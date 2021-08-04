+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 28 °С
Алматы: 35 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

27 человек были эвакуированы из многоэтажки в Кокшетау

4 Августа 2021 11:30
Поделиться:
27 человек были эвакуированы из многоэтажки в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 4 августа, 27 жильцов многоэтажного дома по улице Пушкина были эвакуированы из-за пожара в магазине на первом этаже. Предварительная причина пожара - короткое замыкание холодильных установок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

Новости по теме
Два поезда столкнулись в Чехии: десятки раненых, есть погибшие
В Атырау гвардеец спас из огня пожилого мужчину О состоянии упавшего в шахту лифта с 15-го этажа сообщили в Атырау Монтеры упали с 15-го этажа в шахту лифта в Атырау

Сообщение о пожаре поступило в 4 часа 28 минут на пульт центра оперативного управления силами и средствами ДЧС Акмолинской области. На место вызова незамедлительно были направлены силы и средства Службы пожаротушения.

Прибывшие пожарные выяснили, что горит магазин на площади 8 кв.м. По лестничному маршу были эвакуированы 27 человек, из них шестеро детей. Возгорание ликвидировано в течение 20 минут. Жертв и пострадавших нет. Выезжали 10 сотрудников и две единицы техники ДЧС.


Подписывайтесь на наш канал:

#Акмолинская область   #Происшествия   #Пожар  
Поделиться:
Новости по теме
Два поезда столкнулись в Чехии: десятки раненых, есть погибшие
В Атырау гвардеец спас из огня пожилого мужчину
О состоянии упавшего в шахту лифта с 15-го этажа сообщили в Атырау
Монтеры упали с 15-го этажа в шахту лифта в Атырау
Популярное
1 Количество вызовов скорой помощи возросло в два раза в Алматы
2 Еще 9 нарушителей карантина выявили за сутки в Нур-Султане
3 Касым-Жомарт Токаев поручил МВД уделять особое внимание обеспечению карантинных мер
4 19-миллионным жителем Казахстана стала девочка из Алматинской области
5 26-летний парень пытался покончить с собой в СКО
6 Дополнительные койки для больных COVID-19 развернули в Алматы
Читайте также
Парень спас тонущую 14-летнюю девочку в Усть-Каменогорске
Мужчина избил беременную жену и получил 15 суток в Нур-Султане
Количество вызовов скорой помощи возросло в два раза в Алматы
Еще 9 нарушителей карантина выявили за сутки в Нур-Султане
Касым-Жомарт Токаев поручил МВД уделять особое внимание обеспечению карантинных мер
19-миллионным жителем Казахстана стала девочка из Алматинской области
26-летний парень пытался покончить с собой в СКО
Дополнительные койки для больных COVID-19 развернули в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив