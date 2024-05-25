2670 казахстанцев получили травмы и профзаболевания за год
2670 человек получили травмы и профессиональные заболевания, связанные с трудовой деятельностью в стране в 2023 году, передает агентство Kazinform со ссылкой на Бюро Национальной статистики.
Основная часть несчастных случаев произошла на крупных и средних предприятиях – 2244 пострадавших.
Основными видами травм на несчастных случаях стали:
- закрытые переломы (611 человек)
- поверхностные травмы (507 человек)
- травмы от сотрясения и травмы внутренних органов (276 человек)
- открытые переломы (138 человек)
- термические ожоги (102 человек)
Из общего числа пострадавших женщины составили 18,2%.
Самый высокий показатель травматизма сохраняется в Карагандинской области - 496 случаев, это 18,6% от общего числа случаев.
На втором месте область Ұлытау, где на производстве было травмировано 408 человек (15,3% от общего числа случаев).
В прошлом году в регионе было зарегистрировано 496 случаев.
Доля пострадавших по отраслям:
- обрабатывающая промышленность – 34,1%
- горнодобывающая промышленность – 20,5%
- строительство – 14,1%
Наиболее распространенными профессиональными заболеваниями в отчетном году были:
- дорсалгия – неспецифическая боль в спине (414 человек)
- пневмокониоз, вызванный пылью, содержащим кремний (136 человек)