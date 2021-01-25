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    13:25, 25 Январь 2021 | GMT +6

    26 января состоится расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завтра, 26 января, состоится расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Facebook пресс-секретаря Президента Республики Казахстан Берика Уали.

    В ходе онлайн-мероприятия будут подведены итоги социально-экономического развития страны в 2020 году и рассмотрены планы на предстоящий период.

    Аккредитованные представители СМИ получат возможность в режиме реального времени осветить мероприятие в здании «Қазмедиа орталығы».


    Теги:
    Правительство Президент Президент Казахстана Правительство РК Главная
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