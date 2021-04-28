08:01, 28 Апрель 2021 | GMT +6
2682 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2682 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 439,
город Алматы - 698,
город Шымкент - 90,
Акмолинская область - 139,
Актюбинская область - 83,
Алматинская область - 268,
Атырауская область - 98,
Восточно-Казахстанская область - 78,
Жамбылская область - 69,
Западно-Казахстанская область - 173,
Карагандинская область - 256,
Костанайская область - 25,
Кызылординская область - 57,
Мангистауская область - 55,
Павлодарская область - 103,
Северо-Казахстанская область - 29,
Туркестанская область - 22.
Всего в стране выявлены 314 082 заболевших.