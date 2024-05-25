2670 казахстанцев получили травмы и профзаболевания за год

2670 человек получили травмы и профессиональные заболевания, связанные с трудовой деятельностью в стране в 2023 году, передает агентство Kazinform со ссылкой на Бюро Национальной статистики.

Основная часть несчастных случаев произошла на крупных и средних предприятиях – 2244 пострадавших.

Основными видами травм на несчастных случаях стали:

закрытые переломы (611 человек)

поверхностные травмы (507 человек)

травмы от сотрясения и травмы внутренних органов (276 человек)

открытые переломы (138 человек)

термические ожоги (102 человек)

Из общего числа пострадавших женщины составили 18,2%.

Самый высокий показатель травматизма сохраняется в Карагандинской области - 496 случаев, это 18,6% от общего числа случаев.

На втором месте область Ұлытау, где на производстве было травмировано 408 человек (15,3% от общего числа случаев).

В прошлом году в регионе было зарегистрировано 496 случаев.

Доля пострадавших по отраслям:

обрабатывающая промышленность – 34,1%

горнодобывающая промышленность – 20,5%

строительство – 14,1%

Наиболее распространенными профессиональными заболеваниями в отчетном году были: