РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:00, 24 Май 2024 | GMT +6

    2670 казахстанцев получили травмы и профзаболевания за год

    травмы
    Фото: freepik.com

    2670 человек получили травмы и профессиональные заболевания, связанные с трудовой деятельностью в стране в 2023 году, передает агентство Kazinform со ссылкой на Бюро Национальной статистики.

    Основная часть несчастных случаев произошла на крупных и средних предприятиях – 2244 пострадавших.

    Основными видами травм на несчастных случаях стали:

    • закрытые переломы (611 человек)
    • поверхностные травмы (507 человек)
    • травмы от сотрясения и травмы внутренних органов (276 человек)
    • открытые переломы (138 человек)
    • термические ожоги (102 человек)

    Из общего числа пострадавших женщины составили 18,2%.

    Самый высокий показатель травматизма сохраняется в Карагандинской области - 496 случаев, это 18,6% от общего числа случаев.

    На втором месте область Ұлытау, где на производстве было травмировано 408 человек (15,3% от общего числа случаев).

    В прошлом году в регионе было зарегистрировано 496 случаев.

    Доля пострадавших по отраслям:

    • обрабатывающая промышленность – 34,1%
    • горнодобывающая промышленность – 20,5%
    • строительство – 14,1% 

    Наиболее распространенными профессиональными заболеваниями в отчетном году были:

    • дорсалгия – неспецифическая боль в спине (414 человек)
    • пневмокониоз, вызванный пылью, содержащим кремний (136 человек)
    Теги:
    Шахтеры Производство Несчастный случай Строительство Статистика
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!