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    08:01, 28 Апрель 2021 | GMT +6

    2682 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2682 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 439,

    город Алматы - 698,

    город Шымкент - 90,

    Акмолинская область - 139,

    Актюбинская область - 83,

    Алматинская область - 268,

    Атырауская область - 98,

    Восточно-Казахстанская область - 78,

    Жамбылская область - 69,

    Западно-Казахстанская область - 173,

    Карагандинская область - 256,

    Костанайская область - 25,

    Кызылординская область - 57,

    Мангистауская область - 55,

    Павлодарская область - 103,

    Северо-Казахстанская область - 29,

    Туркестанская область - 22.

    Всего в стране выявлены 314 082 заболевших.


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