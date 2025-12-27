27 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

62 года назад (1963) родился ДЖАНТОКОВ Нурлан Койланович — руководитель Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области.

Фото: Gov.kz

Родился в Кзылкогинском районе Атырауской области. Окончил Казахский политехнический институт по специальности горный инженер; Атырауский инженерно-гуманитарный институт по специальности «экономист».

Трудовая деятельность: работник типографии Макатского района (1981); работник филиала «Эмбанефтьгеофизика» (1989-1992); на различных должностях в сфере обеспечения занятости населения (1994-1999); заместитель акима Макатского района (1999-2003); аким Макатского района (2003-2007); руководитель управления сельского хозяйства Атырауской области (2007-2010); на руководящих должностях в различных предприятиях и компаниях (2010-2021); эколог КГУ «Махамбетское учреждение по защите леса и животного мира» Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области (2021).

Награжден орденом «Құрмет», знаком «Еңбек Даңқы» II степени и юбилейными медалями.

54 года назад (1971) родилась КАИПОВА Ботагоз Муттахетденовна — заместитель директора Президентского центра Республики Казахстан.

Фото: kazpravda.kz

Родилась в Ерейментау Акмолинской области. Окончила Акмолинский государственный педагогический университет, специальность «История и социальная педагогика» (1995), Акмолинский педагогический университет, аспирантура (1995-1999).

Трудовая деятельность: учитель истории Енбекской школы Ерментауского района (1989-1995); преподаватель, старший преподаватель кафедры археологии и этнологии, заместитель декана факультета истории и международных отношений Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева (1999-2002); научный сотрудник научно-исследовательского института теории и практики госуправления и госслужбы, зав. кафедрой «Политические технологии» Академии госслужбы при Президенте Республики Казахстан (2002-2004); главный эксперт, главный инспектор, заведующий сектором Администрации Президента Республики Казахстан (2004-2008); заместитель директора государственного учреждения «Музей Первого Президента Республики Казахстан» (2008-2016); руководитель Службы организационной работы (2017), заместитель директора Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан (2017).

Награждена медалями: «Ерен еңбегі үшін», «20 лет АНК», «20 лет Конституции Республики Казахстан».

47 лет назад (1978) родилась КАРНАКОВА Назгуль Шолпанкуловна — управляющий директор АО СПК «Тараз».

Фото: spk-taraz.kz

Окончила Таразский государственный университет им. М. Х. Дулати, специальность «Экономика и менеджмент на предприятиях строительства».

Трудовая деятельность: заместитель директора департамента экономики и финансов, АО «Национальный холдинг «КазАгро» (2007); начальник Управления планирования, АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» (2007), член Правления (07.2007-02.2008); директор Финансового департамента, АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» (11.2007-10.2008); управляющий директор АО «Национальный холдинг «КазАгро» (2008); заместитель Председателя Правления, АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» (12.2008-04.2012); финансовый директор АО «ИНГИ& ИТ Казахстанско-Британского технического университета» (04.2012-07.2014); директор Финансово-экономического департамента, АО «Казахстанско-Британский технический университет» (07.2014-06.2018); директор Департамента бюджетного планирования АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (06.2018-04.2019); управляющий директор по финансам, член Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (2019); управляющий директор по финансам, АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (2019); управляющий директор — член Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (2019); управляющий директор — член Правления АО «КазАгроФинанс» (2019); управляющий директор — член Правления АО «НК «Продкорпорация» (2022-2024).

На занимаемой должности — с 2024 года.

45 лет назад (1980) родился ВЛАДИМИРОВ Руслан Владимирович — президент, председатель Правления АО «Банк ЦентрКредит».

Фото: Kapital.kz

Окончил Алматинский государственный университет, специальность: экономист-международник (1997-2001); Международную Академию Бизнеса, специальность: деловое администрирование (2008-2010).

