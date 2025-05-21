275,2 млрд тенге направят на поддержку бизнеса в Казахстане в 2025 году

Из них 196,4 млрд предусмотрены из республиканского бюджета, 78,8 млрд – из местных бюджетов. Оператором программы выступает Фонд «Даму».

– На сегодняшний день одними из наиболее востребованных мер господдержки бизнеса остаются инструменты программ Дорожная карта бизнеса и Экономика простых вещей, реализуемые через Комплексную программу, – отметил директор департамента государственной поддержки и защиты бизнеса Министерства нацэкономики Дарын Әбдуәлі.

По итогам 2024 года мерами льготного финансирования через субсидирование кредитов охватили свыше 17 тысяч бизнес-проектов на сумму порядка 1 трлн тенге. Гарантии по кредитам предоставили более чем по 8 тысячам проектов на сумму 310 млрд тенге.

Наибольшее количество проектов, по информации Миннацэкономики, реализовано в Алматы, Астане, Шымкенте, а также в Алматинской, Туркестанской и Актюбинской областях. Среди отраслей лидируют обрабатывающая промышленность – 33,3%, транспорт и складирование – 17%, а также образование – 7,8%.

О портфельном субсидировании и системе гарантий, которые планирует внедрить Министерство нацэкономики – читайте в нашем материале.