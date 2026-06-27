27 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

68 лет назад (1958) родился СЕРКЕБАЕВ Байгали Ермекович — известный казахстанский продюсер и музыкант, заслуженный деятель Республики Казахстан.

Фото: Wikipedia

Родился в г. Алматы.

Окончил Алматинскую консерваторию им. Курмангазы по классу фортепиано.

Трудовая деятельность: работал в коллективе «Арай», аккомпанирующем известной казахской певице Розе Рымбаевой. В 1982 году все музыканты «Арая» разошлись, и Роза Рымбаева предложила Байгали собрать и возглавить новую группу. Новый состав группы был набран, но название осталось прежним — «Арай». В состав «Арая» вошли саксофонист Батырхан Шукенов и бас-гитарист Владимир Миклошич. Коллектив стал пользоваться популярностью и в 1983 году стал лауреатом VIII Всесоюзного конкурса артистов эстрады в Москве. Впоследствии «Арай» переименовали в «Алма-Ата-Студио», далее — в «A’Studio». В начале 90-х годов режиссером Алексеем Берковичем о группе «A’Studio» снят музыкальный фильм «Джулия» с участием самих музыкантов.

Продюсер «A’Studio» и других коллективов. Совладелец московского клуба-ресторана Emporio Cafe.

59 лет назад (1967) родился ТАСТЕКЕЕВ Кайрат Кулбаевич – депутат Сената Парламента Республики Казахстан от области Абай.

Фото: senate.parlam.kz

Родился в Семипалатинской области. Окончил Семипалатинский ветеринарный институт специальность «ветеринария» (1993); Казахский академический университет специальность «юриспруденция» (2000); Казахский инновационно-гуманитарный юридический университет специальность «финансы» (2014); Казахстанский инженерно-педагогический университет дружбы народов специальность «строительство» (2018).

Трудовой стаж: менеджер АО «Мейрамхан» (1993-1998); судебный курьер в Турксибском районном суде г. Алматы (1998-1999); судебный пристав в Городском суде г. Алматы (1999-2000); преподаватель, старший преподаватель в Казахском инновационно-гуманитарном юридическом университете (2001-2010); заведующий кафедры государственно-правовых дисциплин в Казахском инновационно-гуманитарном юридическом университете (2010-2017); директор Строительного колледжа г. Семей (2017-2023); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента Республики Казахстан (2023).

Награжден медалями Ы. Алтынсарина (2016), «Халық алғысы» (2021).

50 лет назад (1976) родился НУРМАГАМБЕТОВ Канат Базарбаевич — начальник департамента криминальной полиции МВД РК.

Фото: Gov.kz

Родился в Щучинском районе Кокшетауской области. Окончил Карагандинскую высшую школу МВД РК; профильную магистратуру Карагандинской академии МВД РК (2007).

Трудовая деятельность: магистрант Карагандинского юридического института МВД Республики Казахстан (2006-2007); начальник управления по борьбе с наркобизнесом (УБН) ДВД Акмолинской области (2009); начальник управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) ДВД Акмолинской области (2011); начальник отдела внутренних дел Бурабайского района ДВД Акмолинской области (2014); начальник управления внутренних дел г. Степногорска ДВД Акмолинской области (2015); начальник управления внутренних дел г. Кокшетау ДВД Акмолинской области (2017); первый заместитель начальника (по оперативной работе) департамента полиции Актюбинской области (2019); заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД Республики Казахстан (2020); начальник департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Республики Казахстан (2022).

На занимаемой должности — с января 2024 года.

49 лет назад (1977) родился ЖУМАТАЕВ Абзал Габдуллаевич — начальник Департамента полиции на транспорте МВД РК, полковник полиции.

Фото: Gov.kz

Окончил Карагандинскую высшую школу МВД РК (2001); Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова (2010); Карагандинскую академию МВД РК им. Б.Бейсенова (2020).

Трудовая деятельность: оперуполномоченный оперативно-поисковой группы Каражалского ГОВД Карагандинской области (1997-1998); проходил службу в органах внутренних дел и финансовой полиции на различных должностях среднего и старшего начальствующего состава (1998-2019); заместитель начальника Департамента полиции на транспорте (2019-2022); руководитель Департамента экономических расследований по Актюбинской области Агенства РК по финансовому мониторингу (2022-2024); начальник Департамента тыла МВД РК (2024-2025); заместитель Главнокомандующего Национальной гвардии РК (2025–2026).

На занимаемой должности — с апреля 2026 года.

43 года назад (1983) родился ИСАБЕКОВ Данабек Ержанович – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

Фото: otyrar.kz

Окончил Казахскую государственную юридическую академию (2004), специальность «Юрист»; Южно-Казахстанский Государственный университет им. М. Ауезова (2008), специальность «Финансы»; Региональный социально-инновационный университет (2016), специальность «Юриспруденция»; Южно-Казахстанский Государственный университет им. М. Ауезова (2008), специальность «Землеустройство».

Трудовая деятельность: ведущий юрисконсульт департамента казначейства г. Шымкент (2004-2006); оператор, архивист в Налоговом комитете по г. Шымкент (2006-2007); директор ТОО «MAD LTD и К» (2007-2009); заместитель директора ЮКОФ РГП «Центр обслуживания населения» г. Шымкент (2009-2014); заместитель директора филиала РГКП «Центр по недвижимости» МЮ РК по Жамбылской области (2014); директор РГКП «Ценр по недвижимости» МЮ РК по ЮКО (2014-2015); директор Южно-Казахстанского областного филиала РГП на ПХВ «Центр по недвижимости» МЮ РК (2015-2016); директор департамента филиала РГП на ПХВ «Центр по недвижимости» по ЮКО (2014-2016); директор департамента «Центр по недвижимости» филиала НАО «Государственная корпорация „Правительство для граждан“ по ЮКО (2016); директор департамента „Земельного кадастра и технического обследования недвижимости“ — филиала НАО „Государственная корпорация „Правительство для граждан“ по ЮКО (2016-2018); заместитель директора филиала НАО „Государственная корпорация „Правительство для граждан“ по ЮКО (2018); заместителя директора Филиала НАО „Государственная корпорация „Правительство для граждан“ по г. Шымкенту (2018-2019); директор филиала „Государственной корпорации „Правительство для граждан“ по г. Шымкенту (05.03.27.2019.2023); депутат VII созыва маслихата города Шымкента, председатель постоянной комиссии по законности, правопорядку и местному самоуправлению (2021-2023).

На занимаемой должности — с марта 2023 года.

40 лет назад (1986) родился БЕЙСЕНБАЕВ Елнур Сабыржанович — заведующий Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.

Фото: parlam.kz

Родился в г. Кентау Чимкентской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, бакалавр политологии, магистр политологии (2008, 2010).

Трудовая деятельность: активист, волонтер, руководитель молодежного крыла РД «Болашак» (2006-2008); заместитель председателя РД «Болашак», заместитель главного редактора журнала «Жастар Үні» (2006-2010); председатель МОО «Жастар Үні» (2010-2012); учитель истории школы-лицея № 48 (2012-2015); секретарь Алматинского городского филиала КНПК (2012-2015); руководитель отдела управления по вопросам молодежной политики г. Алматы (2015-2016); руководитель управления по вопросам молодежной политики г. Алматы (2016-2017); директор ТОО «Qadam PRO» (2017-2019); советник акима г. Нур-Султана (2019-2020); председатель молодежного крыла «Jas Otan» при партии «Nur Otan» (2020-2021); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва, член комитета по социально-культурному развитию (2023-2026).

На занимаемой должности — с февраля 2026 года.

Награжден медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016).



