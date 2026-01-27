27 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Международный день памяти жертв Холокоста

Установлен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 1 ноября 2005 года (Резолюция № 60/7). Инициаторами принятия документа выступили Израиль, Канада, Австралия, Россия, Украина, США, а их соавторами — еще более 90 государств.

27 января советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим (территория нынешней Польши).

СОБЫТИЯ

В 1990 году приказом Госстроя Казахской ССР № 9-ОС на базе научной части Казахского государственного проектного и научно-исследовательского института был создан Казахский научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт сейсмостойкого строительства и архитектуры (КазНИИССА), являющийся единственной в республике головной государственной научно-исследовательской и проектной организацией по проблемам строительного комплекса Казахстана, включая районы с особо сложными инженерно-геологическими условиями и регионы, подверженные землетрясениям. Первым директором КазНИИССА стал инженер-строитель доктор технических наук, профессор, академик Жунусов Толеубай Жунусович.

В 1992 году на свинцово-цинковом комбинате Усть-Каменогорска был выплавлен первый слиток золота высшей пробы весом в 10,5 кг, занявший почетное место в золотом запасе Казахстана.

В 1993 году столица республики Алма-Ата была официально переименована в Алматы. Конституция Республики Казахстан, принятая 28 января 1993 года, привела в соответствие русское правописание названия города с историческим казахским написанием — Алматы — и подтвердила столичный статус города.

В 2005 году Агентство РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций зарегистрировало первый в Казахстане открытый паевой инвестиционный фонд, получивший название «Казначейство».

В 2006 году в Казахстане была введена в обращение почтовая марка из серии «Изобразительное искусство», посвященная творчеству известного художника Аубакира Исмаилова. В столице состоялась церемония памятного гашения марки. На почтовой марке — портрет Абылай хана, нарисованный Аубакиром Исмаиловым в 1928 году. Ее номинал — 94 тенге, тираж составил 50 тысяч штук.

В 2010 году в Москве вышел сборник «Легендарный батыр», посвященный народному герою Бауыржану Момышулы, батальон которого в составе Панфиловской дивизии зимой 1941 года вел ожесточенные бои на подступах к Москве.

В сборник, изданный на казахском и русском языках, вошли воспоминания о народном батыре Бауыржане, произведения казахских писателей Шерхана Муртазы, Елены Алимжановой, Мухамеджана Катимхана и других, а также не публиковавшиеся ранее дневники Бауыржана Момышулы, хранившиеся в московских архивах.

В 2011 году в целях дальнейшего укрепления независимости и государственности, духовно-культурной консолидации народа Казахстана, обеспечения преемственного и прогрессивного развития 2011 год объявлен Годом 20-летия независимости Республики Казахстан. Девиз года — «20 лет мира и созидания».

В 2011 году Национальный банк РК выпустил в обращение памятную золотую монету номиналом 50 тысяч тенге, посвященную 7-м зимним Азиатским играм в Республике Казахстан 2011 года.

Монета изготовлена из золота 999/1000 пробы, масса — 1 000 граммов, диаметр — 100 мм, качество изготовления — «proof», тираж — 145 штук.

В 2012 году «Казпочта» ввела в почтовое обращение художественную марку из серии «Памятные, юбилейные даты и праздники», посвященную 100-летию выдающегося государственного и партийного деятеля, ученого, трижды Героя Социалистического труда Динмухамеда Кунаева.

Марка выполнена офсетным способом в четыре краски, перфорация — гребенчатая, номинал марки — 100 тенге, размер — 28×40 мм, тираж — 50 000 штук, художник — Данияр Мухамеджанов.

В 2016 году казахстанский писатель, лауреат Государственной премии РК, заслуженный деятель Казахстана Аким Тарази подарил Национальной академической библиотеке РК коллекцию редких книг из собственной библиотеки. Коллекция включает 978 экземпляров.

Большую часть его коллекции составляют произведения казахских писателей и поэтов, видных общественных и политических деятелей, книги о культуре и истории Казахстана.

