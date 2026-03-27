27 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

69 лет назад (1957) родился МУТАНОВ Галимкаир Мутанович — казахстанский ученый, доктор технических наук, профессор, академик НАН РК, заслуженный деятель науки и техники Казахстана. Президент Национальной академии наук высшей школы Казахстана.

Родился в с. Бельтерек Жарминского района Семипалатинской области (ныне область Абай). Окончил Казахский политехнический институт им. В. И. Ленина (ныне КазНИТУ им. К. И. Сатпаева), специальность «Автоматика и телемеханика» (1974-1979); Московский горный институт (МГИ), аспирантура (1983-1987); Московский государственный горный университет (МГГУ), докторантура (1991-1993), доктор технических наук (1993).

Трудовая деятельность: ассистент Рудненского индустриального института (1979-1980); преподаватель Рудненского индустриального института (1982-1983); старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой Рудненского индустриального института (1987-1991); профессор, заведующий кафедрой Рудненского индустриального института (1993-1995); ректор Высшего технического колледжа, город Петропавловск (1995-1996); ректор Северо-Казахстанского государственного университета (1996-2002); первый вице-министр образования и науки Республики Казахстан (2002-2003); ректор Восточно-Казахстанского государственного технического университета имени Д. М. Серикбаева (2003-2010); ректор Казахского национального университета (КазНУ) имени аль-Фараби (2010-2021).

60 лет назад (1966) родился АБДРАХМАНОВ Серик Ахашевич — судья Верховного Суда Республики Казахстан.

Родился в Павлодарской области. Окончил Карагандинский государственный университет, юрист (1990).

Трудовая деятельность: стажер прокуратуры, помощник прокурора Фрунзенского района Алма-Аты (1990-1992); следователь, старший следователь Фрунзенского района Алма-Аты (1992-1992); старший следователь прокуратуры Алма-Атинской области (1992-1993); судья арбитражного суда Алматы (1995-1996); судья суда Алматы (1996-2004); старший эксперт государственно-правового отдела Администрации Президента Республики Казахстан, старший эксперт отдела по вопросам судебной системы государственно-правового управления Администрации Президента Республики Казахстан (2004-2005); советник председателя Верховного суда Республики Казахстан (2005-2007); председатель специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области (2007-2008); председатель специализированного межрайонного экономического суда Алматы (2008-2010); председатель апелляционной судебной коллегии суда Алматы (2010-2014).

На занимаемой должности — с мая 2014 года.

56 лет назад (1970) родилась СЕИТОВА Кумис Карсакбаевна — директор Национальной академической библиотеки РК.

Родилась в Шетском районе Карагандинской области. Окончила Жезказганский педагогический институт, специальность «Учитель русского языка и литературы в казахских классах» (1993); Академию «Болашак», специальность «Юриспруденция» (2002); Университет им. Д. А. Кунаева, магистр юридических наук (2017).

Трудовая деятельность: второй секретарь Джезказганского обкома Союза Молодежи Казахстана; младший, старший научный сотрудник Отдела истории и этнографии Жезказганского областного историко-краеведческого музея; старший научный сотрудник экскурсионно-массового сектора, заместитель директора, первый заместитель директора по коммерческим вопросам Жезказганского историко-археологического музея; ведущий специалист методического, учебно-методического центра ЗАО «Институт повышения квалификации работников органов юстиции Республики Казахстан, государственных и иных организаций»; заведующий отделом организационно-кадровой работы ЗАО «Институт повышения квалификации сотрудников органов юстиции, государственных и иных организаций Республики Казахстан»; и. о. главного эксперта отдела охраны и учета памятников управления историко-культурного наследия, музеев и библиотек департамента историко-культурного наследия Министерства культуры, информации и спорта Республики Казахстан; главный эксперт, начальник отдела охраны и учета памятников департамента историко-культурного наследия, музеев и библиотек департамента историко-культурного наследия Министерства культуры, информации и спорта Республики Казахстан; заместитель директора департамента историко-культурного наследия Министерства культуры и информации Республики Казахстан; главный эксперт управления стратегического развития департамента культуры и развития языков Министерства культуры и информации Республики Казахстан; главный эксперт управления бухгалтерского учета Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан; начальник управления кинематографии и театрального искусства Комитета культуры Министерства культуры Республики Казахстан; руководитель управления кинематографии и театрального искусства департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта Республики Казахстан; заместитель директора департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (2015-2017); директор департамента юридической службы Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (2017-2019); директор департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта РК (2019-2021); заместитель председателя Комитета культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (2021-2023); председатель Комитета культуры Министерства культуры и спорта РК (2023); председатель Комитета культуры Министерства культуры и информации РК (2023-2025).

