23 Июля 2022 08:30
2654 заболевших коронавирусом за сутки выявили в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 2654 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Из них в городе Нур-Султане – 797,
городе Алматы – 804,
городе Шымкенте – 115,
Акмолинской области – 70,
Актюбинской области – 36,
Алматинской области – 74,
Жетысуской области - 126,
Атырауской области – 46,
ВКО – 17,
Абайской области - 30,
Жамбылской области – 78,
ЗКО – 48,
Карагандинской области – 212,
Улытауской области - 3,
Костанайской области – 36,
Кызылординской области – 52,
Мангистауской области – 33,
Павлодарской области – 35,
СКО – 20,
Туркестанской области – 22.
Всего в стране подтверждено 1 328 844 случая.
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