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26 возгораний травы и мусора за сутки ликвидировали в ВКО

Редактор:  
Гульмира Байзакова
11 Апреля 2022, 22:00
26 возгораний травы и мусора за сутки ликвидировали в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 26 возгораний травы и мусора за сутки ликвидировали пожарные в ВКО. Основной процент случаев зарегистрирован на открытой территории. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Самое крупное возгорание травы произошло в Кокпектинском районе между Кулынжонским и Белинским сельским округом. Здесь горела сухая трава на площади 5 га. Всего в тушении было задействовано 7 человек личного состава и 2 единицы техники местных исполнительных органов, 2 единицы техники и 8 сотрудников от лесничеств, 3 человека личного состава и 1единица техники пожарного поста ПП-51.

ДЧС ВКО напоминает жителям о том, что чаще всего причиной становится неосторожное обращение с огнем.

Населению, выезжающему на природу и дачные участки о соблюдении правил пожарной безопасности, находясь на открытой территории ни в коем случае не поджигать траву, разъяснить детям об опасности игр с огнем и спичками, проезжая вдоль обочин дорог не допускать выброса из окон автомобилей непотушенных окурков, при обнаружении пожара сразу сообщить по телефонам «101» и «112».

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Садоводам необходимо обеспечить следующие меры безопасности на своем участке иметь бочку с водой или огнетушитель, устанавливать мангалы на специальных площадках, удаленных от строений и кустарников, не допускать палов травы.

За несанкционированные отжиги, неконтролируемый пал сухой травы на сельскохозяйственных полях, сжигания стерни и несоблюдения правил пожарной безопасности в лесных и степных массивах, предусмотрена административная ответственность по статьям 336, 367, 410 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Крестьянским хозяйствам, в первую очередь необходимо выполнить защитные минерализованные полосы шириной не менее 4 м; организовать с работниками крестьянских хозяйств инструктажи по технике безопасности. Р аботающую на полях технику оборудовать противопожарным инвентарем и первичными средствами пожаротушения. Уборочные агрегаты – двумя огнетушителями, двумя штыковыми лопатами и двумя метлами, трактора – одним огнетушителем, одной штыковой лопатой. Установить искрогасители.


Восточно-Казахстанская область   Происшествия   Видео   МЧС   Пожар  
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