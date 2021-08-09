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28 авто с ревущими глушителями задержаны на дорогах Алматы

9 Августа 2021 14:58
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28 авто с ревущими глушителями задержаны на дорогах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 28 машин с ревущими глушителями задержаны на минувших выходных на дорогах Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным местной полицейской службы, сотрудники специализированного батальона патрульной полиции провели локальный рейд по выявлению грубых нарушений ПДД, в том числе фактов незаконного переоборудования транспортного средства.

«Речь идет о резонаторах на глушителях авто, создающий ревущий эффект. Известно, что такие шумы тревожат покой граждан, особенно в ночное время суток, и создают существенные неудобства для жителей домов, расположенных вдоль крупных магистралей города. Как ранее сообщалось, точечные рейды строевыми подразделениями проводятся также по местам сбора любителей быстрой и шумной езды. Таким образом, удается своевременно пресечь опасные маневры нерадивых автолюбителей. Отмечу, что рейды продолжаются», – информировал первый заместитель начальника департамента полиции города Алматы Нурлан Алмасбеков.



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#Алматы   #Транспорт   #МВД РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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