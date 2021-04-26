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    08:01, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    2716 заболевших выявили за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2716 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 475,

    город Алматы - 693,

    город Шымкент - 96,

    Акмолинская область - 150,

    Актюбинская область - 125,

    Алматинская область - 220,

    Атырауская область - 97,

    Восточно-Казахстанская область - 86,

    Жамбылская область - 51,

    Западно-Казахстанская область - 166,

    Карагандинская область - 240,

    Костанайская область - 27,

    Кызылординская область - 82,

    Мангистауская область - 50,

    Павлодарская область - 75,

    Северо-Казахстанская область - 34,

    Туркестанская область - 49.

    Всего в стране выявлено 309116 заболевших.


    Теги:
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