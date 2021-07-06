2618 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2618 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 710,

город Алматы - 277,

город Шымкент - 103,

Акмолинская область - 124,

Актюбинская область - 42,

Алматинская область - 88,

Атырауская область - 154,

Восточно-Казахстанская область - 55,

Жамбылская область - 60,

Западно-Казахстанская область - 181,

Карагандинская область - 490,

Костанайская область - 54,

Кызылординская область - 30,

Мангистауская область - 83,

Павлодарская область - 105,

Северо-Казахстанская область - 30,

Туркестанская область - 32.

Всего в стране выявлено 439580 заболевших.