В 2017 году в Республике Таджикистан выпустили книгу профессора Российско-таджикского университета Абдусаттора Нуралиева «Казахи Таджикистана», в которой раскрыта тема истории казахов, проживающих в Таджикистане, отмечен их вклад в развитие этой страны, тесное взаимодействие с таджикским народом. Книга предназначена для интересующихся историей казахской диаспоры, проживавших за пределами исторической родины.

В 2017 году АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» впервые вошло в мировой рейтинг аналитических центров в номинации «Лучшие мозговые центры в Центральной Азии».

Основная миссия Казахстанского центра государственно-частного партнерства — создание условий для партнерства между государством и бизнесом в развитии и объединении их потенциала для реализации проектов ГЧП и увеличения объема частных инвестиций в экономику страны.

В 2020 году в Национальной библиотеке Чехии «Клементинум» в Праге состоялось торжественное открытие культурно-информационного центра «Абай», что послужит взаимному культурному обогащению народов двух стран, позволит чешской общественности глубже изучить казахскую литературу и поэзию.

В 2020 году в рамках Всемирного экономического форума в Давосе Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) и ведущее стартап-сообщество в развивающихся странах и инвестор, компания Seedstars, подписали Меморандум о взаимопонимании.

Согласно подписанному меморандуму, сотрудничество между МФЦА и Seedstars будет включать проведение программ поддержки стартапов и развитие стартап экосистемы, а также внедрение венчурного финансирования в центральноазиатский регион.

В 2021 году Казахстан получил статус наблюдателя Европейской конференции гражданской авиации и стал третьей страной СНГ, принятой в ЕСАС.

Казахстан, став наблюдателем в ЕСАС, получил уникальную возможность обсуждать вопросы, которые имеют для нашей страны первостепенное значение на общеевропейском уровне, такие как безопасность полетов казахстанских перевозчиков, расширение географии полетов, проблем окружающей среды, а также вопросы авиационной безопасности.

Европейская конференция гражданской авиации (ЕСАС) является межправительственной структурой, в которую входит 44 государства, включая все 28 стран Евросоюза (Великобритания, Нидерланды, Германия, Франция и другие), а также Азербайджан и Армению среди стран СНГ.

В 2021 году Казахстан стал председателем Межгосударственного совета по космосу, являющегося координирующим органом по формированию и реализации межгосударственных программ по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях.

В 2022 году в Казахстане впервые был издан Сборник народных сказок этносов Казахстана «Қазақстан халқы ертегілері». Этот сборник выпущен в двух томах на государственном языке и предназначен для детей 4-7 и 8-11 лет.

В книгу вошли 114 народных сказок 25 крупных этносов страны, среди которых сказки русского, узбекского, корейского, немецкого, чеченского, ингушского и других этносов.

В 2022 году ученик 12-го класса НИШ в Актау Бейбарыс Орынбасар получил приглашение на бесплатное обучение в Jacobs University в Германии.

Университет предоставляет образовательный грант за достижения студента и специальные навыки в области образования.

В 2024 году Казахстанская лошадь Кабирхан выиграла забег Al Maktoum Challenge (Group 1) Presented By Longines в Дубае, представляющая собой состязание среди выдающихся скакунов.

B 2024 году в Астане состоялись заседания рабочих секций Национального курултая. В рамках мероприятия одновременно прошли заседания 4 рабочих секций: «Гражданское общество», «Культура. Искусство. Духовность», «Образование и наука» и «Социально-экономическое развитие». Также были обсуждены новые предложения и рекомендации, направленные на укрепление консолидации, сохранение общественного порядка и законности, продвижение общенациональных ценностей.

В 2025 году казахстанская нефть вышла на новый маршрут экспорта. Первая партия нефти с месторождения Кашаган отправлена из порта Актау в Баку на танкере Taraz. Это первый шаг в рамках расширения экспорта через Транскаспийский маршрут. Нефть будет транспортироваться по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан до Средиземного моря, а объёмы поставок планируется увеличить до 2,2 млн тонн в год.