На занимаемой должности с февраля 2025 года.

Награждена орденом «Құрмет» (2024).

55 лет назад (1971) родился САХИЕВ Саябек Куанышбекович — генеральный директор РГП «Институт ядерной физики».

Родился в Шымкенте. Окончил с отличием Казахский Государственный университет имени аль-Фараби по специальности «Физика» (1996); Карагандинский университет им. Е. А. Букетова по специальности «Юриспруденция» (2005). Доктор ф.-м.н., академик КазНАЕН.

Трудовая деятельность: старший преподаватель Казахского Государственного университета имени аль-Фараби (1995-2000); главный специалист, начальник отдела, заместитель начальника управления, начальник управления Министерства образования и науки Республики Казахстан (2000-2001); главный специалист управления государственных стандартов и формирования государственных заказов департамента высшего и среднего профессионального образования МОН РК (2001-2002); главный специалист отдела лицензирования департамента высшего и среднего профессионального образования МОН РК (2002); начальник отдела научно-технических программ и инновационной деятельности управления прогнозирования и развития научно-технических программ и инновационной деятельности, департамента науки (2002); начальник отдела государственных стандартов образования управления государственного заказа и стандартов образования, департамента высшего и послевузовского образования МОН РК (2002-2003); начальник отдела государственных стандартов — заместитель начальника управления организационного и методического обеспечения департамента высшего и послевузовского профессионального образования МОН РК (2003-2004); начальник управления государственных стандартов, организационного и методического обеспечения департамента высшего и послевузовского профессионального образования МОН РК (2004); начальник управления кадровой и организационной работы административного департамента образования МОН РК (2004-2005); помощник председателя партии «Отан» (2005-2006); директор департамента социально-экономической политики центрального аппарата партии «Отан» (2006); заместитель директора-заведующего отделом мониторинга реализации программных документов партии, департамента идеологической работы, ОО Республиканская политическая партия «Отан» (2006-2007); директор департамента мониторинга программ и внешних связей НДП «Нур Отан» (2007-2008); заведующий отделом внешних связей департамента молодежной политики и внешних связей НДП «Нур Отан» (2008); начальник управления внешних связей НДП «Нур Отан» (2008-2013); заведующий отдела международного сотрудничества протокола секретариата центрального аппарата НДП «Нур Отан» (2013); президент ОЮЛ Ассоциации научно-производственного комплекса КазИИТУ (2013-2015); генеральный директор РГП на ПХВ «Институт ядерной физики» Министерства энергетики РК (2015-2016); президент ОЮЛ Ассоциации научно-производственного комплекса КазИИТУ (2016-2017); директор департамента науки, Казахский национальный педагогический университет имени Абая (2017-2020); проректор по научной работе и цифровизации, Казахский национальный педагогический университет имени Абая (2020-2021); директор Агротехнического хаба, Казахский национальный исследовательский аграрный университет (2021-2022).

На занимаемой должности с апреля 2022 года.

54 года назад (1972) родился НУРМАГАМБЕТОВ Рашид Амантаевич — председатель судебной коллегии по уголовным делам Карагандинского областного суда.

Родился в Караганде. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова, юрист (1998).

Трудовая деятельность: судебный исполнитель Нуринского районного суда Карагандинской области (1994-1997); член санитарной дружины при аппарате акима Кировского района, судебный исполнитель, старший судебный исполнитель Кировского районного суда Карагандинской области (1997-1998); старший судебный исполнитель советского территориального участка Комитета по исполнению судебных постановлений по Карагандинской области (1998-1999); судья суда № 2 района им. Казыбек би Карагандинской области (1999-2007); председатель Абайского районного суда Карагандинской области (2007-2009); председатель суда г. Шахтинск Карагандинской области (2009-2015).

На занимаемой должности — с декабря 2015 года, переназначен с мая 2021 года.

