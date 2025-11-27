27 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

58 лет назад (1967) родился АЛМАСБЕКОВ Нурлан Сейсетаевич — начальник Департамента полиции города Шымкента.

Фото: Gov.kz

Окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище противовоздушной обороны имени Ю. В. Андропова (1989); Академию МВД РК, специальность «Юриспруденция» (2004).

Трудовая деятельность: старший инспектор дорожно-патрульной службы отдельного специализированного батальона дорожно-патрульной службы ГАИ ГУВД г. Алматы (1993-1996); старший инспектор дорожной милиции отдельного специализированного батальона ДМ УГАИ ГУВД г. Алматы (1996-1997); инспектор группы организационно-аналитической работы Службы административной полиции ГУВД г. Алматы (1997-1998); старший инспектор управления по руководству участковыми инспекторами полиции ГУВД г. Алматы (1998-2001); старший инспектор по особым поручениям отдела по организации деятельности участковых инспекторов полиции управления общественной безопасности ГУВД г. Алматы (2001-2004); заместитель начальника отдела по организации деятельности участковых инспекторов полиции управления общественной безопасности ГУВД г. Алматы (2004); начальник отдела профилактической службы управления общественной безопасности ГУВД г. Алматы (2004-2005); начальник отдела профилактической службы управления общественной безопасности ДВД г. Алматы (2005-2007); заместитель начальника по службе УВД Ауэзовского района ДВД г. Алматы (2007-2008); начальник управления общественной безопасности ДВД г. Алматы (2008-2010); начальник управления внутренних дел Ауэзовского района ДВД г. Алматы (2010-2013); заместитель начальника ДВД г. Алматы (2013); начальник управления административной полиции ДВД г. Алматы (2013-2017); заместитель начальника ДВД Алматинской области (2017-2018); заместитель начальника департамента полиции Алматинской области (2018-2019); первый заместитель начальника департамента полиции Алматинской области (2019); первый заместитель начальника департамента полиции г. Алматы (2019-09.2024).

58 лет назад (1967) родился СЕЙТЕНОВ Калиолла Кабаевич — первый проректор Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

Фото: Пресс-служба Академии правоохранительных органов

Родился в Акмолинской области. Окончил Высшую следственную школу МВД РФ (Волгоградский юридический институт МВД РФ). Доктор юридических наук, профессор. Автор более 150 научных трудов, в том числе учебников, учебных и учебно-методических пособий, методических рекомендаций и научных статей.

Трудовая деятельность: работал в экспертно-криминалистическом подразделении УВД Акмолинской области, Следственном Департаменте МВД РК; декан, проректор, руководитель научно-исследовательских проектов и повышения квалификации по вопросам судебной экспертизы КазГЮУ (2001-2019); профессор Института послевузовского образования Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре (2019-2021).

На занимаемой должности с марта 2021 года.

55 лет назад (1970) родился ОРАЗКУЛОВ Канат Орынтаевич — советник Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества.

Фото: Gov.kz

Родился в Жамбылской области. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт, специальность «Лесное хозяйство» (1993); Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, правоведение (2002).

Трудовая деятельность: специалист Есикского лесничества Тургенского мехлесхоза Енбекшиказахского района Алматинской области (1993-1994); служба в подразделениях УКНБ РК по г. Алматы и Алматинской области (1994-1997); служба на различных офицерских и руководящих должностях в подразделениях кадров, обеспечения визитов и личной охраны Президента РК в Службе охраны Президента РК (1997-2009); заместитель начальника службы охраны Президента Республики Казахстан (2009-2014); заместитель начальника службы государственной охраны Республики Казахстан (04.2014-04.2017); заместитель управляющего делами Президента Республики Казахстан (2017-2018); начальник Службы государственной охраны Республики Казахстан (2018); начальник Штаба антитеррористического центра Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (2019-2022); заместитель Директора Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (2022-2024).

На занимаемой должности — с января 2025 года.

53 года назад (1972) родилась КОБЕЕВА Алтынай Орманкалиевна — депутат маслихата города Алматы, директор ОФ «Информационно-ресурсный центр».

Фото: Vecher.kz

Окончила Алматинский институт технологии и бизнеса по специальности «Бухгалтер»; Алматинский Государственный Университет им. Абая по специальности «Политолог».

