08:00, 06 Июль 2021 | GMT +6
2618 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2618 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 710,
город Алматы - 277,
город Шымкент - 103,
Акмолинская область - 124,
Актюбинская область - 42,
Алматинская область - 88,
Атырауская область - 154,
Восточно-Казахстанская область - 55,
Жамбылская область - 60,
Западно-Казахстанская область - 181,
Карагандинская область - 490,
Костанайская область - 54,
Кызылординская область - 30,
Мангистауская область - 83,
Павлодарская область - 105,
Северо-Казахстанская область - 30,
Туркестанская область - 32.
Всего в стране выявлено 439580 заболевших.