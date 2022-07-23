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2654 заболевших коронавирусом за сутки выявили в Казахстане
23 Июля 2022 08:30

2654 заболевших коронавирусом за сутки выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 2654 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них в городе Нур-Султане – 797,

городе Алматы – 804,

городе Шымкенте – 115,

Акмолинской области – 70,

Актюбинской области – 36,

Алматинской области – 74,

Жетысуской области - 126,

Атырауской области – 46,

ВКО – 17,

Абайской области - 30,

Жамбылской области – 78,

ЗКО – 48,

Карагандинской области – 212,

Улытауской области - 3,

Костанайской области – 36,

Кызылординской области – 52,

Мангистауской области – 33,

Павлодарской области – 35,

СКО – 20,

Туркестанской области – 22.

Всего в стране подтверждено 1 328 844 случая.


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