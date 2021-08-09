28 авто с ревущими глушителями задержаны на дорогах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 28 машин с ревущими глушителями задержаны на минувших выходных на дорогах Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным местной полицейской службы, сотрудники специализированного батальона патрульной полиции провели локальный рейд по выявлению грубых нарушений ПДД, в том числе фактов незаконного переоборудования транспортного средства.

«Речь идет о резонаторах на глушителях авто, создающий ревущий эффект. Известно, что такие шумы тревожат покой граждан, особенно в ночное время суток, и создают существенные неудобства для жителей домов, расположенных вдоль крупных магистралей города. Как ранее сообщалось, точечные рейды строевыми подразделениями проводятся также по местам сбора любителей быстрой и шумной езды. Таким образом, удается своевременно пресечь опасные маневры нерадивых автолюбителей. Отмечу, что рейды продолжаются», – информировал первый заместитель начальника департамента полиции города Алматы Нурлан Алмасбеков.



