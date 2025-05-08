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    07:29, 08 Май 2025 | GMT +5

    260 шымкентцев получат гранты для реализации своих бизнес-идей

    В этом году в Шымкенте запланировано вовлечь 49 567 человек в мероприятия по трудоустройству, передает агентство Kazinform со ссылкой на управление занятости и социальной защиты города.

    бизнес
    Фото: freepik.com

    С начала года уже трудоустроено 9 737 человек, что свидетельствует о росте активности на рынке труда. Уровень безработицы в городе составляет 4,8%, а среди молодежи — 3,5%.

    — Одно из направлений государственной поддержки — безвозмездные гранты. В 2024 году 428 граждан получили гранты в размере 400 МРП (1 476 800 тенге) для реализации своих бизнес-идей. В этом году такая возможность будет предоставлена еще 260 гражданам. Однако в ходе мониторинга выяснилось, что 36 человек в 2024 году использовали средства грантов не по целевому назначению. На часть из этих граждан дела уже переданы в суд, а с остальными ведутся работы по возврату средств. Это конкретный шаг для контроля прозрачности государственной поддержки, — говорит руководитель управления Жанат Утебаева.

    В 2025 году в Шымкенте назначена адресная социальная помощь 22 215 жителям, что на 35,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это свидетельствует о росте числа трудоустроенных граждан.

    Ранее сообщалось, что 10 тысяч бизнес-инициатив получат поддержку в 2025 году.

    Теги:
    Бизнес Регионы Казахстана Гранты Шымкент Предпринимательство и власть
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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