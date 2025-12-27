27 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

СОБЫТИЯ

В 1892 году по решению городской думы и на пожертвования купца первой гильдии Артемия Дерова и других меценатов в провинциальном городе Павлодар открылась публичная библиотека с бесплатной читальней. Она стала называться уездной с 1896 года, с которого стала вести отсчет своим годам Павлодарская областная библиотека.

В 1924 году в Семее прошло собрание Русского географического общества, посвященное памяти Абая, а также вечер, организованный в городском театре. На вечере Мухтар Ауэзов выступил с докладом о творчестве Абая.

В 2005 году в целях поощрения граждан Республики Казахстан и иностранных граждан, внесших значительный вклад в развитие и становление казахстанского парламентаризма, а также в ознаменование 10-летия Парламента Республики Казахстан была учреждена юбилейная медаль. Наряду с учреждением юбилейной медали «Қазақстан Республикасының Парламентiне 10 жыл» были утверждены положение о ней и ее описание.

В 2007 году в Актобе открыт памятник народной артистке СССР, композитору Газизе Жубановой (1927-1993). Памятник-бюст установлен на площади перед зданием областной филармонии, носящей ее имя. Авторами проекта являются скульпторы, члены Союза художников РК Жадигер Кенбай, Марат Габдрахманов, Ахмет Кубай. Высота памятника от нулевого цикла составляет 4,5 метра, высота бронзового бюста — 1,2 метра.

В 2010 году Национальный банк РК выпустил в обращение монеты «Вольная борьба. Олимпийские игры 2012» номиналом 100 тенге. Монета «Вольная борьба. Олимпийские игры 2012» изготовлена из серебра 925 пробы, масса — 31,1 гр., диаметр — 38,61 мм, качество изготовления — «proof», максимальный тираж — 12 тысяч штук (3 тысячи штук для внутреннего рынка Казахстана).

В 2011 году члены казахстанской экспедиции над самой южной точкой планеты водрузили лазурный флаг Казахстана. Путь к Южному полюсу занял у казахстанских полярников восемь дней, обратно — пять. Но каждая минута, каждый шаг стали истинным испытанием на прочность: минус 47 по Цельсию при пронизывающем ветре, нулевая видимость. Это был сильнейший циклон в Антарктиде за последние 15 лет. На память об этой уникальной поездке полярники подарили акиму столицы Имангали Тасмагамбетову Государственный флаг и флаг Астаны, а также экземпляр Конституции, которые побывали вместе с путешественниками на самой южной точке планеты.

В 2014 году командующий военным контингентом миссии ООН в Западной Сахаре генерал-майор Имам Эди Мулионо на совещании по подведению итогов деятельности миссии за 2014 год отметил вклад казахстанских «голубых беретов» в обеспечение мирной жизни в Западной Сахаре.

В качестве военных наблюдателей миссии ООН в эту страну были направлены офицеры казахстанского миротворческого батальона «Казбат» Бахтияр Акбалаев, Темирлан Мусапиров, Талгат Тасбулатов. Их основной задачей является патрулирование, мониторинг и доклад обстановки.

В 2016 году Национальный банк Республики Казахстан выпустил в обращение памятные серебряные монеты «Қазақ вальсі» номиналом 500 тенге, которые открывают новую серию монет «Изобразительное искусство Казахстана», призванную популяризировать богатство национальной культуры Казахстана.

На реверсе монеты — картина художницы Гульфайрус Исмаиловой «Казахский вальс» (Государственный музей искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева), на которой изображена казахская танцовщица, Народная артистка Казахской ССР Шара Жиенкулова. Цветовое решение выполняется посредством технологии тампопечати.

