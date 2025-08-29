270 млрд переведены в цифровые тенге – Нацбанк

По данным Нацбанка, к платформе цифрового тенге уже подключены семь финансовых организаций, включая ряд крупных банков второго уровня, Казпочту, а также Комитет казначейства Министерства финансов для обслуживания цифровых счетов и платежей государственных органов.

Пилотные проекты реализуются в различных сферах – строительстве и ремонте автомобильных дорог, кредитовании и субсидировании фермеров, налоговом администрировании, а также финансировании инфраструктурных проектов из Национального фонда в рамках облигационных займов в цифровых тенге.

Когда ждать массового запуска

В Нацбанке отмечают, что результаты пилотных проектов подтверждают возможность мониторинга средств в цифровых тенге, обеспечение их целевого использования и упрощение процедур администрирования.

В ходе реализации пилотных проектов сегодня выпущено порядка 270 млрд цифровых тенге. В этой связи совместно с Правительством принято решение о дальнейшем расширении применения цифрового тенге.

Предполагается развитие текущих направлений – налоговое администрирование, кредитование и субсидирование, а также внедрение цифрового тенге в новые сферы. Среди них – интеграция с социальным кошельком, сделки по приобретению автотранспорта, крупные инвестиционные проекты, закуп дорогостоящего оборудования и другие.

Для масштабирования цифрового тенге создана межведомственная рабочая группа с участием Нацбанка, Минфина, Минтруда и МЦРИАП. Она занимается бизнес-анализом потенциальных пилотных проектов, выработкой методологии расчетов и контроля целевого использования бюджетных средств, а также интеграцией цифрового тенге с информационными системами госорганов.

Напомним, пилотный проект цифрового тенге был запущен в ноябре 2023 года. Цифровой тенге представляет собой цифровую форму национальной валюты, в дополнение к наличным деньгам и средствам на банковских счетах. Он объединяет в себе достоинства наличных и безналичных средств, эмитируется Национальным банком.

Как пользоваться Цифровым тенге

Цифровой тенге выстроен на основе двухуровневой модели финансового рынка, в рамках которой взаимодействие с конечными потребителями – физическими и юридическими лицами обеспечивается банками – участниками финрынка.