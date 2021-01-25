13:25, 25 Январь 2021 | GMT +6
26 января состоится расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завтра, 26 января, состоится расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Facebook пресс-секретаря Президента Республики Казахстан Берика Уали.
В ходе онлайн-мероприятия будут подведены итоги социально-экономического развития страны в 2020 году и рассмотрены планы на предстоящий период.
Аккредитованные представители СМИ получат возможность в режиме реального времени осветить мероприятие в здании «Қазмедиа орталығы».