзод Аббозович — председатель общественного объединения «Узбекский этнокультурный центр», член Национального курултая при Президенте Республики Казахстан, член общественного совета Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

Фото: Қолданбалы этносаяси зерттеулер институты

Родился в городе Андижан (Республика Узбекистан). Окончил Таразский государственный университет им. М. Дулати, юриспруденция; Институт международных языков, переводчик английского и арабского языков»; Международный исламский университет, Исламабад (Пакистан), исламское право и юриспруденция.

Трудовая деятельность: финансовый директор производственного предприятия строительных материалов ТОО «Тюрк-Цемент»; генеральный директор коммерческо-торгового предприятия ТОО «KazSnabService TTM»; генеральный директор кожевенно-обувного завода ТОО «ТаразКожОбувь»; начальник отдела — главный научный сотрудник РГУ «Научно-исследовательский и аналитический центр по вопросам религии» Министерства культуры и спорта РК; руководитель отдела РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК по вопросам координации научных исследований и взаимодействию с научно-экспертным советом Ассамблеи народа Казахстана; заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана (2019-2020); председатель общественного объединения «Узбекский этнокультурный центр» г. Астана.

38 лет назад (1987) родился ГЛОТОВ Евгений Сергеевич — заместитель акима Астаны.

Фото: Астана әкімдігінің ресми сайты

Родился в Карагандинской области. Окончил Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, специальность «Международное право»; магистратуру по программе «Болашак», Великобритания (2013).

Трудовая деятельность: менеджер ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана» (2006-2007); исполнительный директор Корпоративного фонда «Будущее без наркотиков» (2007-2008); председатель ОО «Союз Сельской Молодежи Казахстана» (2008-2009); заместитель директора, директор ТОО «Агроиздат» (2009-2011); директор ТОО «СТИЛСОФТ-АСТАНА» (2011-2014); главный инспектор, заведующий организационно-инспекторским отделом аппарата акима Северо-Казахстанской области (2015); руководитель КГУ «Управление предпринимательства и туризма акимата Северо-Казахстанской области» (10.2015-11.2016); заместитель акима города г. Петропавловск по социальной сфере (11.2016-04.2019); первый заместитель председателя Северо-Казахстанского областного филиала партии «Nur Otan» (2019); заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента РК (11.2020 — 10.2023); государственный инспектор Администрации Президента РК (02.2022 — 10.2023).

На занимаемой должности — с октября 2023 года.

34 года назад (1991) родился ТОЛЕУТАЙ Нураби Рашидулы — руководитель департамента экономических расследований по Карагандинской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Фото: instagram.com/afm_karaganda/

Родился в поселке Киевка Нуринского района Карагандинской области. Окончил Академию КНБ РК (2013); Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет (2015).

Трудовая деятельность: главный эксперт — старший офицер по ОВД управления розыска и защиты участников уголовного процесса ДОРД КГД МФ РК (2014-2015); заместитель руководителя управления специальных разработок ДОРД КГД МФ РК (2016-2017); помощник Генерального прокурора РК (2017); советник министра финансов РК (2017-2019); главный эксперт — офицер (помощник по режиму) УВБ КГД МФ РК (2019); оперуполномоченный (дознаватель) по ОВД управления профилактической работы и контроля (помощник по режиму) Комитета по финансовому мониторингу МФ РК (2019); заместитель руководителя департамента экономических расследований по городу Нур-Султан Комитета по финансовому мониторингу МФ РК (2019-2020); руководитель департамента экономических расследований по Акмолинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК (2021-2023).

На занимаемой должности — с мая 2023 года.

Также в этот день родились:

127 лет назад (1898-1948) родилась ОРАЗБАЕВА Алма Динмухамбетовна — общественный и политический деятель.

Фото: Wikipedia

Родилась во Внутренней Букеевской Орде (поселок Орда Западно-Казахстанской области). Начальное образование получила в одноклассном русско-казахском училище в Урде. После успешного окончания училища она была принята в чувашскую школу в Симбирске. Через год учебы скончался ее отец, и продолжить обучение там она не смогла. Продолжила обучение во вновь открытой в Урде в двухклассной женской школе, затем — на трехгодичных учительских курсах.

Алма Оразбаева активно участвовала в общественно-политической жизни страны. Ответственные посты, которые она занимала с 1919 по 1928 годы: ответственный секретарь казахской секции Оренбургского губкома РКП (б), заведующая отделом Букеевского губкома партии, член бюро и заведующая отделом по работе с женщинами Киробкома и краевого комитета партии, заведующая отделом главного управления по политико-просветительской работе. В ноябре 1925 года исполняла обязанности председателя Президиума Центрального Исполнительного Комитета Казахской АССР. Являлась членом Центрального Исполнительного Комитета Казахской АССР, Всесоюзного Исполнительного Комитета, Комиссии по делам крестьянских и рабочих женщин при Центральном Комитете РКП (б).

В 1928 году она была назначена членом бюро и заведующей отделом Нижне-Волжского краевого комитета и дополнительно исполняла обязанности заместителя председателя краевого союза колхозников. Через год по заданию Коминтерна командирована в Монгольскую Народную Республику для оказания помощи в работе среди женщин.

Алма была членом редакционной коллегии газеты «Ортен», которая выходила в Оренбурге. Она также была членом редколлегии журналов «Әйелдер теңдігі», «Жас қазақ», «Жас қайрат».

За всю свою активную деятельность Алма Оразбаева получила общественное признание. Алма скончалась в 1948 году. В честь этой смелой женщины были названы улицы и музей, а на связанных с ее именем зданиях вывешены мемориальные доски.

81 год назад (1944-2017) родился ГУРСКИЙ Анатолий Степанович — почетный журналист Казахстана, обладатель диплома номинанта литературной премии Национального портала «Проза.ру», кандидат Интернационального (Международного) союза писателей.

Фото: Wikipedia

Родился в Северо-Казахстанской области. Трудовую жизнь начал в тракторно-полеводческой бригаде колхоза. По возвращении из армии работал в райкоме и обкоме ЛКСМ Казахстана. С октября 1969 года — на различных журналистских и руководящих должностях редакций районной и областных газет, агентства КазТАГ с полномочиями корреспондента ТАСС, а с осени 1994 года — главный редактор парламентской газеты «Вести Казахстана». В начале марта 1996 года был назначен заместителем председателя Нацагентства по делам печати и массовой информации Казахстана. Возглавлял департамент СМИ Министерства информации и общественного согласия. С марта 1999 года — президент газеты «Казахстанская правда». Был председателем ГЭК на журфаке Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева, возглавлял республиканский еженедельник «Аграрный Казахстан». С сентября 2005 года — в пресс-службе Республиканского предвыборного штаба. Участвовал в работе комиссий Верховного Совета (в т. ч. и по разработке первого закона о СМИ), Госкомиссии по проведению года культуры, первого Всемирного конгресса русской прессы в Москве. Был председателем журналистского жюри международного конкурса «Шабыт-2001», членом Национального совета РК при Президенте страны.

Автор и составитель свыше 10 журналистских, историко-политических и художественных книг, более 3500 газетно-журнальных публикаций.