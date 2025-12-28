28 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Международный день кино

28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок Люмьер представили широкой публике первый в мире короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». Это был первый фильм в истории кинематографа, который был показан публике за деньги. Именно эта дата и стала днем празднования Международного дня кино.

СОБЫТИЯ

В 1972 году в эксплуатацию был введен один из крупнейших на тот момент искусственных открытых ледовых катков — «Медео», получивший свое название по месту «прописки»: каток расположен в горной долине Медеу недалеко от Алматы. Он располагается на высоте 1691,2 м над уровнем моря, поверхность льда занимает 10,5 тысяч квадратных метров, толщина ледового покрытия составляет 2,3 м. В поверхность льда было вмонтировано около 170 км охлаждающих труб, что позволяет поддерживать ледовую поверхность катка в рабочем состоянии в течение восьми месяцев в году.

В 1992 году в Алматы состоялась церемония открытия посольства Пакистана в Казахстане.

В 1994 году из Павлодара в Алматы отправился в первый рейс фирменный пассажирский поезд «Баянаул» из 19 вагонов: пять — плацкартных, восемь — купейных, три — купейных повышенной комфортности, два — спальных и вагона-ресторана.

В 2000 году в целях дальнейшего совершенствования и повышения эффективности государственной инвестиционной деятельности, развития производственной инфраструктуры и обрабатывающих производств, содействия в привлечении внешних и внутренних инвестиций в реальный сектор экономики создан Банк развития Казахстана.

В 2000 году в Москве Литературный фонд международного писательского сообщества вручил Абдижамилу Нурпеисову премию «За чистоту и авторитетность таланта».

Абдижамил Нурпеисов — известный советский казахский писатель, внесший большой вклад в казахскую литературу, автор переведенной на более чем 30 языков знаменитой трилогии «Кровь и пот», удостоенный Госпремии СССР.

В 2004 году АО «Казпочта» выпустило в обращение марку серии «Юбилейные и знаменательные даты», вновь разработанную в честь 110-летия известного казахского писателя и государственного деятеля Сакена Сейфуллина. Стоимость марки 35 тенге, тираж 50 000 экземпляров. С. Сейфуллин (1984-1938) — известный казахский писатель и общественный деятель. В 1914 году в Казани вышел его первый сборник стихов «Өткен күндер» («Дни минувшие»). Автор вдохновенных стихов в 1916 году поддержал национально-освободительное восстание. Из-под его пера вышли пьеса «Бақыт жолына» и роман «Тар жол тайғақ кешу», работы по казахской литературе и народному фольклору. Активно сотрудничал в газетах и журналах. В 1922 году был назначен председателем Совета народных комиссаров Казахской АССР, затем назначался председателем научного центра Народного комиссариата просвещения, председателем Союза писателей Казахстана.

В 2005 году столичное издательство «Келешек-пресс» переиздало книгу «Қазақша-орысша тілмаш» («Казахско-русский словарь»), впервые увидевшую свет в 1925 году. Издание представляет собой значительный труд, посвященный редким словам казахского языка. Автором его оригинала, появившегося 85 лет назад, был известный писатель и журналист, педагог, один из видных деятелей движения «Алаш» Кошке Кеменгерулы (1894-1942).

В 2010 году в серии «Памятные и юбилейные даты» введена в обращение почтовая марка, посвященная 125-летию со дня рождения выдающегося казахского поэта и писателя Мыржакыпа Дулатова. Художник — Данияр Мухамеджанов.

Мыржакып Дулатов — казахский поэт, писатель, публицист, просветитель-педагог, редактор газеты «Қазақ», новатор и реформатор казахского литературного языка. Вместе с А. Бокейхановым и А. Байтурсыновым он вошел в тройку лидеров, обозначивших веху возрождения национального самосознания казахов в начале XX века.

В 2012 году в Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области родился одиннадцатимиллионный казах Мухтар Абдрахим. Малыш родился ростом 52 см, весом 3258 граммов.

В 2015 году американские блогеры внесли Торгайские геоглифы, открытые костанайским исследователем Дмитрием Деем в Торгайском прогибе, в топ-10 ошеломляющих открытий 2015 года. Спутниковые изображения степей северного региона Казахстана выявили колоссальные земляные конструкции — геометрические фигуры в виде квадратов, крестов, линий и колец размером в несколько футбольных полей, которые можно увидеть только с воздуха. Возраст древних фигур оценивается в 8000 лет.

В 2015 году в Казахстане был создан первый Национальный лекарственный формуляр — аналог британского национального лекарственного формуляра.

Национальный лекарственный формуляр будет включать весь перечень лекарственных средств, зарегистрированных в Казахстане. Таким образом, он станет большим справочником как для врачей, так и для граждан.

В 2016 году в экспозиции Жамбылского областного историко-краеведческого музея появился интересный экспонат. Житель Тараза Есеналы Садыков, участвовавший в запуске второй домны, подарил музею чугунный слиток из металла первой плавки доменной печи № 2 казахстанской Магнитки.

В 2017 году на азербайджанском языке была выпущена Антология казахских акынов. Около 30 писателей, поэтов и журналистов из Казахстана, Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Сахи (Якутия) и Татарстана приняли участие в реализации международного проекта «Баку — тюркскому миру», который осуществило Всемирное объединение молодых тюркских писателей (ВОМТП) при поддержке молодежного фонда при Президенте Азербайджана.

В 2018 году Всемирный конгресс тюркских народов удостоил Казахский национальный университет имени аль-Фараби звания «Лучший университет тюркского мира» и наградил ректора академика Галыма Мутанова именной золотой медалью этой международной организации.

Всемирный конгресс тюркских народов — международное общественное объединение, деятельность которого направлена на укрепление сотрудничества и дружественных отношений между тюркскими странами, в том числе, в сфере науки, образования и культуры.

В 2021 году в штаб-квартире ТЮРКСОЙ состоялся Международный конгресс по казахской истории, культуре и языку, посвященный 30-летию независимости Республики Казахстан. На открытии мероприятия в своих выступлениях ораторы затронули события, произошедшие после обретения Казахстаном независимости, достигнутый уровень развития, достижения и борьбу за независимость. Было подчеркнуто, что в данном процессе Казахстан действовал с осознанием необходимости обращения к истории и культурному наследию и что казахское государство добилось значительных успехов на политическом, экономическом и международном уровне.

В 2022 году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О контроле специфических товаров». Закон направлен на совершенствование национальной системы контроля экспорта, импорта, реэкспорта, транзита, а также оказания услуг в сфере специфических товаров.

Основная цель — обеспечение национальной безопасности и соблюдение международных обязательств по нераспространению оружия массового уничтожения и недопущению незаконной торговли вооружением. Законом регулируется: возобновление физического контроля за перемещением специфических товаров через государственную границу Республики Казахстан с государствами-участницами ЕАЭС, переход на информационное взаимодействие между уполномоченным органом и государственными органами системы контроля специфических товаров при выдаче лицензии, усиление компетенций государственных органов системы контроля специфических товаров, в том числе при сборе информации при осуществлении экспорта.

В 2024 году в Алматы состоялось торжественное мероприятие, посвященное 90-летию Казахского национального университета имени аль-Фараби. В своем выступлении ректор вуза Жансейит Туймебаев подвел итоги многолетней работы университета, отметив его ключевые достижения. В КазНУ успешно трудятся 3265 преподавателей и профессоров, среди которых 24 академика, 623 доктора наук, 712 кандидатов наук и 582 PhD.