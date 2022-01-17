28 автобусов повреждены во время беспорядков в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы во время массовых беспорядков были повреждены 28 автобусов. Об этом на аппаратном совещании с участием акима города рассказал руководитель управления городской мобильности Гани Мурзаханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что в городе на сегодняшний день запущены все 151 маршрут и 1600 единиц подвижного состава, в том числе троллейбусные и пригородные маршруты. Режим работы городских маршрутов с 8.00 до 21.00, на пригородных маршрутах с 9.00 до 21.00. Кроме того, возобновлена работа метро - график с 7.00 до 21.00.

По словам Гани Мурзаханова, во время беспорядков были повреждены 28 автобусов (26 автобусов ТОО «Алматыэлектротранс», один автобус – ТОО «АвтоАлмаТранс», еще один – ТОО «Автотрансгаз»). На сегодня полностью восстановлены 16 автобусов, остальные 12 будут восстановлены по мере поставки запчастей (стекол) до конца января.

Аэропорт и железнодорожные вокзалы работают в штатном режиме. С 15 января частично возобновлены междугородние перевозки (Талдыкорган, Тараз, Шымкент).

Глава управления городской мобильности также сообщил, что по результатам обследования улично-дорожной сети города выявлено разрушение 1050 квадратных метров дорожного покрытия, 410 метров заваленных бордюров, 98 разрушенных металлических решеток. Ремонтно-восстановительные работы завершены. Разобрано 2025 квадратных метров брусчатки на тротуарах, покрытие тротуаров восстановлено.

Г. Мурзаханов отметил, что в Алматы было повреждено оборудование 46 светофорных объектов и 121 дорожный знак (площадь Республики, пр. Назарбаева, пр. Достык, пр. Абая, пр. Райымбека, ул. Толе би, ул. Сатпаева, ул. Момышулы). На сегодняшний день эти повреждения полностью восстановлены.

Также ведутся работы по восстановлению автобусных павильонов: 43 автобусных павильона было повреждено, 23 из них полностью восстановлены. Остальные 20 павильонов планируется отремонтировать по мере изготовления стеклопакетов до конца января. Работы проводятся за счет средств частных инвесторов (ТОО «РТС» и ТОО «Юником Бизнес»).