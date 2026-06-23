23 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

75 лет назад (1951) родился КОМРАТОВ Ратмир Алимханович — представитель высшего командования Вооруженных сил Республики Казахстан, контр-адмирал.

Фото: ku.edu.kz

Родился в г. Джамбуле. Окончил Севастопольское высшее военно-морское училище, факультет эксплуатации ядерных энергетических установок (1973); Военно-морскую академию им. Н. Г. Кузнецова (1990).

Трудовая деятельность, воинская служба: командир турбинной группы, командир дистанционного управления, командир дивизиона движения атомной подводной лодки 2-й Камчатской флотилии атомных подводных лодок (1973-1982); военный представитель Министерства обороны СССР на машиностроительном заводе «Зенит», г. Уральск (1982-1988); начальник военного представительства на заводе «Зенит» (1990-1992); заместитель начальника, начальник управления оборонной промышленности Министерства обороны Республики Казахстан (1992-1993); командир военно-морской базы (1993-1996); заместитель командующего Военно-морскими силами Республики Казахстан (1996-1997); командующий Военно-морскими силами Республики Казахстан (1997-1998); командующий силами береговой охраны сил охраны государственной границы Вооруженных сил Республики Казахстан (1998-1999); исполняющий обязанности начальника главного управления строительства и размещения военных объектов Министерства обороны Республики Казахстан (1999); генерал-инспектор главной военной инспекции Министерства обороны Республики Казахстан (1999-2001); заместитель акима Мангистауской области (03.2001-11.2001); советник акима Мангистауской области (2001-2002); командующий войсками Западного военного округа Вооруженных сил Республики Казахстан (2002-2003); командующий войсками регионального командования «Запад» Вооруженных сил Республики Казахстан (2003-2008); (2008-2009); (2009-); управляющий директор АО Национальная компания «Kazakhstan Engineering» (2010); заместитель председателя правления АО Национальная компания «Kazakhstan Engineering» (2010-2011); генеральный директор ТОО «Судоремонтный завод Мангистауской области» (2011-2015); управляющий директор АО НК «Kazakhstan Engineering» (с 2015 года).

Награжден орденом «Даңқ» 2-й ст. (2007); медалями. Присвоено почетное звание «Почетный гражданин Мангистауской области» (2025).

49 лет назад (1977) родился МЕНДИБАЕВ Абзал Мендибаевич — государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан.

Фото: facebook.com/AkimatMangystau

Родился в Мангистауской области. Окончил Казахский национальный технический университет им. К. И. Сатпаева, горный-инженер; Университет «Кайнар», экономист-международник.

Трудовая деятельность: оператор по добыче нефти и газа четвертого разряда нефтепромысла № 8 АО «Узеньмунайгаз» НГДУ № 1 (1996-1997); мастер по добыче нефти и газа АО «Узеньмунайгаз» НГДУ № 1 (1997-1998); заместитель начальника нефтепромысла № 8 АО «Узеньмунайгаз» НГДУ № 1 (1999-2000); ведущий инженер-технолог опытно-экспериментального производственного управления (ОЭПУ) АО «Узеньмунайгаз» НГДУ № 1 (2000-2001); начальник цеха добычи нефти и газа, поддержания пластового давления АО «Узеньмунайгаз» НГДУ № 1 (2000-2001); ведущий инженер департамента добычи нефти и газа ОАО «Озенмунайгаз» (2001-2004); заместитель директора департамента добычи нефти и газа ОАО «Озенмунайгаз» (2004-2005); главный менеджер департамента инновационных технологий АО РД «КазМунайГаз» (2005-2006); начальник отдела производства департамента нефти и газа АО РД «КазМунайГаз» (2006-2008); заместитель директора департамента управления производством АО РД «КазМунайГаз» (2008-2009); заместитель директора производственно-технического департамента ТОО «КазГерМунай» (2009-2010); директор производственного департамента АО «Мангистаумунайгаз» (2010); первый заместитель директора филиала «Озенмунайгаз» АО Разведка Добыча «КазМунайГаз» (2011); директор филиала «Озенмунайгаз» (2011-2012); генеральный директор АО «Озенмунайгаз» (2012-2013); директор филиала «Шағырлы-Шөмішті» ТОО «КазАзот» (2013-2020); председатель правления АО СПК «Caspiy» (2020-2021); первый заместитель акима Мангистауской области (2021-2022).

На занимаемой должности — с марта 2022 года.

Награжден юбилейными медалями «20 лет ТОО СП Казгермунай» (2013), «50 лет АО Озенмунайгаз» (2014); нагрудными знаками «40 лет освоения нефтяного месторождения Озен» (2004), «50 лет нефти Мангистау» (2011), «20 лет внутренним войскам МВД РК» (2012).

42 года назад (1984) родился РЫСПЕКОВ Дастан Адаевич — аким области Улытау.

