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269 тысяч квадратных метров жилья планируют ввести в Усть-Каменогорске

2 Марта 2022 20:26
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269 тысяч квадратных метров жилья планируют ввести в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области сейчас строится около одного миллиона квадратных метров жилья, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной инфоцентр.

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Как отмечается, в первую очередь жильем обеспечиваются многодетные семьи. И, несмотря на то, что 40 процентов из очередников, стоящих в очереди, уже стали новоселами, потребность в жилье для многодетных семей выросла в пять раз. Именно поэтому в регионе наращиваются темпы строительства.

На встрече с жителями Усть-Каменогорска аким ВКО Даниал Ахметов рассказал, что в прошлом году в области сдано 602 тысячи квадратных метров жилья, из них по областному центру построено 205 тысяч кв. м. жилья. В этом году планируется ввести в эксплуатацию 685 тысяч кв. м. жилья, а по Усть-Каменогорску - 269 тысяч квадратных метров.

Помимо этого, для развития индивидуального строительства реализуется региональная программа «Одноэтажный Восток». За счёт государственных средств в Усть-Каменогорске подводятся инженерные коммуникации к 7 жилым районам.


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#Восточно-Казахстанская область   #Строительство   #Жилье  
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