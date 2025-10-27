27 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

63 года назад (1962) родился ЯКУШЕВ Юрий Александрович — директор Государственного академического русского театра драмы имени М. Ю. Лермонтова в Алматы.

Фото: tl.kz

Родился в городе Сарани Карагандинской области. Окончил Алматинский театрально-художественный институт (1988); Международную академию бизнеса, магистр делового администрирования (2007).

Трудовая деятельность: актер Государственного академического русского театра драмы им. М. Ю. Лермонтова (1988-1993); руководитель коммерческих организаций (1993-1999).

Занимается вопросами организации театрального процесса, использует современные методы маркетинга и рекламы, создал отдел развития театра, разработал собственный корпоративный стиль театра, успешно функционирует официальный сайт театра им. М. Лермонтова.

На занимаемой должности — с февраля 1999 года.

46 лет назад (1979) родился ЕРГЕШОВ Серик Журсинбаевич — начальник Департамента полиции Кызылординской области.

Фото: Gov.kz

Родился в Шымкенте. Окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова; Академию МВД РК.

Трудовая деятельность: сотрудник органов внутренних дел (2000); работа на различных руководящих должностях в Управлении внутренних дел г. Шымкент ДВД ЮКО; заместитель начальника ДП города Шымкент (2019-01.2025).

На занимаемой должности с января 2025 года.

38 лет назад (1987) родился БАКЫТБЕКОВ Наги Калтаевич — директор телеканала Qazsport.

Фото: rtrk.kz

Трудовая деятельность: директор Кызылординского филиала РД «Альянс студентов Казахстана». (2005-2006); республиканский лидер движения «Альянс студентов Казахстана» (2006-2008); исполнительный директор РМОО «Союз КВН Казахстана» (2008-2011); администратор, продюсер театра ГККП «Астана қаласының көңілді тапқырлар театры» (2011-2015); директор информационного футбольного портала KazFootball (2015-2018); директор департамента маркетинга и PR-службы Казахстанской федерации футбола (2018-2020).

На занимаемой должности — с июня 2020 года.