В 2017 году Международное информационное агентство «Казинформ» и Национальный Олимпийский комитет Казахстана заключили меморандум о сотрудничестве, в рамках которого МИА «Казинформ» стало первым информационным агентством, получившим статус «Официальный информационный партнер» НОК. В рамках сотрудничества посредством спортивного информационного агентства «SPORTINFORM» главная лента страны будет обеспечивать информационную поддержку Национальному Олимпийскому комитету в освещении соревнований с участием казахстанских олимпийцев, а также всех мероприятий, проходящих под эгидой НОК.

В 2017 году на казахском языке вышел в свет журнал «Рухани жаңғыру», в котором будут публиковаться материалы о важных социальных вопросах. Первое республиканское глянцевое печатное издание было выпущено тиражом в 1000 экземпляров, объемом в 31 страницу.

В 2018 году Зыряновский район и город Зыряновск были переименованы в Алтайский район и город Алтай.

В 2019 году был введен в эксплуатацию магистральный газопровод «Сарыарка». Газопровод, берущий начало в Кызылординской области, позволит обеспечить отечественным голубым топливом жителей городов Караганды, Темиртау, Жезказган, столицы и около 2,7 млн человек близлежащих 171 населенных пунктов вдоль трассы газопровода.

В 2020 году в Бразилии была выпущена литература-кордель в рифмованной форме под названием «Слова — ключ к приоткрытым дверям», написанная поэтом-корделистом Хосе Вашингтоном де Соуза, известным под литературным псевдонимом Зе Сальвадор.

Философские трактаты и притчи «Слова назидания» Абая Кунанбайулы, впервые переведенные на португальский язык, вдохновили бразильского стихотворца написать популярные шестистишия, перевоплотившиеся в повествующую поэму не только о жизни и творчестве казахского поэта, но и о достижениях Казахстана за годы его независимости.

В 2021 году в Карагандинской области открыли музей имени Акселеу Сейдимбека. В нем собраны труды, биографические данные, личные вещи общественного деятеля, известного этнографа, искусствоведа, журналиста и публициста.

В 2021 году в Казахском национальном университете имени аль-Фараби состоялось открытие учебно-творческой лаборатории имени известного журналиста, заслуженного деятеля Казахстана, обладателя ордена «Парасат» Нуртлеу Имангалиулы.

В 2021 году в Алматы открылся Центр ядерной медицины для диагностики онкозаболеваний. Это первый в стране инновационный медицинский центр, деятельность которого направлена на диагностику онкологических заболеваний.

Аппаратура, используемая в Центре ядерной медицины Алматы, может позволить врачам принимать до 7 000 пациентов в год. Это поможет казахстанцам, нуждающимся в лечении и диагностике, существенно сократить срок ожидания сложной процедуры исследований.

В 2022 году Правительство Казахстана приняло постановление, согласно которому Национальная академия наук Казахстана стала некоммерческим акционерным обществом со стопроцентным участием государства в уставном капитале. В числе основных предметов деятельности НАО «Национальная академия наук Республики Казахстан» были определены: выработка рекомендаций по определению приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, а также приоритетных направлений стратегических, фундаментальных и прикладных научных исследований; координация подготовки и издание ежегодного национального доклада по науке; координация подготовки и проведение форсайтных исследований по развитию науки; проведение конкурсов на соискание именных премий и стипендий в области науки; проведение научных исследований в различных областях науки и техники; издание научных журналов, участие в развитии международного научного и научно-технического сотрудничества; участие в популяризации науки и др.

В 2024 году представители Североамериканской казахской ассоциации (NAKA) собрались в городе Редмоне в штате Вашингтон (США) и впервые отметили Новый год. На первом новогоднем празднике была представлена богатая культура не только Казахстана, но и других стран Центральной Азии. Представители казахской общины были одеты в традиционные камзолы с характерными вышитыми узорами и яркими цветами, которые олицетворяют кочевое наследие нации.

В 2024 году Димаш Кудайберген выступил на новогоднем концерте в Китае. Певец исполнил одну из самых красивых лирических песен на китайском языке из своего репертуара — «The Crown». Это китайская версия произведения «Кім екен» композитора Улыкпана Жолдасова.