Трудовая деятельность: младший кредитный офицер сектора анализа и мониторинга кредитного отдела Алматинского городского филиала «Банк ЦентрКредит» (2002); младший кредитный офицер, кредитный офицер сектора кредитования малого и среднего бизнеса отдела кредитования малого и среднего бизнеса кредитного офиса Алматинского городского филиала «Банк ЦентрКредит» (2002-2003); старший кредитный офицер сектора кредитования малого и среднего бизнеса отдела кредитования малого и среднего бизнеса Алматинского городского филиала «Банк ЦентрКредит» (2003-2004); начальник отдела кредитования крупных проектов офиса кредитования бизнес-клиентов Алматинского городского филиала «Банк ЦентрКредит» (2004-2005); управляющий РКО № 12 Алматинского городского филиала «Банк ЦентрКредит» (2005); начальник управления кредитования департамента малого и среднего бизнеса «Банк ЦентрКредит» (2005-2006); заместитель директора — управляющего офисом кредитования бизнес-клиентов офиса кредитования бизнес-клиентов Алматинского городского филиала «Банк ЦентрКредит» (2006-2007); управляющий офисом кредитования бизнес-клиентов Алматинского городского филиала «Банк ЦентрКредит» (2008-2011); управляющий офисом продаж № 2 Алматинского филиала «Банк ЦентрКредит» (2011); управляющий центром кредитного анализа Алматинского регионального центра кредитного анализа «Банк ЦентрКредит» (2011-2014); директор Алматинского городского филиала АО «Банк ЦентрКредит» (2014-2016); директор департамента кредитных рисков АО «Банк ЦентрКредит» (2016-2018); заместитель председателя правления, член правления АО «Банк ЦентрКредит» (2018-05.2022); председатель правления АО ДБ «Есо Center Bank» (2022).

На занимаемой должности — с октября 2022 года.

Также в этот день родились:

122 года назад (1903-1958) родился АМАНЖОЛОВ Сарсен Аманжолович — видный ученый-тюрколог, один из основоположников казахского языкознания, автор первой грамматики казахского языка для начальной школы, создатель учебников и программ для вузов Казахстана.

Фото: Wikipedia

Уроженец Восточно-Казахстанской области. Окончил Среднеазиатский государственный университет. Он продолжил начатую А. Байтурсыновым и К. Жубановым работу по формированию теоретических основ казахского языкознания. В научных трудах С. Аманжолова получили освещение все кардинальные вопросы казахского языкознания (алфавит, орфография, терминология, лексикология и лексикография, грамматический строй, история и диалектология, казахский литературный язык). Современный казахский алфавит и основные принципы казахской орфографии, принятые на сессии Верховного Совета республики в ноябре 1940 года, разработаны С. Аманжоловым в его работе «Новый алфавит и орфография казахского литературного языка (составлен на базе русского алфавита)». В тридцатые годы ученый создал первые учебные программы и нормативные грамматики казахского языка для казахской средней школы, первую вузовскую грамматику казахского языка (1940). Главный грамматический труд на казахском языке, впоследствии переработанный автором и озаглавленный «Қазақ әдеби тiлi синтаксисiнiң қысқаша курсы» («Краткий курс синтаксиса казахского литературного языка»), был первым вузовским учебником казахского языка. В этом труде всесторонне освещаются проблемы синтаксической теории и философии языка, дана углубленная разработка синтаксических категорий на материале казахского языка.

Он собирал образцы устного народного творчества, изучал историю казахского литературного языка. В докторской диссертации «Қазақ диалектологиясының негізгі мәселелері» исследовал проблемы истории казахского языка и диалектологии, родство с тюркскими языками. Труд стал основой формирования казахской диалектологии как области тюркологии. Разрабатывал вопросы терминологии, грамматики и орфографии. С. Аманжолов заложил основы современной казахской научной лингвистической терминологии. Сохранились его фронтовые записки и большая рукопись «Из опыта политико-воспитательной работы среди бойцов нерусской национальности в дни Великой Отечественной войны», написанная им в 1945 году.

115 лет назад (1910-1995) родился КАРАТАЕВ Мухамеджан Кожаспаевич — литературовед, критик, заслуженный деятель науки КазССР, лауреат Государственной премии КазССР (1974), премии АН КазССР имени Ч. Ч. Валиханова (1985); главный редактор Казахской советской энциклопедии.

Фото: Wikipedia

Родился в Кызылординской области. Окончил Казахский педагогический институт (1933); аспирантуру Ленинградского института истории, философии и литературы (1936).

