27 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

78 лет назад (1948) родился АЛЬПИЕВ Толеубек Нигметович — первый заместитель директора государственного театра оперы и балета «Astana Opera».

Фото: amuzteatr.ru

Родился в г. Фрунзе (Киргизская ССР). Окончил Московское музыкальное училище при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского; Алматинскую государственную консерваторию им. Курмангазы по классу скрипки.

Трудовая деятельность: артист оркестра телевидения и радио Киргизской ССР, г. Фрунзе (1970-1972); работал в камерном оркестре телевидения и радио Казахской ССР (1972-1977); артист симфонического оркестра Государственной филармонии им. Жамбыла (1977-1985); заместитель директора гастрольно-концертного объединения «Казахконцерт» (1985-1987); директор «Казахконцерта» (1987-1988); директор, художественный руководитель Государственной филармонии им. Жамбыла (1988-1989); заместитель председателя Госкомитета по культуре при Совете Министров Казахской ССР (1989-1992); заместитель министра культуры КазССР (1992-1995); генеральный директор дирекции международных культурных программ Комитета культуры (1995-2000); директор впервые созданного в Астане Национального театра оперы и балета им. К. Байсеитовой (2000-2013); заместитель директора Государственного театра оперы и балета «Астана Опера» (2013-2014); директор государственного театра оперы и балета «Астана Опера» (2014-2016).

На занимаемой должности — с сентября 2016 года.

Награжден орденами «Құрмет», «Парасат»; медалями «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл», «550 лет Казахского ханства», «20 жыл Астана»; нагрудным знаком «25 лет казахстанской полиции». Удостоен почетного звания «Заслуженный деятель Казахстана». Лауреат Межгосударственной премии «Звезды Содружества», Государственной премии Республики Казахстан за постановку оперы «Абай» А. Жубанова и Л. Хамиди.

61 лет назад (1965) родился АХМЕТЖАНОВ Ербол Улатаевич — председатель Жамбылского областного суда.

Фото: Kazinform

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный университет, юрист.

Трудовая деятельность: судья военного суда Алматинского гарнизона (2005-2009); судья специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам, г. Алматы (2009-2014); председатель специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам, г. Астана (2014-2017); председатель апелляционной судебной коллегии по гражданским делам Военного суда Республики Казахстан (2017-2020).

На занимаемой должности — с февраля 2020 года.

55 лет назад (1971) родился САДВАКАСОВ Нуркан Олжабаевич – заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.

Фото: primeminister.kz

Родился в Акмолинской области. Окончил Карагандинский государственный медицинский институт, специальность «Медико-профилактическое дело, врач-гигиенист, эпидемиолог» (1997). Кандидат медицинских наук.

Трудовая деятельность: заведующий санитарным отделом Атбасарского районного СЭС (1997-1999); главный врач Атбасарского районного СЭС (1999-2000); заместитель Главного врача Акмолинского областного СЭС (2000-2001); заместитель главного государственного санитарного врача Акмолинского территориального департамента санитарно-эпидемиологического надзора на транспорте, г. Астана (2001-2009); руководитель Управления санитарно-эпидемиологического надзора Комитета санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан (2009); заместитель Председателя Комитета санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан, город Астана (2009-2014); директор департамента по контролю за соблюдением технических регламентов Агентства Республики Казахстан по защите прав потребителей, город Астана (2014); руководитель Управления по контролю за соблюдением требований технических регламентов и санитарных мер Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан (2014-2016); заместитель Председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан (2016-2017); руководитель Департамента охраны общественного здоровья города Астаны Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан (2017-2018); заместитель Председателя Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан (2018-2019); заместитель Председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг здравоохранения Республики Казахстан — заместитель главного государственного санитарного врача Республики Казахстан (25.06.2019-2020); заместитель Председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения (2020-04.2022); председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК (04.09.17.2022.2024), И. О. Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан (2024).

На занимаемой должности с августа 2024 года.

54 года назад (1972) родился НАРЫМБЕТОВ Бахадыр Мадалиевич – председатель маслихата города Шымкент.

