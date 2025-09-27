27 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

62 года назад (1963) родился ТИНИКЕЕВ Мухтар Бакирович — первый заместитель председателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан.

Фото: kasipodaq.kz

Родился в Караганде. Окончил Карагандинский государственный политехнический институт, горный инженер-строитель; Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова, юрист.

Трудовая деятельность: горнорабочий, электрик-слесарь шахты имени 50-летия ВОСР (1980-1981); горнорабочий шахты «Кировская» (1983-1990); вице-президент Казахстанской ассоциации по борьбе с наркоманией (1995-1996); главный специалист департамента занятости, Фонда содействия занятости, государственной инспекции охраны труда Министерства труда и социальной защиты населения РК (1996-1999); начальник департамента службы безопасности ТОО «Ариф контрол» (1999-2002); консультант Комитета Сената Парламента Республики Казахстан по социально-культурному развитию (2002-2003); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан II созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе (2002-2004); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан III созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе (2004-2007); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе (2007-2011); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва, председатель постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи ЕАЭС по правовым вопросам (2012-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе (2016).

59 лет назад (1966) родилась САТАЕВА Айнур Канапиевна — руководитель департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по области Улытау.

Фото: Gov.kz

Родилась в Северо-Казахстанской области. Окончила Алматинский институт экономики и статистики, специальность «Бухгалтерский учет и аудит» (2002).

Трудовая деятельность: техник-лаборант Комсомольской ПМК-202 треста «Кустанайэлеватормельстрой» (1986-1987); обмерщик инвентарной службы, техник инвентаризатор в Урицком бюро технической инвентаризации (1987-1997); ведущий специалист в Костанайском областном управлении труда и социальной защиты населения (1997-2001); главный специалист, начальник отдела, начальник управления в департаменте Министерства труда и социальной защиты населения РК по Костанайской области (2001-2010); заместитель руководителя по социальным вопросам департамента по контролю и социальной защите по Костанайской области (2010-2017); заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Костанайской области (2017-07.2025).

На занимаемой должности — с июля 2025 года.

52 года назад (1973) родился МУХАМЕДСАЛИЕВ Марат Охапович — официальный представитель благотворительного фонда «Қазақстан халқына».

Фото: sud.gov.kz

Родился в г. Шымкент. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, специальность «Журналистика» (1997).

Трудовая деятельность: тележурналист, ведущий авторских программ на телеканалах «Хабар», «Казахстан», «АстанаТВ» (1996); заместитель руководителя пресс-службы ННК KazakhОil (2000-2003); директор департамента по связям с общественностью АО «КазМунайТениз» (2003-2004); сотрудник АО Разведка и Добыча «КазМунайГаз» (2004-2005); пресс-секретарь в АО KEGOC (2007-2013); пресс-секретарь в АО «Самрук-Энерго» (2013-2018); пресс-секретарь в НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» (2018-2020); работа в сфере связи с общественностью АО «Фонд науки» (01.2020-04.2021); директор департамента по связям с общественностью и маркетинговым коммуникациям АО ФНБ «Самрук-Казына» (04.2021-07.2023); руководитель пресс-службы Верховного Суда Республики Казахстан (2023-2024).

46 лет назад (1979) родилась МЕКЕЕВА Жанат Жумагазиновна — руководитель управления по делам религий Восточно-Казахстанской области.

Фото: instagram.com/prokadrykz

Родилась в селе Самар Самарского района Восточно-Казахстанской области. Окончила ВКГУ им. С. Аманжолова по специальностям «Казахский язык и литература», «юриспруденция».

Трудовая деятельность: работала в управлениях здравоохранения, образования, в аппарате акима Восточно-Казахстанской области; заместитель руководителя ГУ «Управление внутренней политики Восточно-Казахстанской области» (2016-2022); руководитель ГУ «Управление внутренней политики Восточно-Казахстанской области» (2022-2023); советник акима Восточно-Казахстанской области (2023-2024).

На занимаемой должности — с февраля 2024 года.

45 лет назад (1980) родился ХАСАНОВ Полымбет Максимович – руководитель управления координации занятости и социальных программ Атырауской области.

Фото: Gov.kz

Родился в пос. Индер Индерского района. Окончил Современный гуманитарный университет, специальность «Юрист».

Трудовая деятельность: работа в системе департамента внутренних дел Атырауской области (2002-2005); главный специалист департамента предпринимательства и промышленности (2005-2006); главный специалист, главный инспектор акима Атырауской области (2006-2010); руководитель аппарата акима района, заместитель акима Макатского района (2010-2014); заместитель руководителя областного управления координации занятости и социальных программ (2014); руководитель аппарата акима, заместитель акима города Атырау (2014-2019); заместитель руководителя аппарата акима Атырауской области (2019-03.2021); аким Исатайского района Атырауской области (03.2021-11.2023); руководитель управления предпринимательства и промышленности Атырауской области (11.2023-12.2024).

На занимаемой должности — с декабря 2024 года.

45 лет назад (1980) родился ТАШИМОВ Казбек Казиханович — председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК.

Фото: Gov.kz

Родился в с. Каменка Таскалинского района Западно-Казахстанской области. Окончил Западно-Казахстанский государственный университет по специальности «Ветеринарная санитария» (2001); Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова по специальности «Юриспруденция» (2005).

Трудовая деятельность: ведущий ветеринарный специалист территориального управления Таскалинского района (2002-2005); помощник акима Таскалинского района (2005); главный специалист аппарата акима Таскалинского района, ЗКО (2005-2007); главный специалист-юрист аппарата акима Таскалинского района (2007-2008); начальник Таскалинского районного отделения ЗКОФ «„Государственный центр пенсионный выплаты“» (2008); заведующий отделом организации, контроля и кадра аппарата акима Таскалинского района (2008-2010); заведующий отделом ветеринарии Таскалинского района (2010-2011); главный специалист отдела предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии Таскалинского района (2011-2011); руководитель отдела ветеринарии Управления сельского хозяйства Западно-Казахстанской области (2011-2015); руководитель Управления ветеринарии Западно-Казахстанской области (2015-2017); руководитель административного отдела Управления ветеринарии Западно-Казахстанской области (2017); заместитель руководителя Управления ветеринарии Западно-Казахстанской области (2017-2021); руководитель Управления сельского хозяйства Мангистауской области (2021-2024); заместитель председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК (2024).

На занимаемой должности — с ноября 2024 года.

43 года назад (1982) родилась ЩЕГЛОВА Динара Ринатовна — вице-министр науки и высшего образования Республики Казахстан.

Фото: primeminister.kz

Родилась в г. Семей. Окончила Евразийский национальный университет им. Льва Гумилева, международное право (2004); Казахский экономический университет, менеджмент (2007); Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, информационные системы (2011).

Трудовая деятельность: менеджер проекта в ТОО «IT Research Center» (2001-2004); главный специалист департамента информатизации в Агентстве Республики Казахстан по информатизации и связи (2004-2006); заместитель генерального директора ТОО «Международный институт информационных технологий Futurtech» (2006-2008); руководитель отдела продаж в представительстве компании IBM в Казахстане (2008-2011); главный менеджер департамента мониторинга инфраструктурных проектов, директор департамента сервисной модели информатизации АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг „Зерде“ (2011-2017); управляющий директор АО „Национальный инфокоммуникационный холдинг „Зерде“ (2017-2018); заместитель председателя — член правления АО „Национальный инфокоммуникационный холдинг „Зерде“ (2018); вице-министр информации и коммуникаций РК (2018-2019); советник Премьер-министра РК (2019-2020); вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (2020-2023).

На занимаемой должности — с ноября 2023 года.