27 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

СОБЫТИЯ

В 1963 году в Алматы был открыт литературно-мемориальный Дом-музей Мухтара Ауэзова — ныне научно-культурный центр «Дом Ауэзова». В этом доме писатель жил в 1951–1961 годы. Здесь была завершена эпопея «Путь Абая».

В 1992 году в Жамбылском районе Алматинской области создано историко-этнографическое общество и фонд имени Карасай батыра.

Карасай Алтынайулы, более известный как Карасай батыр (1598-1671) родился в местности Карасаз Жамбылского района Алматинской области. Казахский батыр и полководец происходил из рода Уйсун-Шапрашты-Емил, Улы жуз (Старший жуз). Всю жизнь провел в походах и сражениях, защищая казахскую землю от джунгаров и других.

В 1992 году в ауле Карасаз Нарынкольского района Алматинской области был официально открыт музей выдающегося казахского поэта, писателя и переводчика Мукагали Макатаева (1931-1976).

Мукагали Макатаев — известный казахский поэт, писатель и переводчик. Мукагали Сулейменович Макатаев родился 9 февраля 1931 года в селе Карасаз Нарынкольского района Алматинской области. Работал диктором на Казахском радио, учителем, заведующим отделом газет «Социалистік Қазақстан», «Қазақ әдебиеті», журналов «Мәдениет және тұрмыс», «Жұлдыз». Первые стихи семнадцатилетнего Мукагали увидели свет в 1948 году в газете «Советская граница». Автор книг «Жизнь-легенда», «Жизнь-река», «Реквием Моцарта», «Избранное». Песня на его стихи «Саржайляу» стала народной. Переводил на казахский русскую классику, зарубежную литературу, в том числе Уолта Уитмена, «Божественную комедию» Данте. Его имя ставят рядом с именами Абая, Ауэзова и других классиков казахской литературы. Лауреат государственной премии Казахстана.

В 2007 году в Париже состоялась церемония вступления Казахстана в ряды Международного Союза судебных исполнителей в качестве ассоциированного члена (МССИ). Союз является членом Совета Европы, Гаагской конвенции, комитета ООН и насчитывает в своих рядах представителей свыше 60 стран мира.

Главными задачами Союза являются обмен опытом и укрепление профессиональных связей между судебными исполнителями всех стран, а также привлечение внимания государственных органов к значимости статуса судебного исполнителя.

В 2009 году Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ISESCO) приняла решение объявить город Алматы городом исламской культуры в 2015 году.

В 2012 году была образована государственная комиссия по подготовке и проведению Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017», задачей которой являлась выработка предложений по подготовке и проведению Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане.

В 2015 году Международная тюркская академия получила статус наблюдателя ISESCO. Международная исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ISESCO) — считается исламским аналогом ЮНЕСКО. Цель организации — укрепление сотрудничества между мусульманскими странами в сфере науки, образования и культуры, поддержка развития соответствующих сфер, защита исламских культурных памятников.

В 2015 году в Алматы состоялась презентация первой программы экологической маркировки типа І — ECOTANBA. Экологическая маркировка ECOTANBA — первая и единственная казахстанская система добровольной сертификации экологически чистой продукции, услуг и процессов. Данная маркировка реализуется общественным фондом «EcoStandard».

В 2018 году МИА «Казинформ» совместно с телеканалом «Астана» сняли серию документальных фильмов «Уникальный Казахстан». Съемочная группа побывала во всех уголках Казахстана, встречалась с жителями самых отдаленных аулов. Сняла уголки природы, доступные только для птиц. Кроме того, главными героями фильма стали рядовые жители, чья жизнь может стать примером для других.

«Уникальный Казахстан» — это познавательный проект, насыщенный полезной информацией для взыскательного зрителя с эстетическим вкусом.

В 2019 году Национальный банк Казахстана выпустил в обращение коллекционные монеты «Quraq kórpe» из серии монет «Сокровища степи» из серебра номиналом 500 тенге и коллекционные монеты «Kόbelek. Lasiommata maera» из серии монет «Флора и фауна Казахстана» из сплава мельхиор номиналами 200 и 100 тенге.

В 2020 году кинокартина «Улболсын» прославленного казахстанского режиссера, обладателя «Азиатского Оскара» Адильхана Ержанова на XXIV Таллиннском кинофестивале «Темные ночи» была объявлена «Лучшим азиатским фильмом» и удостоена премии Сети по продвижению азиатского киноискусства NETPAC.

В 2023 году министр обороны Руслан Жаксылыков наградил медалью «Ел қорғаны» восьмиклассника Акжол Героя из села Отеген батыр Алматинской области за отвагу и мужество. Акжол Герой остановил автобус, когда у водителя случился приступ. Своим поступком он помог избежать тяжелых последствий, предотвратил столкновение с домом. Ведомственную награду юному участнику детско-юношеского движения «Жас сарбаз» от имени главы оборонного ведомства вручил командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил генерал-майор Алмаз Джумакеев.

В 2024 году Димаш Кудайберген представил новый клип на песню «Киелі мекенім». Новый музыкальный труд посвящен удивительной красоте Казахстана. В клипе попытались передать уникальные природные ландшафты и богатую культуру Казахстана.

— Я уверен, что Казахстан станет центром притяжения для путешественников со всего мира! — сказал Димаш.

В 2024 году на базе Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского прошла церемония открытия филиала Казахского национального университета имени аль-Фараби. В ходе церемонии министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек и заместитель министра высшего образования и науки России Константин Могилевский выступили с докладами о сотрудничестве в сфере науки и высшего образования двух стран.