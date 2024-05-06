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    13:18, 06 Май 2024 | GMT +6

    268 актюбинских семей, пострадавших от паводка, получили компенсации

    компенсации
    Фото: Kazinform

    В Актюбинской области материальный ущерб выплачен 268 семьям. Это около 97 млн тенге, передает агентство Kazinform.

    Как сообщает пресс-служба акима Актюбинской области, продолжается работа по возмещению ущерба после паводка.

    На сегодняшний день более 2700 семей получили единовременную выплату в размере 100 МРП.

    Для этого из бюджета перечислено порядка 877 млн тенге.

    Если в регионе вода поступает более чем в 4600 домов, из них более 3200 находятся в садоводческих коллективах.

    — Всего обследовано более тысячи домов, подведены итоги оценки 700 домов. Согласно текущему отчету, 420 домов подлежат восстановлению. По области 641 дом находится в негодном состоянии. По текущей статистике 225 семей получили около 502 млн тенге. Это средства, выделенные на восстановление и ремонт дома. 5 семей получили новый дом. Деньги из бюджета на это не выделялись, — сообщили в пресс-службе акима Актюбинской области.

    Отметим, что потери скота пока оцениваются в 3232 головы. Из них более чем на 1200 голов получили компенсацию. Эти расходы составили 215 млн тенге.

    В этом году в городе Актобе и в 6 районах объявлена чрезвычайная ситуация на местном уровне.

    В настоящее время только в Иргизском районе продолжается работа по борьбе с паводками. Подтопила три деревни, еще в двух есть наибольший риск потопа.

    В села Куйлыс и Жайсанбай Иргизского района поступает вода из реки Торгай.

    Теги:
    Соцвыплаты Компенсация Паводки в Казахстане Ущерб Актюбинская область Паводки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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