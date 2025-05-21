РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:43, 21 Май 2025 | GMT +5

    275,2 млрд тенге направят на поддержку бизнеса в Казахстане в 2025 году

    В рамках Комплексной программы поддержки предпринимательства в текущем году на меры льготного финансирования малого и среднего бизнеса выделят 275,2 млрд тенге, передает агентство Kazinform.

    тенге
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Из них 196,4 млрд предусмотрены из республиканского бюджета, 78,8 млрд – из местных бюджетов. Оператором программы выступает Фонд «Даму».

    – На сегодняшний день одними из наиболее востребованных мер господдержки бизнеса остаются инструменты программ Дорожная карта бизнеса и Экономика простых вещей, реализуемые через Комплексную программу, – отметил директор департамента государственной поддержки и защиты бизнеса Министерства нацэкономики Дарын Әбдуәлі.

    По итогам 2024 года мерами льготного финансирования через субсидирование кредитов охватили свыше 17 тысяч бизнес-проектов на сумму порядка 1 трлн тенге. Гарантии по кредитам предоставили более чем по 8 тысячам проектов на сумму 310 млрд тенге.

    Наибольшее количество проектов, по информации Миннацэкономики, реализовано в Алматы, Астане, Шымкенте, а также в Алматинской, Туркестанской и Актюбинской областях. Среди отраслей лидируют обрабатывающая промышленность – 33,3%, транспорт и складирование – 17%, а также образование – 7,8%.

    О портфельном субсидировании и системе гарантий, которые планирует внедрить Министерство нацэкономики – читайте в нашем материале

     

    Теги:
    Правительство РК Бизнес Миннацэкономики
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают