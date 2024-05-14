27 лесных пожаров произошло в Казахстане

Лето ожидается жарким, имеются высокие риски возникновения природных пожаров. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингис Аринов на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

— На сегодня в лесостепных массивах и местах отдыха мобильными группами оштрафовано 630 человек за нарушения правил пожарной безопасности. Возобновлена практика объездов крестьянских хозяйств. Согласно прогнозам, лето ожидается жарким, имеются высокие риски возникновения природных пожаров. Уже по стране зарегистрировано 27 лесных пожаров и 122 степных возгорания. Большая часть из них ликвидирована с участием сил министерства, в том числе с привлечением авиации, — сказал Чингиз Аринов.

В этой связи, как отметил глава МЧС, всем заинтересованным государственным органам и акиматам требуется обеспечить эффективную реализацию Межведомственного плана по предупреждению и ликвидации лесных и степных пожаров.