Трудовая деятельность: бухгалтер в ТОО «Алимп» (1995-1998); главный финансист в Акмолинском областном управлении статистики (1998-2000); главный бухгалтер в кризисном центре «Забота» (2000-2005); основатель, учредитель, директор Общественный фонд «Информационно-ресурсный центр» (с 2005); основатель, учредитель, директор частного фонда «Центр поддержки НПО-Астана» (с 2008); член, секретарь Общественного совета г. Алматы (2016-2022); председатель Комиссии по вопросам экологии, туризма и развития общественных пространств (2021).

51 год назад (1974) родился АТАМКУЛОВ Мади Бакирович — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Сербия.

Фото: Gov.kz

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева, Институт дипломатии Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан. Дипломатические курсы повышения квалификации МИД Пакистана (2003).

Трудовая деятельность: первый секретарь Комитета по делам СНГ МИД Казахстана (2003); начальник отдела Службы государственного протокола МИД РК (2006-2010); шеф Службы государственного протокола МИД РК (2010-2014); заместитель руководителя аппарата по международным вопросам Сената Парламента РК (2014-2015); шеф Протокола Президента Республики Казахстан (2015-2021).

На занимаемой должности — с 2021 года.

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника I класса.

44 года назад (1981) родился КАРИМОВ Асулан Нурланович — руководитель Департамента юстиции Мангистауской области.

Фото: Ак Жайык

Родился в селе Енбекши Атырауской области. Окончил Атырауский государственный университет имени Х.Досмухамедова, специальность «Экономист» (2003); Атырауский государственный университет имени Х.Досмухамедова, специальность «Юриспруденция» (2011).

Трудовая деятельность: ведущий специалист отдела по выявлению незарегистрированных налогоплательщиков, мобильные группы Управления налогового администрирования Налогового комитета Атырауской области (2004-2006); главный специалист отдела по выявлению незарегистрированных налогоплательщиков, мобильные группы Управления непроизводственных платежей Налогового комитета Атырауской области (2006-2007); главный специалист по работе среднего и малого предпринимательства Управления налогового администрирования Налогового комитета Атырауской области (2007); инспектор Центра обслуживания населения Атырауской области (2007-2008); советник Центра обслуживания населения Атырауской области (2008); заместитель директора Центра обслуживания населения Атырауской области (2008-2009); заместитель акима города Кульсары (2009-2011); заместитель директора Центра по недвижимости Атырауской области (2011); член Ревизионной комиссии Атырауской области (2011-2013); заместитель руководителя Департамента юстиции Атырауской области (2013-2018); руководитель управления мониторинга и внутреннего анализа Департамента регистрационной службы и организации юридических услуг Министерства юстиции РК, г. Нур-Султан (2018-2019); руководитель Департамента юстиции Атырауской области (2019-10.2025).

На занимаемой должности с октября 2025 года.

Также в этот день родились:

75 лет назад (1950-2023) родился БУСУРМАНОВ Жумабек Дюсешевич –ученый-юрист, правозащитник, доктор юридических наук, профессор, академик Академии юридических наук Республики Казахстан; один из первых разработчиков идеи учреждения института омбудсмена в Казахстане.

Фото: primeminister.kz

Родился в Павлодарской области. Окончил Казахский государственный университет, юрист (1976).

Трудовая деятельность: пионервожатый, учитель средней школы; заместитель секретаря комитета комсомола юридического факультета, руководитель ВИА «Жастар» (1971-1976); преподаватель, доцент, заведующий кафедрой, проректор Карагандинского государственного университета (1976-1978, 1983-1992); стажер-исследователь, аспирант Института философии и права Академии наук Казахстана (1978-1983); консультант отдела политического анализа аппарата Президента и Кабинета Министров РК (1993-1994); секретарь, заведующий секретариатом Комиссии по правам человека при Президенте РК (1994-1998); член Конституционного совета РК (1998-2002); заведующий кафедрой теории и истории государства и права Алматинской юридической академии Казахской государственной юридической академии (2002-2008); декан юридического факультета, заведующий кафедрой теории и истории государства и права, конституционного права Евразийского национального университета (2008-2010); директор ГУ «Институт законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан» (2010-2012); заведующий кафедрой теории и истории государства и права, конституционного права юридического факультета ЕНУ имени Л. Н. Гумилева (2012-2017); директор Научно-исследовательского института судебно-правовых и инновационных проектов Академии правосудия при Верховном суде Республики Казахстан (2017).

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл». Удостоен званий «Лучший преподаватель вуза» (2008), «Почетный работник образования Республики Казахстан», «Лучший доцент года».