266 человек наградили в честь Дня работников водного хозяйства

В честь Дня работников водного хозяйства в Министерстве водных ресурсов и ирригации прошла торжественная церемония награждения специалистов, внесших значительный вклад в развитие отрасли, передает Kazinform.

Министр Нуржан Нуржигитов поздравил водников с профессиональным праздником и вручил им ведомственные награды, почетные грамоты и благодарственные письма.

Торжественные церемонии в честь Дня работников водного хозяйства прошли по всей стране. В общей сложности награждены 266 человек.





Фото: Kazinform

Медалью «Еңбек ардагері» награждены 14 специалистов, медалью «Су шаруашылығының ардагері» — 7 специалистов, нагрудным знаком «Су шаруашылығының үздігі» награждены 36 человек. Почетных грамот удостоились 96 человек, благодарственных писем — 113 специалистов.

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

— Уважаемые работники и ветераны водохозяйственной отрасли! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы вносите вклад в то, чтобы каждая капля воды служила во благо страны. Это достойный труд, требующий большой ответственности и высокого профессионализма. Большое спасибо за вашу упорную работу и преданность делу. Особую благодарность выражаю ветеранам, посвятившим жизнь развитию отрасли. Проложенный вами путь является важным примером для молодых специалистов, — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

Напомним, сегодня, 9 июля, в Казахстане отмечается День работников водного хозяйства. Сегодня в сфере водного хозяйства страны трудятся более 29 тысяч человек.