Фото: Gov.kz

Родился в Ташкентской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, специальность «Политолог» (1998).

Трудовая деятельность: водитель Келесских электрических сетей Сарыагашского района (1992); преподаватель профессионально-технической школы № 13 Сарыагашского района (1998-2001); ведущий специалист аппарата акима Сарыагашского района, главный специалист, начальник отдела социальных технологий управления информации и общественного согласия Южно-Казахстанской области (2001-2003); главный специалист, начальник отдела социальных технологий Министерства культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан (2003-2004); старший, главный эксперт социально-политического отдела Администрации Президента Республики Казахстан (06.2004-11.2006); директор департамента внутренней политики Южно-Казахстанской области (2006-2008); заведующий сектором организационной работы пресс-службы Президента РК (08.2008-12.2009); заместитель председателя Комитета по делам религий Министерства юстиции Республики Казахстан (12.2009-03.2010); заместитель акима г. Шымкент (03.2010-10.2015); заместитель директора ТОО «ГеоАрхПроект» (10.2015-04.2016); директор филиала ТОО «Азиатский газопровод» КазТрансГаз по ЮКО (04.2016-08.2018); первый заместитель председателя Шымкентского городского филиала партии «Нұр Отан» (08.2018-01.2021); секретарь Шымкентского городского маслихата (01.2021-03.2023).

На занимаемой должности с марта 2023 года.

43 года назад (1983) родился АКЫЛБАЙ Арман Серикулы — директор Департамента по работе с персоналом Министерства юстиции РК.

Фото: пресс-служба Департамента юстиции г. Астана

Родился в Акмолинской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова; Академия права «Фемида».

Трудовая деятельность: помощник Карагандинского транспортного Прокурора (2004-2005); прокурор отдела Прокуратуры Карагандинской области (2005-2006); главный эксперт отдела внутренней безопасности Верховного суда Республики Казахстан (2006-2007); главный эксперт отдела кадров и внутренней безопасности Верховного суда Республики Казахстан (2007-2008); главный консультант отдела правового обеспечения Верховного суда Республики Казахстан (2008-2009); главный консультант юридического отдела Верховного суда Республики Казахстан (2009); судья районного суда № 2 города Астаны (2009-2015); председатель районного суда № 2 города Астаны (2015-2019); эксперт Государственного правового отдела Администрации Президента Республики Казахстан (2019-2021); руководитель департамента юстиции города Астаны (2021-2025).

На занимаемой должности с июля 2025 года.

39 лет назад (1987) родился АЛЬМУХАНОВ Нурдаулет Иманалиевич – руководитель Управления внутренней политики города Астаны.

Фото: optimism.kz

Родился в г. Шымкент. Окончил Международный казахско-турецкий университет им. Х. А. Ясави, «Бакалавр религиоведения», «Бакалавр юриспруденции» (2008, 2010).

Трудовая деятельность: архивариус Департамента юстиции Южно-Казахстанской области, Отдел по делам религий, г. Шымкент (2008-2009); ведущий специалист Департамента юстиции города Астаны, Отдел по делам религий, г. Астана (2009-2010); ведущий специалист Департамента юстиции города Астаны, Отдел по регистрации прав на недвижимое имущество, г. Астана (2010-2012); главный специалист Департамента юстиции города Астаны, Отдел по регистрации прав на недвижимое имущество, г. Астана (2012-2013); главный специалист — юрист Управления по делам религий города Астаны, Административно-организационный отдел, г. Астана (2013-2014); руководитель отдела Управления по делам религий города Астаны, Отдел по работе с религиозными объединениями, миссионерами, теологическими учебными заведениями, г. Астана (2014-2018); руководитель отдела по работе с религиозными объединениями, миссионерами и теологическими учебными заведениями Государственного учреждения «Управление по делам общественного развития города Астаны», г. Астана (2018-2020); руководитель Управления ГУ «Управление по делам религии города Астаны» (2020-2023).

На занимаемой должности с октября 2023 года.