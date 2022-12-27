26 проституток из Узбекистана задержали в Сарыагаше

27 Декабря 2022, 12:00

САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - 26 проституток задержали полицейские Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Туркестанской области пресекли два факта сводничества и организации притона для занятия проституций на территории Сарыагаша. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники УБОП задержали администраторов саун и хостела. Установлено, что две преступные группы, в составе 5 человек – граждан Казахстана и Узбекистана, собрав девушек легкого поведения, организовали притон для занятия проституцией.

Кроме того, при осмотре саун и хостела были установлены 26 девушек легкого поведения, являющихся гражданками Узбекистана, свои интимные услуги они предоставляли за денежное вознаграждение.

В настоящее время данные факты зарегистрированы в ЕРДР по ст. 309 УК РК «Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество». Изъяты денежные средства и другие вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Фото: polisia.kz