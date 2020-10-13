260 тысяч тонн зерна собрали в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В текущем году аграрии собрали на 18 тысяч тонн зерна больше, чем в прошлом году. Средняя урожайность составила 11,4 центнера с гектара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в управлении сельского хозяйства области, зерновой клин в этом году составил 230 тысяч гектаров. Работы на полях региона продолжались в условиях режима ЧП и карантина. Кроме того, в этом году выросли цены на зерно.

«С полей уже убрано 61% масличных культур. Получено 38,5 тонн маслосемян. Также подходит к концу уборка овощей и картофеля. Собрано 52 тысячи тонн картофеля и 142 тысячи тонн овощей. С запуском нового тепличного комплекса на площади в 5,5 гектаров планируется собирать до 3 тысяч тонн овощей в год. Это позволит покрыть потребность в томатах и огурцах на внутреннем рынке. Кроме того, это положительно скажется на стоимости овощей в зимний период», – сказал руководитель отдела управления сельского хозяйства ЗКО Куанышкали Исимов.

Озимыми культурами в регионе засеяно уже 94 тысячи гектаров. В управлении сельского хозяйства области также отметили, что в этом году аграрии Казахстана с площади в 16 миллионов гектаров собрали более 20 миллионов тонн зерна. Это на 5 миллионов тонн больше уровня 2019 года.

Во всех районах Западно-Казахстанской области уже завершен посев озимых. К примеру, в Таскалинском районе общая посевная площадь зерновых культур составила 37,3 тысячи гектаров. В том числе, озимые культуры – 3,80 тысяч гектаров, из них ржи – 1,12 тысяч гектаров, пшеницы белой – 2,68 тысяч гектаров. Яровые зерновые культуры составляют 12,4 тысяч гектаров.