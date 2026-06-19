27 крупных точек стихийной торговли ликвидировали в Алматы

С начала 2026 года в Алматы ликвидировали более половины из всех выявленных крупных точек стихийной торговли, передает корреспондент агентства Kazinform.

С начала года в Алматы провели мониторинг, по итогам которого выявлено 45 очагов стихийной торговли, где осуществляли деятельность 1211 человек. Об этом стало известно на городском совещании по вопросам ликвидации стихийной торговли и упорядочения размещения нестационарных торговых объектов.

— На сегодня ликвидировано 27 локаций, это 60 процентов. Оставшиеся точки преимущественно сосредоточены в районах крупных рынков, в том числе в зоне «барахолки» Алатауского и Жетысуского районов, — сообщили в акимате Алматы.

Отмечено, что рейдовые мероприятия дают временный эффект, поэтому необходимо усилить постоянный контроль за проблемными территориями и обеспечить закрепление очагов за ответственными подразделениями.

Фото: акимат Алматы

Параллельно в мегаполисе идет демонтаж незаконных киосков и павильонов на государственных землях. Из 516 выявленных торговых объектов к настоящему моменту снесено 413. В работе остаются 103 объекта.

Особое внимание уделено необходимости разделения реальную необходимость в социальной поддержке граждан от попыток использовать статус социально уязвимых слоев населения (СУСН) в коммерческих целях. Объекты, размещенные с нарушением требований и создающие препятствия для жителей, должны быть приведены в соответствие с законодательством.

Также рассмотрена ситуация по частным территориям. Проведен мониторинг 1093 объектов. Требуется проведение предусмотренных законодательством процедур, включая проверку целевого назначения земельных участков и соблюдение градостроительных требований.

Фото: акимат Алматы

Кроме того, на совещании отметили необходимость совершенствования законодательства, чтобы ускорить процедуру сноса, расширить полномочия органов и усилить ответственность за повторную установку незаконных точек. Координировать демонтаж и следить за тем, чтобы ликвидированные объекты не появлялись снова, продолжит специальная межведомственная рабочая группа.

Проблема стихийной торговли в Алматы существует уже давно. Ранее были названы районы с наибольшим количеством подобных нарушений.

Также сообщалось, как решается вопрос стихийной торговли в районе Зеленого базара — одном из популярных мест среди иностранных туристов.