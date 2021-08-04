27 человек были эвакуированы из многоэтажки в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 4 августа, 27 жильцов многоэтажного дома по улице Пушкина были эвакуированы из-за пожара в магазине на первом этаже. Предварительная причина пожара - короткое замыкание холодильных установок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

Сообщение о пожаре поступило в 4 часа 28 минут на пульт центра оперативного управления силами и средствами ДЧС Акмолинской области. На место вызова незамедлительно были направлены силы и средства Службы пожаротушения.

Прибывшие пожарные выяснили, что горит магазин на площади 8 кв.м. По лестничному маршу были эвакуированы 27 человек, из них шестеро детей. Возгорание ликвидировано в течение 20 минут. Жертв и пострадавших нет. Выезжали 10 сотрудников и две единицы техники ДЧС.