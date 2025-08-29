РУ
    15:12, 29 Август 2025

    270 млрд переведены в цифровые тенге – Нацбанк

    Когда цифровая валюта станет доступной для массового использования, рассказали в Национальном банке РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    электронные деньги, виртуальные деньги
    Коллаж: Казинформ

    По данным Нацбанка, к платформе цифрового тенге уже подключены семь финансовых организаций, включая ряд крупных банков второго уровня, Казпочту, а также Комитет казначейства Министерства финансов для обслуживания цифровых счетов и платежей государственных органов.

    Пилотные проекты реализуются в различных сферах – строительстве и ремонте автомобильных дорог, кредитовании и субсидировании фермеров, налоговом администрировании, а также финансировании инфраструктурных проектов из Национального фонда в рамках облигационных займов в цифровых тенге.

    Когда ждать массового запуска

    В Нацбанке отмечают, что результаты пилотных проектов подтверждают возможность мониторинга средств в цифровых тенге, обеспечение их целевого использования и упрощение процедур администрирования.

    В ходе реализации пилотных проектов сегодня выпущено порядка 270 млрд цифровых тенге. В этой связи совместно с Правительством принято решение о дальнейшем расширении применения цифрового тенге.

    Предполагается развитие текущих направлений – налоговое администрирование, кредитование и субсидирование, а также внедрение цифрового тенге в новые сферы. Среди них – интеграция с социальным кошельком, сделки по приобретению автотранспорта, крупные инвестиционные проекты, закуп дорогостоящего оборудования и другие.

    Для масштабирования цифрового тенге создана межведомственная рабочая группа с участием Нацбанка, Минфина, Минтруда и МЦРИАП. Она занимается бизнес-анализом потенциальных пилотных проектов, выработкой методологии расчетов и контроля целевого использования бюджетных средств, а также интеграцией цифрового тенге с информационными системами госорганов.

    Напомним, пилотный проект цифрового тенге был запущен в ноябре 2023 года. Цифровой тенге представляет собой цифровую форму национальной валюты, в дополнение к наличным деньгам и средствам на банковских счетах. Он объединяет в себе достоинства наличных и безналичных средств, эмитируется Национальным банком.

    Как пользоваться Цифровым тенге

    Цифровой тенге выстроен на основе двухуровневой модели финансового рынка, в рамках которой взаимодействие с конечными потребителями – физическими и юридическими лицами обеспечивается банками – участниками финрынка.

    - Открывать цифровые счета и совершать иные операции с цифровым тенге потребители смогут через инфраструктуру участников рынка – мобильные приложения участников платежного рынка, банковские карты, NFC, QR и т. д., - пояснили ранее в Нацбанке.

    Нацбанк Казахстана Цифровой тенге Экономика Цифровизация
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
