268 актюбинских семей, пострадавших от паводка, получили компенсации

В Актюбинской области материальный ущерб выплачен 268 семьям. Это около 97 млн тенге, передает агентство Kazinform.

Как сообщает пресс-служба акима Актюбинской области, продолжается работа по возмещению ущерба после паводка.

На сегодняшний день более 2700 семей получили единовременную выплату в размере 100 МРП.

Для этого из бюджета перечислено порядка 877 млн тенге.

Если в регионе вода поступает более чем в 4600 домов, из них более 3200 находятся в садоводческих коллективах.

— Всего обследовано более тысячи домов, подведены итоги оценки 700 домов. Согласно текущему отчету, 420 домов подлежат восстановлению. По области 641 дом находится в негодном состоянии. По текущей статистике 225 семей получили около 502 млн тенге. Это средства, выделенные на восстановление и ремонт дома. 5 семей получили новый дом. Деньги из бюджета на это не выделялись, — сообщили в пресс-службе акима Актюбинской области.

Отметим, что потери скота пока оцениваются в 3232 головы. Из них более чем на 1200 голов получили компенсацию. Эти расходы составили 215 млн тенге.

В этом году в городе Актобе и в 6 районах объявлена чрезвычайная ситуация на местном уровне.

В настоящее время только в Иргизском районе продолжается работа по борьбе с паводками. Подтопила три деревни, еще в двух есть наибольший риск потопа.

В села Куйлыс и Жайсанбай Иргизского района поступает вода из реки Торгай.



