26 совместных проектов почти на $1 млрд реализовали Казахстан и Россия

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов встретился с Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным в рамках проходящего в эти дни заседания ЕМПС в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Стороны обсудили широкий круг вопросов торгово-экономического сотрудничества, меры по увеличению объемов транзитных и двусторонних грузоперевозок, планы по модернизации пограничных пунктов пропуска и ряд других тем.

Алихан Смаилов отметил, что между РК и РФ поступательно развивается экономическая кооперация, растет взаимная торговля и реализуются совместные проекты. При этом активный политический диалог между лидерами двух стран обеспечивает высокую динамику по всему спектру казахстанско-российского партнерства.

Взаимный товарооборот за 11 месяцев прошлого года ощутимо вырос по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Динамично развивается промышленная кооперация, в рамках которой реализовано 26 совместных проектов почти на $1 млрд. Дополнительно реализуются или находятся в проработке 84 крупных проекта почти на $23 млрд с созданием 24 тысяч рабочих мест.

«Это наглядно показывает потенциал развития казахстанско-российского сотрудничества, который нам необходимо активно поддерживать и развивать», — подчеркнул Алихан Смаилов.

Михаил Мишустин отметил, что правительства двух стран находятся в постоянном контакте и в режиме реального времени решают наиболее важные задачи межгосударственного взаимодействия.

«Для нас укрепление отношений с Казахстаном является безусловным приоритетом. Наше сотрудничество основано на принципах дружбы, стратегического партнерства и союзничества. Между двумя странами успешно развивается взаимная торговля. При этом мы считаем важным ускорить создание новых производственных цепочек в промышленности, машиностроении, энергетике, транспортной сфере и других отраслях», — сказал Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось, что заседание Евразийского межправсовета в узком составе проходит в Алматы. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил Казахстан за высокую организацию мероприятия и гостеприимство. Глава российского правительства отметил, что это первое в этом году заседание Евразийского межправсовета в рамках российского председательства в органах ЕАЭС.

Фото: официальный Telegram-канал Правительства РК