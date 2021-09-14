267 проектов на шесть миллиардов тенге реализуются в Алматы по «Бюджету участия»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы по проекту «Бюджет народного участия» в этом году реализуются 267 проектов на шесть миллиардов тенге. Об этом сообщил руководитель управления стратегии и бюджета города Алмас Батанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер в ходе брифинга РСК сообщил, что в целях реализации концепции «Слышащего государства» в 2019 году впервые по республике в Алматы реализован пилотный проект «Бюджет народного участия».

«Хочу отметить, что если в 2019 году от населения поступило всего 333 проектных предложений, то уже в 2020 году было 796 предложений, то есть больше на 463 проекта. Это говорит о том, что проект набирает обороты и обретает популярность среди населения. Из этих 796 проектных предложений в 2021 году допущены к реализации 273 проектов на сумму 7,3 млрд тенге, на сегодняшний день реализуется 267 проектов на шесть млрд тенге, уже введены в эксплуатацию 107 проектов на 2,1 млрд тенге», - сказал Алмас Батанов.

По его словам, по оставшимся объектам ведутся работы, которые будут завершены до конца текущего года.

Бюджет народного участия – это диалог горожан и местного исполнительного органа для более эффективного управления территориями. Суть проекта заключается в том, что любой желающий горожанин может предложить свою идею по развитию городской среды. Если инициатива будет поддержана другими жителями в процессе голосования.

Ранее сообщалось, что в Алматы с 23 августа 2021 года начинается прием предложений по проекту «Бюджет участия».