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    13:00, 05 Июль 2024 | GMT +6

    270 тысяч заявок для зачисления в первый класс подали казахстанцы

    270 тысяч заявок для зачисления в первый класс подали казахстанцы
    Фото: Минпросвещения РК

    Уже более 270 тысяч заявок для зачисления в первый класс подали казахстанцы. Прием заявлений продлится до 31 августа, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

    — На сегодня поступило 275 177 заявлений. В Акмолинской, Алматинской, Жетысу и Павлодарской областях достигнут 100% прием в первый класс. По предварительным данным, новый 2024-2025 учебный год в Казахстане начнут 370 тысяч первоклашек. Для удобства граждан услуга полностью автоматизирована. Родители могут подать документы ребенка на веб-портале электронного правительства еgov.kz, — говорится в сообщении пресс-службы.

    В первый класс принимаются дети с шести лет на основании личного заявления родителя или законного представителя. Заявки принимаются с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней.

    Напомним, Министерством просвещения РК по просьбе родителей и общественности внесены изменения в Правила приема в образовательные организации.

    Первый звонок могут перенести в Астане, организаторы V Всемирных игр кочевников ведут переговоры с Министерством просвещения и Министерством образования и науки РК.

    До конца года около 2000 школ в Казахстане подключат к спутниковому интернету Starlink. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев.

    Теги:
    E - Правительство, E - услуги Минпросвещения РК Казахстанцы Образование школа
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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