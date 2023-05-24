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277 человек эвакуировались с места тушения пожара в Абайской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
24 Мая 2023, 09:29
277 человек эвакуировались с места тушения пожара в Абайской области Фото: пресс-служба МЧС РК

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - 277 человек самостоятельно эвакуировались с места тушения пожара в Абайской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Как сообщалось, сильный пожар вспыхнул в Абайской области на границе с Россией, в 15:25 22 мая произошло возгорание сухой травы в Бородулихинском районе Абайской области, в 7 км от станции Ауыл (перешел с территории РФ Алтайского края с.Новенькая) с последующим переходом на территории ГЛПР «Семей орманы».

Общая площадь пожара 1500 га, происходит горение сухой травы, лесного массива.
В связи с угрозой к населенным пунктам эвакуировались самостоятельно к родственникам с санаторий Березовка и подхоз Березовка 277 человек.
На месте санаторий Березовка и подхоз Березовка организован дежурство по мародёрству 15 человек личного состава района отдела полиции.

Всего в тушении лесного пожара задействованы 100 единиц техники (пожарный поезд) и 2 вертолета, а также 402 человека.

Дополнительно направлено группировка сил и средств ДЧС г.Астаны, Павлодарской и Карагандинской областей в количестве 133 человек личного состава и 26 единиц техники. Также вылетел вертолет АО «Казависпас» МИ-8 (экипаж, 4 человека) с аэропорта города Караганды.

За сутки 2-мя вертолетами всего осуществлено 59 сбросов 157,5 тонны воды.

На место пожара прибыл вице-министр генерал-майор М.Кульдиков. Развернута работа командно-штабной машины (КШМ).
Также в кризисных центрах работают оперативные штабы МЧС и ДЧС Абайской области. Открыта горячая линия.

По данным РГП «Казгидромет», 24-26 мая в Бородулихинском районе
Абайской области ожидается северо-восточный ветер, порывами до 15-20 м/сек.


Происшествия   МЧС   Пожар   Абайская область  
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