Литературной деятельностью начал заниматься в 1934 году: писал критические статьи, участвовал в создании учебников для средней школы, делал доклады на темы литературы, читал лекции. Был ответственным секретарем, исполняющим обязанности председателя правления Союза писателей Казахстана, заведовал кафедрой Казахского педагогического института с 1936 по 1938 год. Дважды (в 1938-1948 и 1951–1955 годах) подвергался репрессиям, отбывая сроки в ГУЛАГе в Иркутской области. В первый раз его осудили по 58-й статье. Через 10 лагерных лет ему разрешили поселиться в Красноярском крае. С 1955 года работал в издательстве «Жазушы». В последние годы жизни был советником Института литературы и искусства НАН РК.

Помимо художественной прозы, занимался переводами на казахский язык художественной литературы: перевел «Мои университеты» М. Горького, один том романа М. Шолохова «Тихий Дон». Принимая активное участие в развитии теории художественного перевода, М. Каратаев написал существенные труды о проблемах перевода казахской литературы на русский язык и русской литературы на казахский язык. Автор ряда трудов по проблемам теории литературы, вопросам современной советской литературы и литературной критики Казахстана.

М. Каратаев — автор многих учебников по казахской литературе для школ и вузов, составитель хрестоматий, один из авторов 3-го тома «Истории казахской литературы» в 6 томах, главный редактор и один из основных авторов истории казахской литературы советского периода в издании, вышедшем на русском языке.

112 лет назад (1913-1999) родился МУСИН Шахан Алимханович — актер, народный артист Республики Казахстан.

Фото: Wikipedia

Уроженец Павлодарской области. Окончил Алматинский сельскохозяйственный институт.

Трудовую деятельность начал в 1934 году в Семипалатинском казахском театре драмы (Семипалатинский казахский музыкально-драматический театр). Первая роль — Бидахмет в спектакле «Месть» И. Жансугурова. На сцене театра сыграл роли Арыстана, Есена («Айман-Шолпан» и «Еңлік-Кебек» М. Ауэзова), Абиша («Шұға» Б. Майлина).

В 1936 году был арестован как враг народа, после реабилитации работал в Казахском театре юного зрителя, в Казахском театре драмы имени М. Ауэзова. Внес значительный вклад в создание сценических образов представителей творческой интеллигенции. Им блестяще были сыграны роли Ахана в «Ақан сері-Ақтоқты» Г. Мусрепова, Сакена в «Сәкен Сейфуллин» С. Муканова, Сырыма в «Қарагөз» М. Ауэзова. Многие поколения кинозрителей помнят его роли в фильмах «Это было в Шугле» (в роли Рустемова), «Мы здесь живем» (в роли Сапарова), «Его время придет» (в роли Баймагамбета), «Улан» (в роли профессора) и другие.

110 лет назад (1915-2006) родился САГИНОВ Абылкас Сагинович — казахстанский ученый, доктор технических наук, профессор, академик АН КазССР, Герой Социалистического Труда.

Фото: Wikipeia

Родился в Павлодарской области. Окончил Карагандинский горный техникум; Днепропетровский горный институт (1939).

Свою трудовую деятельность начал в 1931 году мотористом на Успенском руднике треста «Прибалхашстрой». На следующий год он поступил в Карагандинский горный техникум и вскоре в числе группы студентов-казахов был направлен в Днепропетровский горный институт имени Артема, после окончания которого до 1948 года работал на шахтах Карагандинского угольного бассейна в должности начальника участка, главного инженера, директора шахты, руководителя технического отдела угольного треста. С 1948 по 1951 год работал начальником управления госгортехнадзора Карагандинского района, главным инженером треста «Карагандауглеразрезы». В 1951 году был назначен директором Карагандинского филиала Всесоюзного научно-исследовательского угольного института (ВУГИ), преобразованного под его руководством в 1952 году в Карагандинский научно-исследовательский угольный институт (КНИУИ). В 1955 году был назначен директором Карагандинского горного института, преобразованного в 1958 году в политехнический институт. В должности ректора он проработал в течение 33 лет, одновременно заведуя кафедрой разработки месторождений полезных ископаемых.

В 1971 году за большие заслуги в развитии высшего образования и подготовке квалифицированных специалистов для народного хозяйства А. С. Сагинову было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Была присуждена Государственная премия Казахской ССР в области науки и техники (1974, 1987). Его заслуги в развитии народного хозяйства СССР и республики, высшего образования и науки были неоднократно отмечены правительственными наградами — шестью орденами и медалями. В декабре 1995 года присвоено звание «Заслуженный деятель науки и техники Республики Казахстан».