27 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день театра

Установлен в 1961 году IX конгрессом Международного института театра (International Theatre Institute, ITI) и ежегодно 27 марта отмечается центрами ITI и международными театральными обществами. Традиционно он проходит под единым девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».

СОБЫТИЯ

В 1930 году началось Аксуйское восстание. Массовые выступления были ответом широких слоев населения на проводимую политику коллективизации, в ходе которой насильственным путем внедрялся неэффективный для традиционного кочевого общества хозяйственный механизм. Организаторами восстания были Егеубек Жанбаев, Калдыбай Калиев и Гали Сатырбаев. При попытке уйти на китайскую территорию повстанческий отряд был разгромлен.

В 1965 году был сдан в эксплуатацию Усть-Каменогорский титаномагниевый комбинат, который строился с использованием последних технических и научно-исследовательских разработок, опыта работы предприятий Украины и России. Основной товарной продукцией комбината является губчатый титан.

В 1992 году состоялось подписание Протокола об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Сирийской Арабской Республикой.

Сирийская Арабская Республика (САР) — государство, расположенное в Юго-Западной Азии на восточном побережье Средиземного моря. Территория — 185,2 тысяч кв. км. Столица — Дамаск. Официальный язык — арабский. Денежная единица — сирийский фунт. Глава государства, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами — президент, избираемый населением на 7 лет (с правом повторного переизбрания). Согласно Конституции, президент Сирии обязан быть мусульманином.

В 2002 году как специальное оперативное подразделение, предназначенное для организации использования в борьбе с преступностью и охране общественного порядка специально подготовленных служебных собак, создан Кинологический центр Министерства внутренних дел Республики Казахстан, который призван готовить специалистов-кинологов, работающих со специально обученными служебными собаками, используемыми в сфере поиска взрывчатых веществ и оружия, боеприпасов, незаконного оборота наркотиков, в раскрытии преступлений в составе оперативно-следственных групп «02» ДВД, для участия в одорологических выборках.

В 2006 году в Астане открылось посольство Бельгии в Республике Казахстан. 31 декабря 1991 года Королевство Бельгия признало государственный суверенитет Республики Казахстан. 25 августа 1992 года были установлены дипломатические отношения.

В 2007 году было образовано Национальное космическое агентство Республики Казахстан — орган исполнительной власти Республики Казахстан, входящий в состав Правительства Республики Казахстан, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг, по управлению государственным имуществом и правоприменительные функции в сфере исследования, использования космического пространства в мирных целях, международного сотрудничества в реализации совместных проектов и программ в области космической деятельности.

В 2010 году в Алматы была открыта мемориальная доска памяти выдающейся казахской актрисы Сабиры Майкановой, внесшей огромный вклад в развитие театрального искусства республики. Мемориальная доска установлена на фасаде дома, где актриса прожила последние годы жизни.

Сабира Майканова (1914-1995) родилась в Сырдарьинском районе Кызылординской области. Народная артистка СССР (1970) за заслуги перед Родиной была награждена орденом Трудового Красного знамени и многими медалями. С 1932 года играла в Казахском театре драмы им. М. Ауэзова.

В 2013 году Казахстан первым в Центральной Азии начал на регулярной основе выполнять операции по пересадке сердца. Национальный научный центр хирургии им. А. Н. Сызганова располагает уникальным оборудованием, позволяющим осуществлять необходимые манипуляции с сосудами сердца. Хирурги центра прошли обучение в ряде ведущих клиник мира.

В 2014 году Казахстан первым из стран СНГ принял очередной конгресс Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА). 38-й по счету конгресс УЕФА состоялся в столице Казахстана во Дворце независимости.

В 2015 году в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке торжественно был открыт постоянный мемориал «Ковчег возвращения», посвященный жертвам рабства — одной из самых трагических страниц истории человечества.

В знак солидарности со странами Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, Казахстан внес свой вклад в финансирование строительства постоянного мемориала.

В 2017 году казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген получил престижную награду 24-й китайской популярной музыкальной премии «China Top music Awards» как «Самый популярный исполнитель Азии» (Best Asia popular singer).

Премией «China Top music Awards» награждаются самые талантливые исполнители, премия считается самым выдающимся событием в китайском музыкальном сообществе, также ее называют китайской премией «Грэмми».

В 2017 году во время церемонии вручения национальной театральной премии «Сахнагер-2017» в центральном киноконцертном зале «Казахстан» трем казахстанским этническим театрам было присвоено звание академических. Сертификаты о присвоении звания «академический» вручены руководителям республиканского уйгурского, республиканского немецкого и республиканского корейского театров.

В 2018 году в Оттаве состоялась церемония обмена дипломатическими нотами по установлению дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Барбадосом.

Барбадос — государство в Вест-Индии на одноименном острове в группе Малых Антильских островов, на востоке Карибского моря. Площадь территории — 439 кв. км. Столица — Бриджтаун. Официальный язык — английский, широко используется местный англо-креольский язык бейджанс. Денежная единица — барбадосский доллар. Глава государства — британский монарх, представленный генерал-губернатором.

В 2019 году посольством Казахстана в Канаде совместно с Ассоциацией казахстанцев в Торонто было проведено первое в истории официальное празднование Наурыз мейрамы. В крупнейшем мегаполисе Канады собралось более 400 соотечественников, представители местной деловой элиты и общественных кругов, чтобы отметить весенний праздник казахской национальной кухней, играми и творческими заданиями для детей, а также специальной концертной программой с участием талантливых казахстанцев, проживающих в Канаде.

В 2021 году на казахском языке вышла в свет книга Ахмета Кенесарина «Насаб наме султан Сыдык». Перевел с чагатайского языка на казахский язык особо ценный для нашей истории труд Султана Ахмета Кенесарина «Насаб наме султан Сыдык», написал научные комментарии и, согласно данным книги, напечатал карту походных дорог Кенесары хана и султана Сыдыка известный поэт Ербол Алшынбай. Е. Алшынбай отметил, что цель перевода этой книги заключается в наполнении казахоязычного контента качественными научными и историческими работами.

В 2024 году в Пекин из Казахстана прибыла специальная делегация численностью около 600 человек для участия в церемонии официального открытия Года Казахстанского туризма в Китае.