Фото: Ұлытау облыстық әкімдігі

Родился в г. Жезказган.

Окончил Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби, специальность «Государственное и местное управление» (2005); Алматинскую юридическую академию КазГЮУ, юриспруденция (2008).

Трудовая деятельность: главный специалист отдела прогнозов и поступлений департамента экономики и бюджетного планирования города Алматы (2006-04.2007); начальник отдела экономической политики и отраслевого планирования, начальник сводного отдела экономического планирования управления экономики и бюджетного планирования города Алматы, начальник отдела планирования, отчетности и информатизации ревизионной комиссии по городу Алматы (04.2007-03.2013); заместитель руководителя управления экономики и бюджетного планирования города Алматы (03.2013-10.2015); заведующий сектором планирования и мониторинга отдела планирования, анализа и отчетности Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (10.2015-06.2016); директор департамента бухгалтерского учета и отчетности акционерного общества НК «Астана ЭКСПО-2017» (06.2016-09.2018); руководитель управления предпринимательства, торговли и туризма Павлодарской области (2018-2019); директор департамента экономики и бюджетного планирования АО НК «Астана ЭКСПО-2017» (2019-2020); председатель Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (2020-2023); заместитель акима области Улытау (2023-2024).

На занимаемой должности — с октября 2024 года.

39 лет назад (1987) родился КАНКИН Бауржан Токболатович — главный директор по работе с клиентами, член правления Международного финансового центра «Астана».

Фото: AIFC

Родился в г. Экибастуз Павлодарской области. Окончил Университет им. Сулеймана Демиреля, магистр экономики.

Трудовая деятельность: специалист операционного Департамента АО «ABN AMRO Bank» («Royal Bank of Scotland») (09.2007-09.2008); аудитор ТОО «Deloitte» (09.2008-07.2010); старший внутренний аудитор АО «Темiрбанк» (07.2010-02.2011); заместитель финансового директора АО «Arcelor Mittal Steel» (04.2011-02.2012); главный менеджер Департамента экономики АО «Банк Развития Казахстана» (02.2012-06.2014); консультант в Union Bancaire Privee, Женева, Швейцария (01.2015-01.2016); заместитель директора Департамента развития рынка услуг по управлению активами в АО «Администрация Международный Финансовый Центр Астана» (05.2016-11.2016); первый заместитель председателя правления АО НК СПК «Astana» (11.2016-01.2019); управляющий директор, руководитель по региону СНГ Calatrava Grace Corporation (02.2019-05.2020); председатель правления АО НК СПК «Shymkent» (05.2020-04.2022); генеральный директор Автономного кластерного фонда «Парк инновационных технологий» (Tech Garden) (05.2022-07.2025).

На занимаемой должности — с июля 2025 года.

38 лет назад (1988) родился КУРМАЛАЕВ Нурлан Саиынович – вице-министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Фото: Gov.kz

Родился в г. Алматы.

Окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова; Университет Оксфорд Брукс.

Трудовая деятельность: менеджер частной компании (2010); работа в коммерческих компаниях на руководящих должностях; заместитель, советник председателя правления АО «Astana Innovations» (2015-2017); менеджер по цифровизации ЧУ КУ «Самрук Казына» (2018-2019); работа на руководящих должностях в структуре Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК (2019-2021); заместитель председателя правления АО «Национальные информационные технологии» (2021-2022); вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (2022-2023).

На занимаемой должности — с января 2023 года.

Также в этот день родились:

85 лет назад (1941-2026) родился ОБАЕВ Есмухан Несипбаевич — театральный и государственный деятель, режиссер-постановщик, заслуженный деятель искусств Казахской ССР, народный артист Казахской ССР.

Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

Родился в Алматинской области. Окончил Алма-Атинскую государственную консерваторию, режиссер-постановщик (1965).

Трудовая деятельность: режиссер Казахского государственного академического театра драмы (1964-1966); режиссер-стажер Московского художественного академического театра (1966-1968); режиссер Казахского государственного театра для детей и юношества (1968-1971); главный режиссер Семипалатинского областного музыкально-драматического театра (1971-1991); ректор Алматинского театрально-художественного института (1991-1994); первый заместитель, заместитель министра культуры РК (1994-1997); заместитель директора департамента культуры Министерства образования и культуры РК (1997); заместитель председателя Комитета культуры Министерства образования, культуры и здравоохранения, МКИОС РК (1997-2001); директор РГКП «Казахский государственный академический театр драмы имени М. Ауэзова», художественный руководитель (2001-2013); советник директора Казахского государственного академического театра драмы имени М. Ауэзова» (с 2013 года).

Награжден орденами «Парасат» (2006), «Барыс» II степени (2014); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015), «20 жыл Астана» (2018). Обладатель независимой общенациональной премии «Клуба меценатов Казахстана» — «Платиновый Тарлан» (2004), лауреат Национальной премии «Алтын адам» (2011).