53 года назад (1973) родилась САДВОКАСОВА Айгуль Какимбековна — директор Института философии, политологии и религиоведения РК.

Окончила Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева.

Трудовая деятельность: преподаватель кафедры социологии Аграрного университета им. С. Сейфуллина (1995-1997); главный специалист департамента СМИ Министерства культуры, информации и общественного согласия РК (2001-2002); руководитель отдела учета и мониторинга СМИ департамента СМИ Министерства культуры, информации и общественного согласия РК (2002); заместитель директора НИИ теории и практики госуправления и госслужбы Академии государственной службы при Президенте РК (2002-2003); руководитель социологического центра Академии государственного управления при Президенте РК (2005-2006); доцент кафедры политических технологий Академии государственного управления при Президенте РК (2006-2007); эксперт-аналитик в ассоциации KazEnergy (2006-2007); заведующий отделом социологических исследований Института парламентаризма НДП «Нур Отан» (2007-2010); руководитель центра по изучению межэтнических и межконфессиональных отношений в ЦАР Академии государственного управления при Президенте РК (2011-2020); заместитель директора Института прикладных этнополитических исследований (2020-20205).

На занимаемой должности — с апреля 2025 года.

50 лет назад (1976) родился КОЖИКОВ Ерболат Сельбаевич — председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Родился в селе Жаркамыс Актюбинской области. Окончил Актюбинский государственный университет имени К.Жубанова по специальности «Химия и экология» (1998); Высшую школу права «Әділет» по специальности «Правоведение» (2000).

Трудовая деятельность: оператор по добыче нефти и газа 2 разряда (1998); оператор по добыче нефти и газа 2,3,4 и 5-го разряда Мугалжарского района Актюбинской области (1998-2004); главный специалист отдела государственного контроля за охраной атмосферного воздуха и радиационной безопасности Актюбинского областного территориального управления охраны окружающей среды в городе Актобе Актюбинской области (2004-2008); инженер эколога в ТОО «Фирма АдаОйл» города Актобе Актюбинской области (2008-2009); и. о. главного специалиста, главного специалиста отдела экологического регулирования Тобыл-Торгайского департамента экологии Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан в городе Актобе Актюбинской области (2009); начальник отдела экологического регулирования департамента экологии по Актюбинской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан, руководитель отдела экологического регулирования департамент экологии по Актюбинской области комитета экологического регулирования и контроля Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан, руководитель отдела экологического регулирования департамент экологии по Актюбинской области Комитета экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики Республики Казахстан в городе Актобе Актюбинской области (2009-2016); заместитель руководителя — главный государственный экологический инспектор департамента экологии по Актюбинской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан, Министерства Экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан в городе Актобе Актюбинской области (2016-2020); руководитель управления государственного экологического контроля Комитета экологического регулирования и контроля — заместитель Главного государственного экологического инспектора Республики Казахстан в городе Нур-Султан (2020-2022); заместитель председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан — главный государственный экологический инспектор Республики Казахстан (2022-2024).

На занимаемой должности с мая 2024 года.

Награжден медалью Правительства Российской Федерации «60 лет со дня первого полета человека в космос», ведомственным нагрудным знаком «Экология саласының үздігі» Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

42 года назад (1984) родился АТАЛЫКОВ Аслан Базарбаевич — председатель Комитета миграционной службы МВД РК.

Окончил Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова, специальность «Юрист» (2004).

Трудовая деятельность: помощник прокурора, старший помощник прокурора Енбекшильдерского района Акмолинской области, прокурор отдела, старший прокурор отдела, начальник отдела, заместитель начальника управления прокуратуры Акмолинской области, заместитель прокурора Жаркаинского района Акмолинской области (2005-2011); старший помощник Главного транспортного прокурора Республики Казахстан по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности (2011); старший прокурор управления, заместитель начальника управления, начальник управления Департамента по надзору за законностью судебных актов и представительству интересов государства по уголовным делам Генеральной прокуратуры РК, начальник управления Службы по надзору за законностью приговоров и их исполнения Генеральной прокуратуры РК (2011-2021); заместитель руководителя Службы превенции Агентства по противодействию коррупции Республики Казахстан (2021-2022); заместитель председателя Комитета миграционной службы Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2022-2023).

На занимаемой должности — с мая 2023 года.