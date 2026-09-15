28 «белых пятен» без мобильного интернета выявили в городе Алатау

В городе Алатау Алматинской области выявили 28 участков, где полностью отсутствует мобильный интернет. Устранить эти «белые пятна» планируется до конца года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет телекоммуникаций Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

Мониторинг провели совместно с операторами связи в Алатау и Конаеве. В Комитете уточнили, что «белыми пятнами» называют территории, где доступ к интернету со стороны операторов связи отсутствует полностью.

Для улучшения покрытия в Алатау дополнительно планируется установить пять базовых станций. Они должны обеспечить связью в том числе участки вдоль автомобильных дорог. Для размещения оборудования уже установлено антенно-мачтовое сооружение.

В Конаеве выявили еще девять «белых пятен». Компания «Кар-Тел» планирует в течение ближайшего месяца устранить не менее семи таких зон.

Кроме того, специалисты проверили качество связи в селе Шенгельды. После модернизации базовых станций там зафиксирован качественный уровень интернет-соединения по технологиям 4G и 5G.

По данным ведомства, операторы уже выполнили минимальные лицензионные обязательства по развертыванию 5G в городах и приступили к расширению сети пятого поколения в сельской местности. В рамках обязательств мобильной связью должны быть обеспечены все 3 807 сельских населенных пунктов с населением более 250 человек.

Ранее Kazinform сообщал, что в Казахстане было выявлено 1 052 «белых пятна» мобильной связи, из которых к тому моменту устранили 307. В работе оставались 745 проблемных локаций.